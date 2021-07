Les stars de Love Island sont choquées par une torsion brutale alors qu’elles apprennent qu’un couple sera LAQUÉ de la villa s’il est voté moins compatible

Les stars de Love Island ont semblé profondément choquées lorsqu’elles ont appris que l’un des couples était en danger – juste un jour après le renvoi de Rachel Finni chez elle.

Une bande-annonce de l’émission de ce soir taquine leur réaction alors qu’ils sont assis autour du feu de camp et disent que le public avait voté pour le couple le moins compatible.

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

4 Lucinda et Brad ont été choqués d’apprendre qu’un couple était en danger

4 Millie ne pouvait pas croire les nouvelles

La paire avec le plus de votes risquera alors de décrocher la botte à mesure que la compétition s’intensifiera.

Liberty reçoit un SMS et annonce la nouvelle à tout le monde – les laissant bouche bée.

À la fin de l’épisode d’hier soir de l’émission de rencontres ITV2, les fans ont été invités à voter pour enregistrer leurs favoris dans la villa.

La voix off Iain Stirling a déclaré aux téléspectateurs: « Maintenant, il est temps pour vous de vous exprimer.

« Rendez-vous sur l’application et votez pour le couple que vous pensez être le plus compatible…

« Ceux qui ont le moins de voix risquent d’être expulsés de l’île. »

Couplé

Hier soir, la bombe Teddy Soares a décidé de choisir Faye Winter comme sa fille, tandis que Brad McClelland s’est associé à Lucinda Strafford et Liam Reardon a choisi Millie Court.

Jake Cornish et Liberty Poole sont toujours aussi forts et il semble que quelque chose soit en train de fleurir entre Chloe Burrows et Toby.

Bien qu’il s’appelle Love Island, il y a aussi quelques couples d’amis dans la villa.

Aaron Francis a décidé d’empêcher son copain Kaz Kamwi de rentrer chez lui, tandis que Hugo Hammond a sauvé Sharon Gaffka.

Rachel se fait larguer

Malgré toute l’excitation des nouveaux couples, les téléspectateurs ont été stupéfaits après que Rachel ait été larguée de la villa ce soir.

La spécialiste du voyage de luxe a tenu moins d’une semaine dans l’émission, malgré le fait qu’elle ait fait tourner les têtes à son arrivée.

Le nouveau garçon Teddy Soares a pris en charge le premier recouplage où les GARÇONS ont pu choisir avec qui ils s’associaient.

Il lui restait le choix entre Faye Winter et Rachel – et c’est la confiance de Faye qui l’a décroché.

Et dans une déclaration impertinente, il a déclaré qu’il voulait mieux la connaître « intimement ».

4 Rachel a perdu sa place dans l’émission hier soir Crédit : Érotème

4 Les filles étaient inquiètes hier soir dans l’émission Crédit : Érotème

Lisez toutes les dernières nouvelles de Love Island