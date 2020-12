Lorsque des rumeurs ont commencé à circuler à la fin de l’été selon lesquelles un certain nombre de joueuses de l’équipe nationale féminine des États-Unis de haut niveau se rendraient en Angleterre, il y avait une curiosité des deux côtés de l’Atlantique quant à ce que cela pourrait signifier pour le match mondial. .

Plusieurs joueurs avaient fait des séjours en Europe auparavant, bien sûr, mais l’arrivée de cinq des plus grandes stars des vainqueurs de la Coupe du monde 2019 – Alex Morgan, Tobin Heath, Rose Lavelle, Christen Press et Sam Mewis – en Angleterre a été marquée. différence par rapport aux mouvements précédents qui avaient suscité des critiques et même vu des carrières en équipe nationale menacées.

En 2018, Portland Thorns et la star de l’USWNT Crystal Dunn ont écourté son temps à Chelsea par crainte que sa carrière nationale en souffre, tandis que Morgan (Lyon) et Carli Lloyd (Man City) ont également fait l’objet de critiques après leur départ pour des opportunités à l’étranger.

L’ancienne manager des États-Unis, Jill Ellis, était un fervent défenseur du maintien des joueurs aux États-Unis et la structure de rémunération existante de l’USWNT rend le jeu en dehors des États-Unis assez compliqué pour les joueurs, surtout s’ils n’ont pas le soutien de US Soccer. La fédération paie les salaires internationaux des joueurs et les primes de match, ainsi que les salaires des clubs des joueurs de l’USWNT qui jouent dans la National Women’s Soccer League (NWSL). Alors que les équipes sont propriétaires de la ligue, US Soccer est engagé dans le cadre d’un contrat pour gérer certains aspects de la ligue. Cela comprend le paiement des salaires de l’équipe nationale pour certains joueurs ainsi que des salaires d’au moins 22 autres joueurs. En échange de ces salaires, les équipes et la ligue limitent le nombre de joueurs pouvant aller à l’étranger, bien que ce contrat soit revu périodiquement et que la prochaine révision soit due à la fin de 2021. Cela signifie que l’USSF a un intérêt supplémentaire à ses grandes stars restent à la maison et jouent aux États-Unis.

ESPN met en lumière les plus grandes histoires autour de stars américaines qui exercent leurs activités à l’étranger, apportant des informations privilégiées sur leurs succès et leurs luttes, s’assoyant avec certains des meilleurs joueurs de l’équipe nationale et repérant la prochaine génération d’Américains qui traversent l’Europe.

Cependant, ces contrôles se sont assouplis au cours de la dernière année en raison d’un certain nombre de facteurs internes et externes. La ligue cherche à réduire le contrôle que l’US Soccer a sur ses joueurs tandis que le successeur d’Ellis en tant qu’entraîneur de l’USWNT, Vlatko Andonovski, a déclaré qu’il voyait les avantages des joueurs acquérant de l’expérience à l’étranger.

« Chaque joueur basé en Europe, s’il est en bonne santé et performant, sera dans nos plans et sera appelé pour les camps à venir », a déclaré Andonovski interrogé sur les membres européens de son équipe.

Cependant, un facteur a sans aucun doute poussé l’équilibre pour les joueurs cette année: la pandémie COVID-19. Même si la NWSL a été la première ligue sportive professionnelle à revenir jouer aux États-Unis après la fermeture initiale due à une pandémie, l’incertitude a conduit Press and Heath à se retirer de la Challenge Cup de la ligue, tandis que le club de Morgan, l’Orlando Pride, était forcé de se retirer du tournoi entièrement en raison d’une série de tests COVID-19.

« C’était une situation vraiment impossible », a déclaré Heath à ESPN. « Je n’ai pas joué à un vrai match de football depuis mars, et il a fallu longtemps pour faire une pause sur ma carrière. C’était une décision très difficile parce que j’ai donné une grande partie de ma carrière et de mon cœur là-bas.

« La NWSL est une grande ligue. Elle est tellement compétitive de chaque équipe et de chaque match. Ils ont les bonnes personnes et ils y sont investis. Il est malheureux que les joueurs ne restent pas pour l’instant. »

Mewis (North Carolina Courage) et Lavelle (OL Reign) de Man City ont participé au tournoi, mais la chance de jouer régulièrement au football avant une année olympique était un tirage au sort massif.

« Je pense que la NWSL a fait un si bon travail avec la Challenge Cup », a déclaré Mewis à ESPN. « Je pense que c’est une décision si individuelle de changer d’équipe ou de championnat, et l’opportunité est si grande que j’ai personnellement pensé que c’était une chance pour moi d’ajouter de la profondeur à mon jeu et de continuer à évoluer en tant que joueur. »

Non seulement la certitude de la saison de la FA Women’s Super League (WSL) d’Angleterre a été un tirage au sort pour les joueuses, mais leurs entraîneurs les ont également soutenues pour poursuivre le temps de jeu régulier et poursuivre leur développement. « Le plus important pour Sam en ce moment sont les matchs de compétition, en particulier avant une année olympique, et elle pourra jouer 20 matchs au cours des six à sept prochains mois, ce qui est extrêmement précieux », a déclaré l’entraîneur de North Carolina Courage, Paul Riley. le transfert a été annoncé.

Les stars de l’USWNT Christen Press et Tobin Heath ont étonnamment Man United au sommet de la table WSL à la pause de Noël. Photo de Michael Regan / Getty Images

Bien que les vents changent légèrement pour l’USWNT, il est peu probable – en particulier avec le retour de la NWSL et plusieurs nouvelles équipes d’expansion à venir, comme le Racing Louisville FC et l’Angel City FC à Los Angeles – que ces mouvements annoncent un exode massif vers l’Europe. Le rôle du COVID-19 et, par la suite, le manque d’options nationales pour les joueurs ne peuvent pas non plus être sous-estimés, Morgan annonçant lundi qu’elle quitterait les Spurs pour retourner à Orlando en janvier.

Cependant, alors que le football féminin devient un jeu plus mondial et que les liens entre US Soccer et la ligue continuent de se desserrer, il ne serait pas surprenant de voir davantage de stars de l’USWNT traverser l’étang à l’avenir. – Kathleen McNamee

Quelques minutes avec … Matthew Hoppe

Matthew Hoppe de Schalke 044 est le dernier jeune Américain à percer en Bundesliga allemande, le joueur de 19 ans ayant récemment fait ses débuts en Bundesliga contre le Borussia Monchengladbach.

jouer 1:41 Matthew Hoppe explique pourquoi il voulait sortir de sa zone de confort et porter ses compétences au niveau supérieur en Europe.

Le Californien, qui a fait trois apparitions à ce jour pour Schalke, espère faire bientôt ses débuts à l’USMNT et s’est entretenu avec Sebastian Salazar d’ESPN pour discuter de l’avenir de l’USMNT, de son ascension improbable à Schalke et de quels attaquants il modélise son jeu après.

jouer 1:25 L’espoir de l’USMNT, Matthew Hoppe, expose ses ambitions et partage son opinion sur l’avenir du football américain.

Stock watch: évaluer les hauts et les bas des Américains à l’étranger

Tobin Heath, Manchester United – À la hausse : Le travail de l’entraîneur Casey Stoney pour obtenir les signatures des stars de l’USWNT Tobin Heath et Christen Press à Manchester United a été l’un des plus grands coups d’État du mercato estival. Heath en particulier a fait sentir sa présence depuis son arrivée au club, avec son jeu distinctif et confiant aidant United à se diriger vers le sommet des vacances de Noël de la table WSL. Avec United encore une équipe relativement jeune, les quatre buts de Heath ont été impressionnants, mais son leadership et son expérience ont sans aucun doute été tout aussi importants pour le succès des Red Devils jusqu’à présent cette saison.

– Gio Reyna élu le jeune joueur masculin de l’année de l’US Soccer

Tim Weah, Lille – À la hausse : Après une saison 2019-20 perdue en raison de multiples blessures aux ischio-jambiers, Weah commence enfin à faire sa marque en France. L’attaquant américain a profité au maximum de ses apparitions ces derniers temps, marquant des buts contre le Celtic et Dijon et ajoutant une passe décisive contre le Slavia Prague au mois de décembre. Weah n’a pas encore commencé un match en Ligue 1, mais il semble que ce ne soit qu’une question de temps maintenant.

« Il s’est énormément amélioré. Il va de mieux en mieux. On oublie parfois qu’il n’a que 20 ans et qu’il a eu une blessure très grave l’an dernier. Il travaille vraiment dur et on a de grands espoirs pour lui pour cette saison » a Lille dit la source à Julien Laurens d’ESPN. En bonne santé et de nouveau confiant, Weah a l’air de retrouver le meilleur de lui-même, ce qui est formidable à voir après une 2020 entachée de blessures pour l’ancien PSG.

Tyler Adams, RB Leipzig – Tendance à la baisse : Tyler Adams reste un contributeur pour RB Leipzig, mais certains autour de l’équipe s’inquiètent de sa forme et de sa compétition pour le rôle de milieu de terrain défensif de départ. Après avoir marqué le but qui a propulsé le RB Leipzig en demi-finale de la Ligue des champions en août, le joueur de 21 ans a connu un début de saison mitigé, marqué par un temps de jeu irrégulier et une légère blessure au genou.

L’Américain a débuté sept des 13 matchs de Leipzig en Bundesliga, dont six en tant que milieu de terrain défensif, mais fait face à la concurrence de Marcel Sabitzer et de Kevin Kampl au cœur du terrain. Ulli Kroemer de NTV le classe derrière Sabitzer et Kampl en termes de contrôle du ballon et ajoute que pour le moment, Adams n’a pas la classe et l’expérience que les deux autres possèdent. Peut-être plus troublant est que Kroemer dit également qu’Adams a eu du mal à récupérer des balles ces derniers temps, ce qui est l’un des attributs sur lesquels l’ancien produit des Red Bulls de New York accroche généralement son chapeau. Adams devra bientôt renverser la vapeur ou il pourrait être un homme étrange dans le milieu de terrain en constante évolution de Julian Nagelsmann.

Rose Lavelle, Manchester City – Tendance à la baisse : Sélectionnée pour le meilleur XI de la NWSL Challenge Cup, l’arrivée de Lavelle à Manchester City a été accueillie avec une réelle excitation. Cependant, il semble que nous n’avons pas encore vu le meilleur du milieu de terrain outre-Atlantique. Le manager Gareth Taylor a déclaré qu’elle était arrivée à la WSL avec un niveau de condition physique différent de son coéquipier Sam Mewis, ce qui explique pourquoi ses minutes de match ont été quelque peu limitées. Un but contre les Pays-Bas pour l’USWNT en novembre était un rappel opportun de ce dont elle pouvait être capable, mais une blessure peu de temps après l’avait à nouveau retardée. Beaucoup espèrent que 2021 sera l’année où elle dissipera tous les doutes sur la forme physique et s’imposera comme un rouage clé de la machine Man City.

Le jeune défenseur américain a connu jusqu’à présent une saison de conte de fées 2020-21. En l’espace de quelques mois mouvementés, le défenseur central né en Alabama est passé d’un talent à un vrai pro, commençant par le Bayern en Bundesliga et en Ligue des champions et faisant ses débuts pour l’USMNT contre le Panama. Le parcours du joueur de 20 ans vers les champions d’Allemagne n’a pas été des plus faciles – il a dû subir un essai et un prêt avant son départ permanent de 1,1 million d’euros du FC Dallas – mais il a réussi tous les examens en cours de route avec brio.

Sur le terrain principalement en tant qu’arrière central de la deuxième équipe du Bayern dans le troisième niveau du football de la ligue allemande, Richards a alterné entre sa position préférée au milieu et en tant qu’arrière droit pour l’équipe senior. Bien qu’il soit mobile, il n’a pas le rythme extrême de son coéquipier Alphonso Davies et au centre, ses qualités évidentes – puissance aérienne (il a un grand saut), sang-froid sur le ballon et défense en tête-à-tête. – apparaissent beaucoup plus facilement.

Bien qu’il ne soit pas encore prêt à remplacer définitivement Jerome Boateng ou David Alaba (dont les contrats expirent à la fin de la saison) dans la première équipe, le temps de jeu accumulé et la foi dont l’entraîneur-chef du Bayern Hansi Flick lui a fait preuve feront des merveilles pour sa suite. développement. Avec un travail sur ses compétences en position et en lecture de jeu, il aura parfaitement le droit d’envisager un avenir en tant que titulaire régulier de la Ligue des champions en titre. – Tor-Kristian Karlsen