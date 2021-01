Des stars de Love Island ont été photographiées en train de s’envoler vers des endroits ensoleillés des mois après avoir pris l’argent des contribuables pour promouvoir NHS Track and Trace – alors qu’un chef de la santé a averti aujourd’hui que le système ne fonctionne pas.

Alors que des millions de Britanniques vivent sous des ordres de séjour à la maison, des influenceurs tels que Shaughna Phillips et Josh Denzel ont tous deux partagé des clichés d’eux-mêmes dans des endroits exotiques.

Phillips a partagé une photo d’elle-même à Dubaï aujourd’hui, tandis que Denzel a publié plusieurs clichés de lui-même à la Barbade au cours des quinze dernières semaines.

Les deux hommes ont tous deux été payés pour promouvoir le service NHS Test and Trace plus tôt cette année auprès de leurs 2,7 millions d’abonnés Instagram.

Maintenant, au milieu de l’inquiétude croissante concernant la pression exercée sur le NHS en raison de Covid, les médecins et les politiciens ont critiqué les influenceurs pour avoir frotté leur style de vie glamour « dans le nez du public britannique ».

La critique intervient également alors que les chefs de la santé disent que le service Test and Trace pour lequel ils et d’autres influenceurs ont été payés pour promouvoir ne fonctionnait pas efficacement et doit être corrigé.

Plus tôt cette année, Mme Phillips, une ancienne employée du conseil local Phillips, a publié une photo de retour d’elle et de ses amis lors d’une soirée dans le cadre d’une campagne de promotion pour NHS Test and Trace.

Dans le post, la star de Love Island, qui a partagé aujourd’hui une photo d’elle-même posée dans un maillot de bain orange vif à Dubaï, a exhorté ses 1,5 million d’abonnés à passer un test sur le NHS.

Josh Denzel a récemment publié des photos de lui-même à Barabdos alors qu’il profite de vacances ensoleillées

Shaughna a écrit: « Se faire tester pour le coronavirus est le meilleur moyen pour nous tous de recommencer à faire les choses que nous aimons et je n’aime rien de plus que de passer du temps avec mes amis »

Plaisir des vacances: la personnalité médiatique photographiée avec ses compatriotes insulaires (LR) Amy Hart, Georgia Harrison, Rebecca Gormley et Biggs Chris à Olivia’s La Cala à Malaga

Dans le post, elle a déclaré: « Un retour à ce que j’aime le plus! Nuits et bons amis!

Quelles sont les règles pour voyager à l’étranger pendant le verrouillage? Selon le site Web du gouvernement: «En vertu des restrictions actuelles du Royaume-Uni sur le COVID-19, vous devez rester chez vous. Vous ne devez pas quitter votre domicile ni voyager, y compris à l’étranger, sauf si vous avez une raison légalement autorisée de le faire. «En Angleterre, vous ne pouvez voyager qu’à l’étranger – ou au Royaume-Uni – où vous avez d’abord une raison légalement autorisée de quitter votre domicile. En outre, vous devez tenir compte des conseils de santé publique du pays que vous visitez. Le gouvernement conseille à ceux qui doivent voyager à l’étranger – et sont légalement autorisés à le faire – de vérifier les conseils aux voyageurs dans la région où ils vont pour s’assurer qu’ils sont conformes. Il ajoute: «Les résidents britanniques actuellement à l’étranger n’ont pas besoin de rentrer chez eux immédiatement. Cependant, vous devez vous renseigner auprès de votre compagnie aérienne ou de votre voyagiste sur les modalités de retour. «Les ressortissants étrangers sont soumis à la réglementation« Stay at Home ». Vous ne devez pas voyager à l’étranger sauf si cela est autorisé. Cela signifie que vous ne devez pas partir en vacances. «Si vous visitez le Royaume-Uni, vous pouvez rentrer chez vous.

« Bien que cela puisse sembler un souvenir lointain pour nous tous, nous pouvons tous faire notre part pour nous assurer de pouvoir revenir à des temps meilleurs, de la manière la plus sûre possible.

« Les gars, je tiens à vous rappeler l’importance des tests de coronavirus et que c’est totalement gratuit, rapide et vital pour arrêter la propagation du coronavirus.

« Se faire tester pour le coronavirus est le meilleur moyen pour nous tous de recommencer à faire les choses que nous aimons et je n’aime rien de plus que de passer du temps avec mes amis.

«Hier, j’ai visité mon centre de test le plus proche, qui est littéralement à 2 minutes de chez moi!

«J’ai pu réserver un test en ligne et le faire effectuer en moins d’une heure, c’était tellement pratique!

Elle a poursuivi: «Quand je me suis réveillée ce matin, j’avais déjà reçu mes résultats par SMS et email!

« J’ai également consulté le site Web de Royal Mail pour voir où se trouve ma boîte aux lettres prioritaire la plus proche, ainsi que les autocollants que je dois rechercher sur la boîte aux lettres elle-même.

«Cela m’aidera à l’avenir si je dois réaliser un kit de test à domicile.

« Toutes les personnes présentant des symptômes, aussi légers soient-ils, peuvent obtenir un test gratuit en appelant le 119 ou en visitant NHS.uk. #letsgetback #gettested #ad. ‘

Membre du concours Love Island, M. Denzel, qui a publié plusieurs clichés de lui-même en train de profiter de vacances au bord de la mer à la Barbade ces dernières semaines, a également pris part à la campagne de promotion.

Publiant à ses 1,5 million d’abonnés, le joueur de 29 ans a déclaré que la chose qui lui manquait le plus était de voyager et a déclaré: « en nous faisant tester pour le coronavirus, nous pouvons revenir aux bons moments ».

Dans le message, marqué comme une publicité et sous la légende « rester à la maison », il a déclaré que le NHS avait fait « un travail incroyable » et a déclaré « maintenant c’est à notre tour de les aider en se faisant tester ».

S’exprimant: Pendant ce temps, Josh Denzel a posté à ses 1,2 million d’abonnés et a étiqueté « rester à la maison » comme son emplacement le 14 août, déplorant de ne pas pouvoir voyager

Downing Street a refusé de révéler combien ils avaient dépensé pour les publicités impliquant des influenceurs et des blogueurs à l’époque.

Cependant, un expert des médias sociaux a déclaré au Sunday Mirror que ces influenceurs commandaient généralement « 5000 à 10000 £ » par publication publicitaire.

Les influenceurs auraient été informés dans un mémoire de « faire l’éloge » du NHS, mais auraient été invités à ne pas « critiquer le gouvernement ou ses orientations ».

Denzel et Phillips font partie d’une multitude d’influenceurs qui ont publié des photos d’eux-mêmes dans des endroits exotiques ces dernières semaines, tandis que les Britanniques restent enfermés chez eux.

Bien que les influenceurs n’enfreignent pas la loi, leurs voyages ont soulevé des sourcils.

Les travaillistes ont fustigé les influenceurs en disant qu’ils devraient arrêter de se frotter le nez devant le public britannique.

Le ministre fantôme de la Santé, Justin Madders, a demandé aux stars de la télé-réalité d’aider à promouvoir gratuitement le programme de vaccination.

Il a fustigé: « Non seulement les images des riches s’envolant vers les hauts lieux des vacances frottent le nez à tous ceux qui font d’énormes sacrifices pour se conformer au dernier verrouillage au Royaume-Uni, mais cela envoie un message totalement contradictoire au séjour. à la maison demandes du gouvernement.

« Ces personnes devraient plutôt proposer de soutenir les plans de vaccination du gouvernement et de les soutenir sur les réseaux sociaux, gratuitement. »

Les travailleurs de première ligne sont également furieux que, alors qu’ils effectuent des quarts de travail de 12 heures, les célèbres Insta se rendent à l’étranger.

L’infirmière Holly Turner a déclaré: « Ce que nous pouvons tous voir, c’est la pression exercée par notre NHS de la part de personnes qui ne suivent pas les conseils de santé.

« Quand j’ai du mal à faire mon travail et que les familles avec lesquelles je travaille plaident pour un soutien qu’elles ne peuvent pas avoir en raison de ce verrouillage, c’est assez dégoûtant de voir l’attitude des influenceurs et des marques de vêtements.

«Covid-19 nous a montré à quel point notre santé est interdépendante. Infirmière, enfant ou influenceuse de mode, nous devons tous faire notre part.

Danny Mortimer a déclaré que le système de suivi et de traçabilité du NHS devait être corrigé, car il a mis en garde contre les taux d’infection élevés.

Aujourd’hui, un porte-parole du gouvernement a averti que «personne n’était au-dessus de la loi» et que ceux qui enfreignaient les règles mettaient la famille d’amis et le grand public en «grave danger».

Jusqu’à présent, plus de 80000 personnes au Royaume-Uni sont décédées de maladies liées à Covid, avec des chiffres qui montent en flèche ces dernières semaines – mettant une pression supplémentaire sur les services de santé.

Pendant ce temps, le Le directeur général de la NHS Confederation – un organe d’adhésion pour les organisations qui commandent et fournissent des services de services nationaux de santé – a averti aujourd’hui que le système britannique de test et de traçabilité ne fonctionnait pas efficacement.

Danny Mortimer a déclaré que les systèmes devaient être réparés, car il a mis en garde contre les taux d’infection élevés.

S’adressant à Sky News, M. Mortimer a déclaré: «Nous avons besoin que le taux d’infection diminue bien avant les bénéfices du programme de vaccination.

«Depuis quelques semaines, nous constatons toujours des incidences croissantes d’infection dans nos communautés.

« En tant que pays, nous avons eu du mal à avoir un système de test, de traçabilité et d’isolement qui fonctionne efficacement – cela ne fonctionne tout simplement pas aussi bien que dans des pays comme l’Australie et diverses autres parties du monde. Cela doit être corrigé.

Il a ajouté: « Nous savons également par expérience du monde entier que, en l’absence d’un système de test, de traçabilité et d’isolement fonctionnant correctement, le moyen le plus efficace de contrôler le virus, sans accès aux vaccins, est de minimiser les contacts sociaux, de maintenir niveaux d’hygiène, aérer les zones et porter un masque facial. »