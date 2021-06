Les stars de Love Island se réunissent avant une nouvelle série alors que Rebecca Gormley, Biggs Chris, Eva Zapico et Nas Majeed arrivent à Londres

Les stars de LOVE Island se sont réunies hier soir avant le retour de la série, avec Rebecca Gormley, Biggs Chris, Eva Zapico et Nas Majeed à Londres.

Le groupe est devenu célèbre dans l’édition hivernale de l’émission, diffusée en janvier 2020 et remportée par Paige Turley et Finn Tapp.

Éclaboussure

Le gang hivernal de Love Island a profité d’une réunion[/caption]

Le quatuor était habillé de façon décontractée pour leur voyage au restaurant San Carlo à Londres, où ils ont dîné et pris un verre ensemble.

Nas, 25 ans, portait un t-shirt surdimensionné sur un pantalon noir, avec un sac Balenciaga en bandoulière sur son torse.

Biggs, 29 ans, avait l’air cool sans effort alors qu’il ajoutait un chapeau de seau et des lunettes de soleil à son look, exhibant son tatouage sur la jambe dans un short.

Pendant ce temps, les filles avaient l’air chic alors qu’elles souriaient devant la caméra avec Eva, 22 ans, vêtue d’un pantalon verni remarquable, et Rebecca, 23 ans, exhibant ses longues jambes en short en jean.

Éclaboussure

Ils étaient de bonne humeur alors qu’ils sortaient à Londres[/caption]

Éclaboussure

Rebecca ne pouvait pas arrêter de rayonner[/caption]

Éclaboussure

Elle et Biggs ont partagé un doux baiser[/caption]

Ils ont tenu la main de leurs petits amis respectifs alors qu’ils marchaient dans la rue, puis se sont moqués l’un de l’autre.

Eva gloussa alors que Nas la soulevait pour une étreinte affectueuse, et Rebecca et Biggs partageaient un doux baiser après qu’il l’ait retournée.

Les deux couples ont résisté à l’épreuve du temps après leur première rencontre dans l’émission.

Rex

Nas et Eva après Casa Amor dans la série[/caption]

ITV

Rebecca n’est sortie avec Biggs qu’après avoir quitté la villa[/caption]

Rex

Leurs sorties étaient à quelques jours d’intervalle[/caption]

Nas et Eva ont commencé à sortir ensemble dans la villa, Nas larguant de manière sensationnelle Demi Jones pour elle lorsqu’il a rencontré la beauté brune à Casa Amor.

Cependant, ils n’ont officialisé leur relation sur Instagram que six mois après avoir quitté Love Island.

Pendant ce temps, Rebecca et Biggs ne se sont jamais couplés à l’écran mais se sont rapprochés après le spectacle et ont ensuite confirmé leur relation.

Lisez toutes les dernières nouvelles de la villa









Ils ont été secoués lorsque l’ex de Biggs a publié des captures d’écran qui semblaient suggérer qu’elle et lui étaient toujours en couple et que sa romance avec Rebecca était « fausse » et « uniquement pour le public », ce qu’il a nié avec véhémence.

La nouvelle série de Love Island débutera le 28 juin, où un nouveau lot de célibataires sexy cherchera l’amour dans la célèbre villa.

La série estivale de l’émission de l’année dernière a été interrompue en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui signifie que ce sera le premier retour à Majorque depuis qu’Amber Gill a remporté la série 2019 avec Greg O’Shea.