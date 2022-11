Les stars de Love Island suscitent plus de rumeurs de querelle après que seulement deux soutiennent le lancement des sous-vêtements de Tasha Ghouri

LE casting de Love Island a déclenché plus de rumeurs de querelle après que seulement deux d’entre eux se soient présentés pour soutenir le lancement des sous-vêtements de Tasha Ghouri.

Tasha, 24 ans, a été rejointe par son beau Andrew Le Page lors de l’événement de Londres hier soir – mais seulement deux de ses anciennes co-stars d’ITV2.

Seules deux autres stars de Love Island se sont présentées pour le lancement[/caption] Getty

Tasha a organisé une fête de lancement hier soir[/caption]

La star de la télévision a célébré le lancement de sa propre ligne de sous-vêtements avec Ann Summers – en lançant une fête étoilée en l’honneur de l’accord.

Cependant, parmi toutes ses co-stars de Love Island, Dami Hope et Indiyah Polack étaient les deux seules à se présenter à l’événement.

Dami, 26 ans, a profité de ses histoires Instagram pour publier des vidéos de l’événement, montrant sa petite amie Indiyah, 24 ans, posant pour des clichés avec Tasha.

Alors que d’autres ont montré Tasha et Andrew sur la piste de danse ensemble – avant que Dami et Indiyah ne posent pour une photo adorée.

Cela survient juste une semaine après qu’une autre rumeur de querelle a été déclenchée lorsque Tasha a lancé son accord de vêtements avec le site de commerce électronique eBay.

Elle a célébré son édition Store of Pre-Loved Sparkle avec eBay au 12e Knot Sea Containers à Londres.

Le fier petit ami Andrew était à ses côtés toute la nuit, mais seulement trois de ses anciennes co-stars étaient présentes – déclenchant des rumeurs.

Dami Hope, Danica Taylor et Deji Adeniyi ont montré leurs visages lors de l’événement, ses autres co-stars étant absentes.





Pas plus tard que la semaine dernière, Tasha a réagi aux rumeurs d’une « querelle » entre ses co-stars féminines – alors qu’elle rejetait les allégations d’une prise de bec avec Paige Thorne.

Elle a déclaré au Sun: “Je suis restée en contact avec tout le monde.”

Tasha a ajouté : « C’est difficile, nous sommes tous très occupés. Parfois, je ne peux pas suivre parce que tout le monde le brise.

“C’était tellement agréable de voir tout le monde aux National Television Awards et à Pride of Britain. Nous nous rattrapons tous et passons une très bonne nuit ensemble.

« Il y a de la place pour tout le monde. C’est pourquoi il n’y a pas de compétition entre les filles. Les filles et les garçons le défoncent.

“Chacun a des objectifs et des rêves différents. Je suis sur mon propre chemin. Je suis tellement fier de tout le monde.

Auparavant, les fans de Love Island pensaient avoir repéré une « querelle amère » entre Gemma Owen et Tasha – tout cela à cause d’un blazer.

Gemma, 19 ans, a lancé sa toute nouvelle collection avec Pretty Little Thing et les amoureux de la mode aux yeux d’aigle ont remarqué que le design d’un article était très similaire à celui d’un designer plus petit.

Le blazer en pierre de la gamme Gemma présente un certain nombre de similitudes avec le blazer Ultimate Muse avec ceintures supplémentaires fabriqué par Oddmuse.

Pretty Little Thing nie fermement que le style a été copié de ce designer.

Tasha a posé pour des clichés avec Indiyah et Dami[/caption]