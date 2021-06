La récolte de stars de Love Island de cette année a été vérifiée pour les casiers judiciaires – pour éviter que les délinquants sexuels ne se faufilent entre les mailles du filet.

Et les chercheurs ont passé des heures à parcourir leurs pages de médias sociaux à la recherche de signaux d’alarme ou de mauvais comportement.

ITV

Les stars de Love Island ont été «vérifiées pour les casiers judiciaires» cette année[/caption]

Ils recherchent des exemples de Tweets racistes, sexistes, homophobes ou intimidants qui pourraient exploser à la figure des producteurs.

Tous les candidats sélectionnés pour l’émission ITV ont fait l’objet de vérifications par le service de divulgation et d’interdiction du gouvernement – ​​tout comme les enseignants doivent subir avant d’obtenir des emplois en classe.

Les chefs d’ITV voulaient éliminer tous les Love Islanders potentiels avec une feuille de rap sérieuse.

Un initié de la télé a déclaré: «Les créateurs ont effectué des vérifications appropriées des antécédents de tous ceux qui ont été présélectionnés dans le processus de sélection.

«Cela comprenait le service de divulgation et d’interdiction (contrôles DBS) et les contrôles en ligne des médias sociaux pour s’assurer qu’un candidat potentiel n’était pas un raciste enragé ou un fanatique.

« Cela n’allait pas être un problème si quelqu’un était condamné pour vol à l’étalage, mais la dernière chose dont l’émission a besoin est qu’un délinquant sexuel condamné surgisse dans la villa. »

ITV

Les Love Islanders se rassemblent autour du foyer de la villa de Majorque[/caption]

Cela survient alors que l’ancien vainqueur de Love Island, Kem Cetinay, a déclaré qu’il n’aurait pas dû avoir «autant de relations sexuelles» dans la villa.

La star a remporté la troisième série de l’émission ITV, aux côtés de sa petite amie de l’époque, Amber Davies.

Dans une interview avec The Sun’s TV Mag, Kem, 25 ans, a révélé que s’il y avait une chose qu’il ferait différemment s’il avait à nouveau son temps dans la villa, ce serait d’avoir moins de relations sexuelles.

Caractéristiques de Rex

Kem est devenu chaud et lourd sous les draps pendant son séjour sur Love Island[/caption]

Rex

Kem est depuis devenu propriétaire d’une entreprise et dit qu’aucune recrue ne peut voir ses singeries torrides dans sa chambre en ligne[/caption]





Kem a expliqué : « Maintenant, j’ai une entreprise et du personnel, et si de nouvelles recrues me recherchent, certains des premiers articles à paraître parleront de moi en train de faire l’amour à la télévision.

« Mais tu dois te rappeler, j’avais 21 ans ! Je n’étais pas qui je suis maintenant. Donc je ne me sens pas gêné parce que c’est ce que c’est, c’est arrivé.

La star de la télévision a poursuivi : « Peut-être que je n’aurais pas dû avoir autant de relations sexuelles que je l’ai fait – peut-être qu’une ou deux fois auraient suffi. Pas aussi régulier ! Mais j’ai adoré toute l’expérience.