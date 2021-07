Les stars de Love Island, Too Hot To Handle, perdent 70 000 $ en prix après tous les bisous, les tâtonnements et un bonk

Too Hot To Handle de NETFLIX est sorti en trombe lorsque 14 singletons ont dépensé les trois quarts de leur prix pour devenir fringants devant les caméras.

Le rival de Love Island voit le fonds de prix de 100 000 $ (72 525 £) à gagner diminuer si les concurrents excités se livrent à des contacts sexuels, y compris des baisers et du plaisir personnel.

Presse à confiture

Le casting de Too Hot To Handle de Netflix a fait exploser les trois quarts du jackpot de 100 000 $, à gagner à la fin de la série[/caption]

Mais il ne restait presque plus d’argent à la fin de leurs trois semaines de tournage. Je peux révéler la répartition complète de leurs pertes – qui s’élevaient finalement à 70 000 $ (50 770 £) – ne laissaient que 30 000 $ (21 760 £) dans le pot.

Au cours de la série, il y a eu dix baisers illicites, trois cas de «touches inappropriées», un auto-plaisir, un cas de broyage excessif et une séance de sexe contre la banque.

Le contingent britannique, dont Emily Miller et Cam Holmes, de la distribution mondiale s’est le moins bien comporté, coûtant au groupe 26 000 $ (18 860 £).

Mais l’acte ponctuel le plus coûteux a été lorsque le mannequin new-yorkais Melinda Melrose et le beau gosse parisien Marvin Anthony ont eu une séance de sexe tard dans la nuit dans la chambre commune, tandis que d’autres dormaient à côté d’eux.

Ce genre d’action ferait rougir les Love Islanders de cette année. La série ITV2 est déjà en cours depuis près de deux semaines, mais les couples sont vides de chimie, avec très peu de choses entre les draps.

Remarquez que les bouffonneries de Too Hot To Handle seraient trop classées X même pour Love Island.

NETFLIX

À la fin de l’émission, il ne restait presque plus d’argent dans le fonds, l’acte ponctuel le plus coûteux était un bonk de Melinda Melrose et Marvin Anthony[/caption]

netflix

Cependant, les Britanniques Emily Miller et Cam Holmes ont été les pires du casting, coûtant au groupe 26 000 $ (18 860 £)[/caption]

STEPHEN A DES ÉMOTIONS

STEPHEN MULHERN n’a pas été impressionné par les compétences artistiques de ses amis Ant et Dec lorsqu’ils lui ont envoyé des portraits louches de lui.

L’animateur de télé, qui présente avec le duo lors de leur Saturday Night Takeaway, est de retour sur ITV demain à 19 heures avec la deuxième série de jeux télévisés Rolling In It.

Il voit des célébrités et des membres du public lancer une pièce de monnaie géante vers des machines à sous dans le but de gagner 45 000 £.

Parmi ses portraits, Stephen a dit qu’il préférait celui de Dec, ci-dessus : Il a ajouté : « Ils m’ont envoyé deux tableaux qu’ils ont fait de moi. L’un était Ant’s et l’autre Dec’s et j’ai dû choisir ce qui était le mieux.

« Mais ils n’étaient pas très flatteurs. Celui que j’ai fini par choisir avait l’air d’avoir été sur un transat pendant un an et enfermé pendant dix ans car j’avais environ 19 mentons.

« Il ne sera même pas accroché dans mes toilettes. »

Je pense qu’ils l’ont assez bien capturé. . .

Documentaire sur le 11 septembre BBC1 et Apple TV+ s’associent pour réaliser le documentaire 9/11 : Inside The President’s War Room. C’est un récit minute par minute de ce qui s’est passé à la Maison Blanche lors de l’attaque terroriste de New York contre le World Trade Center pour marquer le 20e anniversaire.

JAMES ON QUEST TO KICK CAKE

On dit que les caméras de télévision ajoutent du poids – mais James Corden est plus beau que jamais après avoir perdu deux pierres et demie sur un nouveau régime de remise en forme.

Mais le présentateur du Late Late Show a toujours du mal à se faire plaisir.

Getty

James Corden a l’air mieux que jamais après avoir perdu deux pierres et demie sur son nouveau régime de remise en forme, mais a du mal à donner un coup de pied à sa dent sucrée[/caption]

James a déclaré : « Mon cerveau et mon corps ne veulent pas manger ce morceau de gâteau, mais mes mains l’enfoncent. Le meilleur régime que je puisse faire est d’attacher mes bras à mon corps et je déplacerais ce poids en un clin d’œil.

En tant que père occupé de trois enfants, James, un ambassadeur de WW, rechigne à passer du temps au gymnase.

Il a ajouté : « J’ai une heure tout seul. Je devrais être allongé sur un canapé à regarder le coin du tapis.

C’est mon genre d’entraînement.

JOE SONDE SUR LES LUTTES FAMILIALES

Le favori de FITNESS Joe Wicks réalise un documentaire de la BBC avec Louis Theroux sur l’effet des batailles de santé mentale sur les familles.

L’entraîneur personnel a été surnommé le professeur d’éducation physique préféré du pays après avoir fourni des séances d’entraînement quotidiennes gratuites en ligne lorsque les écoles ont été fermées pendant la pandémie.

BBC

Le PT du pays Joe Wicks réalise un documentaire de la BBC avec Louis Theroux sur l’effet des batailles de santé mentale sur les familles et pourquoi il s’est tourné vers l’exercice[/caption]

Il s’est tourné vers l’exercice après avoir vu ses parents lutter contre la santé mentale. Papa Gary a passé une grande partie de l’enfance de Joe en cure de désintoxication à lutter contre une dépendance à l’héroïne, tandis que sa mère Raquela a lutté contre un trouble obsessionnel compulsif.

Joe a déclaré : « J’ai passé beaucoup de temps à aider les gens à améliorer leur santé physique. Mais en tant qu’enfant qui a grandi avec des parents aux prises avec leur santé mentale, je sais que c’est tout aussi important, surtout compte tenu de ce qui s’est passé au cours de la dernière année.

«Je veux aider les familles qui sont dans des situations similaires à celle dans laquelle j’étais.

« Je veux aussi partager le message que l’exercice peut être un outil puissant pour améliorer notre santé mentale. »





Dans le documentaire, Joe, qui a une fille Indie et un fils Marley avec sa femme Rosie, un mannequin, rencontrera certains des 3,7 millions d’enfants en Angleterre qui font partie d’une famille où un adulte a des problèmes de santé mentale.

Le producteur exécutif Louis a déclaré: «Je crois en la mission de Joe d’améliorer le bien-être mental par l’exercice. C’est un projet de rêve pour moi.

S’il continue à ce rythme, le MBE de Joe sera amélioré. L’homme au sommet.