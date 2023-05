Les stars de LOVE Island ont alimenté les rumeurs de querelle après qu’un insulaire ait « disparu » lors d’une soirée de retrouvailles mercredi soir.

Certains des acteurs de la série d’hiver de cette année de l’émission ITV2 ont assisté à une cérémonie de remise des prix fastueuse – mais il manquait un favori des fans sur leurs photos.

Instagram/tomclare__

Les stars de Love Island ont alimenté les rumeurs d’une querelle entre les acteurs[/caption] Instagram/tomclare__ Instagram

Will Young et Jessie Wynter ont été occupés à la ferme de Will[/caption]

Des personnalités comme Tom Clare, Lana Jenkins, Casey O’Gorman, Olivia Hawkins et Samie Elishi ont assisté aux Pride of Britain Awards à Londres hier soir.

Les stars de la réalité ont donné aux fans de Love Island un aperçu de l’événement sur leurs histoires Instagram.

Dans un clip, partagé par Tom, les garçons se sont tous réunis pour discuter dans leurs costumes.

Le morceau du Nord, Tom, a légendé le message: « Un débriefing un peu différent de la terrasse », avec un visage riant.

Il a ensuite tagué les co-stars Ron Hall, Kai Fagan, Shaq Muhammad et Casey.

Cependant, le fermier Will Young était absent de la réunion.

Depuis son retour au Royaume-Uni après leur passage à la villa, les fans ont émis l’hypothèse que Will s’était brouillé avec les meilleurs amis Tom et Casey.

Le trio a formé un lien fort sur le programme et s’est même surnommé Les Trois Mousquetaires.

Alors que Tom et Casey ont fait la fête ensemble, Will a passé du temps de qualité avec sa petite amie Jessie Wynter.

Cependant, le footballeur Tom a écrasé toute allégation de rupture lors d’une conversation exclusive avec The Sun en mars.

Tom nous a dit : « J’adore Will to bits. Tu dois penser, quand tu sors, tout le monde est tellement occupé mais oui, nous allons bientôt retrouver Will.

« Moi et Casey en parlions plus tôt en disant qu’il nous manquait d’être là.

«Nous avons tous été très occupés, mais nous restons en contact tout le temps.

« Nous sommes toujours les Trois Mousquetaires – il n’y a pas de drame là-bas. »

Instagram

Tom, Casey et Will se sont nommés les Trois Mousquetaires[/caption] Instagram