Les stars de Love Island réagissent à la défaite de l’Angleterre à l’Euro 2020 après avoir été AUTORISÉES à regarder la finale sous le choc

On pourrait voir les stars de LOVE Island réagir à la défaite de l’Angleterre à l’Euro 2020 après avoir été AUTORISÉES à regarder la finale dans un demi-tour de choc.

Plus tôt cette semaine, on pensait que les producteurs interdiraient aux insulaires de connaître l’événement historique, la villa étant complètement coupée du monde extérieur.

5 Les Islanders ont pu assister à la finale de l’Euro 2020

Mais au début de After Sun d’aujourd’hui, l’animatrice Laura Whitmore a révélé qu’il y avait eu un changement de cœur – et les stars étaient ravies d’apprendre la nouvelle.

Chloé a reçu un texto qui disait : « Insulaires, ce soir, vous pourrez regarder l’équipe de football d’Angleterre affronter l’Italie en finale du Championnat d’Europe ! #ItsComingHome ».

Tout le groupe a applaudi et a crié, avec Jake et Toby si excités qu’ils ont couru et ont sauté dans la piscine.

Cependant, ils jubilaient moins en regardant la défaite, se tenaient les bras l’un contre l’autre en écoutant nerveusement les tirs au but.

5 Les patrons ont fait un énorme demi-tour avec la décision

5 Les garçons ont sauté dans la piscine dans leur excitation

Lorsque l’Italie a été confirmée comme vainqueur, ils ont tous crié de désespoir, les garçons se mettant la tête dans les mains.

Brad a même crié : « Quel putain d’idiot » à propos du penalty manqué.

S’exprimant en direct depuis le Beach Hut plus tard dans After Sun, Liberty a donné un meilleur aperçu de l’expérience.

5 Le gang a regardé le match tendu ensemble

5 Et ont été dévastés par le résultat

Elle a dit à Laura : « Les gars sont vidés, toutes les filles se disent : ‘Qu’est-ce qui se passe ?’ mais les gars sont vidés.

« Tout le monde ne pouvait pas y croire, nous étions tous là à le regarder en pensant que nous avions une chance. Jack Grealish aurait dû être aux tirs au but, je pense. »

Liberty a poursuivi: « C’était agréable à regarder – les gars étaient bien dedans, Jake chantait tout au long. »

Les Trois Lions ont réalisé une performance impressionnante et respectable – mais c’est l’Italie qui a remporté la victoire à la fin.

L’Angleterre a pris un excellent départ, avec Luke Shaw marquant dans les deux premières minutes du match.

Cependant, l’Italie a marqué en deuxième mi-temps – nous obligeant à des prolongations.

Les deux équipes sont restées à égalité et ce sont les tirs au but qui se sont avérés être la chute de l’Angleterre – l’Italie marquant trois sur cinq dans le but et l’Angleterre seulement deux.