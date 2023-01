Les stars de Love Island sont confrontées aux règles les plus strictes de tous les temps alors qu’elles sont enfermées à l’isolement avant le lancement

LES stars de Love Island seront obligées de s’isoler pendant sept jours en Afrique du Sud avant de se rendre dans la villa – alors que les cas de Covid augmentent à nouveau.

L’édition d’hiver de l’émission, animée pour la première fois par Maya Jama, démarre dans un peu plus de dix jours et les patrons sont déterminés à s’assurer que tout le monde est en sécurité.

TVI

Maya Jama anime la série pour la première fois[/caption]

Les insulaires doivent toujours se cacher avant leur grande entrée, mais cette année, les règles sont plus strictes que jamais.

Une source a déclaré: « Les insulaires seront mis en quarantaine pendant sept jours avant le début du spectacle par mesure de précaution supplémentaire de Covid, et tout équipage entrant dans la villa devra tester chaque fois qu’il entrera – y compris la présentatrice Maya Jama.

“Les exigences ont été mises en place suite à la flambée de cas de coronavirus ces dernières semaines.”

La cohorte de célibataires sexy s’envolera pour l’Afrique du Sud, prête à commencer le tournage d’un jour à l’autre.

Cette semaine, The Sun a raconté comment l’étudiante en sciences biomédicales Tanya Manhenga, 22 ans, se dirigeait vers la villa.

Parallèlement à ses études, Tanya est une étoile montante dans le monde de l’influence avec plus de 11 000 abonnés sur Instagram et a déjà travaillé avec de grandes marques telles que boohoo, les chaussures Simmi et les chaussures Ego.

ITV a commencé à intensifier la promotion, avec une série de bandes-annonces grésillantes montrant Maya à califourchon sur un bronco alors qu’elle “prend l’amour par les cornes” alors qu’elle succède à Laura Whitmore.

Le soleil a révélé en exclusivité comment les aspirants amoureux resteraient dans un manoir luxueux basé dans la rangée de Millionaire.

La propriété tentaculaire dispose d’une énorme piscine située dans une immense cour avec une grande terrasse pour bronzer, tandis qu’à l’intérieur il y a huit immenses chambres.

Les patrons de Love Island ont embauché des gardes armés pour protéger les concurrents et les équipages au milieu des craintes que les gangs d’enlèvement ne les ciblent.

L’équipe de sécurité crack patrouillera sans arrêt dans la villa Ludus Magnus en utilisant la vidéosurveillance à vision nocturne et les faisceaux d’alarme.

La villa est protégée par des portails électriques à haute tension, qui seront entièrement surveillés, avec des gardes formés postés sur tous les périmètres à l’intérieur de la propriété pour la protection.

Le Sun a contacté Love Island pour un commentaire.