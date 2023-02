Les stars de LOVE Island devraient gagner des millions en lançant une nouvelle carrière loin de la villa.

Deux des stars les plus mémorables de l’émission ont annoncé une toute nouvelle coentreprise.

TVI

Deux stars de Love Island ont annoncé qu’elles se sont lancées dans les affaires ensemble[/caption] Instagram

Jonny Mitchell et Sam Gowland offrent aux fans la chance de découvrir l’émission de téléréalité ITV2.

Appelée «LV-Island Villas», l’entreprise des stars de la télévision voit le couple construire et vendre des propriétés luxueuses.

Une propriété qui fait déjà l’objet d’une publicité ressemble étonnamment à la demeure de la célèbre émission de télévision.

S’adressant à ses réseaux sociaux, Jonny a partagé des clichés de lui et de Sam, 27 ans, signant les contrats de leur entreprise potentielle de fabrication de plusieurs millions de livres.

“Et juste comme ça, la prochaine aventure commence”, a-t-il révélé.

Il a poursuivi: «De mon garçon sur LoveIsland en 2017, à mon meilleur ami et maintenant des partenaires commerciaux internationaux en 2023.

“Ce n’était qu’une question de temps.

“Mais, après des mois et des mois de travail acharné, de préparation et de recherche, nous avons finalement signé pour notre prochain ÉNORME projet…. Et VOUS pourriez potentiellement être impliqué aussi.

Le compte professionnel, qui compte déjà plus de 2 000 abonnés, présente une superbe propriété à Bali.

Les copains et les fans des deux mecs de la réalité leur ont souhaité bonne chance, l’un d’eux disant: “Bonne chance avec les nouveaux garçons de l’aventure, vous allez le briser.”

Un autre a dit: “Tout le meilleur pour votre travail.”

“Tu es mon inspiration”, a déclaré un troisième.

Tandis qu’un quatrième a déclaré: “Félicitations les garçons, des moments passionnants à venir, bonne chance.”

Instagram

S’adressant à ses réseaux sociaux, Jonny a partagé des clichés de lui et de Sam, 27 ans, signant les contrats de leur entreprise de fabrication potentiellement de plusieurs millions de livres.[/caption] Instagram

Le compte professionnel, qui compte déjà plus de 2 000 abonnés, présente une superbe propriété à Bali[/caption]