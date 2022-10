Les stars de Love Island ont l’air de faire la fête alors qu’elles mangent de la pizza dans la rue après une soirée bien arrosée

Une multitude de favoris de Love Island étaient en force pour une soirée plutôt arrosée dans le centre-ville de Manchester.

Les membres de la distribution des cinq dernières années de l’émission à succès ITV2 ont profité d’une folle soirée arrosée alors qu’ils célébraient l’anniversaire de la marque de mode de Manchester The Couture Club fondée par l’ancienne star d’Ex on the Beach Ross Worswick.

Éclaboussure

Ellie Brown et Mary Bedford de Love Island avaient hâte de déguster une pizza[/caption]

Éclaboussure

Les filles avaient commandé de la nourriture directement au club[/caption]

Éclaboussure

Mary s’est gavée d’une tranche de pizza après une folle soirée[/caption]

Éclaboussure

Ellie faisait le plein après une folle nuit de beuverie[/caption]

Des visages célèbres tels qu’Ellie Brown et Mary Bedford ont fait la fête toute la nuit au cirque VIP, au cœur de la ville animée de Manchester.

Les deux bombes blondes ont été rejointes par Liam Reardon, récemment vainqueur du single 2021, qui vient de s’inscrire à la prochaine série de mastodonte E4 Celebs Go Dating, ainsi que l’ancien as du rugby Jacques O’Neill, qui a joué dans l’édition de cet été de l’émission. .

La sœur cadette de Rochelle Humes, Soph Piper, a également été vue en train de faire une apparition aux célébrations étoilées aux côtés de Billy Brown, de la Casa Amor de cette année.

Il semblait qu’Ellie et Mary en particulier s’amusaient comme des fous alors qu’elles faisaient la fête à l’intérieur du club.

En savoir plus sur Love Island Jeu de noms Shaughna Phillips de Love Island fait allusion au nom du bébé à naître AIMÉS JUSQU’À Davide de Love Island “pose la question” à Ekin-Su à Prezzo

Alors que la nuit touchait à sa fin, les deux étourdissants sont sortis de la boîte de nuit à la recherche d’une collation de fin de soirée pour absorber tout l’alcool qu’ils avaient consommé lors de la folle soirée.

Le couple a utilisé un service de livraison car ils ont été vus en train de ramasser un certain nombre de pizzas auprès d’un chauffeur-livreur à moto au milieu de la rue.

Ellie et Mary n’ont pas pu attendre d’être rentrées à la maison car elles n’ont pas tardé à se livrer à leur nourriture.

Les filles se sont bourrées de pizza alors qu’elles se promenaient dans le centre-ville de Manchester.





Ellie est devenue célèbre dans l’édition 2018 de l’émission où elle a eu une romance avec le millionnaire Charlie Brake.

Elle est ensuite sortie avec la star de Dancing on Ice Joey Essex et a dû affronter les deux stars lors de son apparition dans la série 2020 de MTV Celebrity Ex on the Beach.

Pendant ce temps, Mary n’a pas eu de chance en amour lorsqu’elle est apparue dans la série l’année dernière après avoir échoué à se connecter avec l’un des garçons malgré ses rencontres avec Toby Aromolarn et Aaron Simpson.

Éclaboussure

Ellie s’agrippa fermement à un certain nombre de boîtes de pizza[/caption]

Éclaboussure

Les filles ont toutes fait la fête après avoir visité la discothèque Cirque de Manchester[/caption]

Éclaboussure

Jacques O’Neill a assisté aux célébrations[/caption]

Éclaboussure

La sœur de Rochelle Humes, Soph Piper, s’est présentée à la soirée des célébrités[/caption]