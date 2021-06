Tobin Heath n’a plus joué avec l’USWNT depuis novembre dernier. Getty Images

Le manager de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Vlatko Andonovski, a déclaré que l’attaquant Tobin Heath et le milieu de terrain Julie Ertz étaient tous deux « dans les temps » pour se remettre de leurs blessures respectives à temps pour jouer aux Jeux olympiques de Tokyo.

Heath s’est blessée à la cheville avec le club de Manchester United en janvier dernier, puis s’est blessée au genou lors de sa convalescence. Ertz a subi une entorse MCL lors de la défaite 5-0 en ouverture de saison contre les Portland Thorns le 16 mai.

– Rapinoe, Lloyd a appelé au camp; Heath, Ertz blessé

– Diffusez des matchs en direct et des rediffusions sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Heath est de retour à l’entraînement avec les États-Unis avant les matches amicaux contre le Portugal, la Jamaïque et le Nigeria, mais n’est pas sur la liste des matches.

« Tobin est un peu en avance sur Julie dans sa progression », a déclaré Andonovski. « Elle est au camp ici et s’entraîne tous les jours, et elle est médicalement, à peu près prête. La seule chose maintenant pour Tobin est physiquement que nous devons la préparer et renforcer son endurance sur le terrain. »

Andonovski a ajouté que le personnel médical de l’équipe américaine s’occupera d’Ertz dans les prochains jours, bien qu’il apprécie ce qu’il voit jusqu’à présent en termes de récupération du joueur.

« Étaient excités [with] où elle en est en ce moment « , a déclaré Andonovski à propos d’Ertz. » Mais nous allons devoir être très prudents avec notre approche et nous assurer qu’elle est complètement rétablie avant de jouer un match. «

Que Heath ne soit pas sur la liste pour le match de jeudi, ainsi que pour les matches amicaux ultérieurs contre la Jamaïque le 13 juin et contre le Nigeria trois jours plus tard, cela signifie qu’au moment où Andonovski nommera sa liste, il n’aura pas vu Heath jouer dans un match pour les États-Unis. depuis novembre dernier. Andonovski a déclaré que même si les circonstances sont loin d’être idéales et « nous font réfléchir un peu », il aime les chances de Heath de faire partie de l’équipe.

« Si elle est à 100%, ou si nous savons qu’elle sera proche des 100% d’ici le camp olympique, ses chances de faire partie de l’équipe sont plutôt bonnes. »