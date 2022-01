Les stars de Liverpool Sadio Mane et Mohamed Salah en bonne voie pour la confrontation finale de la Coupe d’Afrique des Nations

Sadio Mane et Mohamed Salah ont aidé Liverpool à conquérir l’Angleterre et l’Europe, maintenant tous deux aspirent aux médailles des vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations.

Les deux tireurs d’élite seront en quart de finale dimanche au Cameroun avec le Sénégal inspiré par Mane qui s’attaquera à des paquets surprises de la Guinée équatoriale tandis que Salah et ses coéquipiers égyptiens affronteront le Maroc.

Mane dit qu’il « échangerait toutes les médailles qu’il a remportées contre un gong d’or de la Coupe des Nations », tandis que Salah parle du « désespoir du peuple égyptien pour un autre titre » après avoir été champion pour la dernière fois en 2010.

S’ils continuent à gagner, le Sénégal, deux fois finaliste, et l’Egypte, septuple championne du record, se rencontreront lors de la finale du 6 février de l’événement sportif africain de renom.

Ici, AFP Sport anticipe les quarts de finale avec la Tunisie, le Cameroun, l’Egypte et le Sénégal favorisés, mais les chocs sont presque inévitables dans un tournoi où le livre de forme n’a cessé d’être bafoué.

Burkina Faso vs Tunisie

L’un des plus grands chocs s’est produit le week-end dernier lorsque la Tunisie, en difficulté, a pris l’avantage sur le Nigeria, auparavant impressionnant, grâce au vétéran Youssef Msakni et a tenu le coup pour un triomphe 1-0 en 16es de finale.

Les Aigles de Carthage devraient être plus forts samedi alors qu’ils accueillent à nouveau l’entraîneur-chef Mondher Kebaier et plusieurs stars, dont le capitaine et attaquant Wahbi Khazri, qui s’est remis du coronavirus.

La Tunisie a été imprévisible et est le seul quart de finaliste à avoir perdu deux fois au Cameroun, mais le Burkina Faso a été tout aussi difficile à juger lorsqu’il a gagné une fois, fait match nul deux fois et perdu une fois.

Les pays se sont rencontrés deux fois lors des huitièmes de finale, les Stallions remportant les deux et les espoirs d’un « triplé » dépendront fortement de la performance du capitaine et attaquant d’Aston Villa, Bertrand Traoré.

Cameroun v Gambie

Le Cameroun, quintuple champion, a marqué neuf buts en quatre matches – le plus grand nombre de tous les concurrents – mais les Lions Indomptables sont également les seuls des quarts de finalistes à encaisser à chaque match.

Six des buts sont venus du capitaine et numéro un du tournoi Vincent Aboubakar et son compatriote attaquant Karl Toko Ekambi a marqué les trois autres, donc la Gambie sait d’où viendront les principales menaces.

Les débutants de la Gambie ont été l’équipe surprise parmi les 24 qualifiés, défiant d’être classés 150e au monde pour rester invaincus et ne concédant qu’une seule fois, sur penalty.

Musa Barrow du club italien de Serie A de Bologne est devenu une star du jour au lendemain au Cameroun et Ablie Jallow est un autre Gambien que le Cameroun doit enchaîner.

Egypte v Maroc

Cette confrontation entre les géants nord-africains se démarque comme le point culminant des quatre quarts de finale avec le Maroc détenant une avance de 3-2 sur les précédents affrontements du tournoi de la Coupe des Nations.

L’Egypte a montré la solidité défensive pour laquelle le pays est célèbre en tenant une attaque étoilée de la Côte d’Ivoire sans but en huitièmes de finale avant de s’imposer aux tirs au but.

Salah travaille sans relâche mais n’a marqué qu’une seule fois au Cameroun – le vainqueur contre la Guinée-Bissau – et l’entraînement de tir supplémentaire ordonné par l’entraîneur Carlos Queiroz n’a pas encore porté ses fruits.

Le Maroc compte parmi les vainqueurs potentiels les attaquants Youssef En-Nesyri et Sofiane Boufal, tandis que le Malawi, victime des huitièmes de finale, attestera de l’expertise en coup franc de l’arrière latéral du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi.

Guinée équatoriale v Sénégal

Mane dit qu’il va « très bien » et « ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort », alors qu’il craint qu’il n’ait été victime d’une commotion cérébrale lors d’une collision avec le gardien capverdien Vozinha lors d’une victoire laborieuse en huitièmes de finale.

Ce n’est que lorsque les Cap-Verdiens ont été réduits à neuf hommes par deux cartons rouges que le Sénégal a marqué, et ils n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets dans deux des quatre matches.

Mais une défense rassemblée par le défenseur central de Napoli Kalidou Koulibaly avec le gardien de Chelsea Edouard Mendy derrière lui n’a pas concédé de but – ils sont les seuls quarts de finalistes à avoir réalisé quatre feuilles blanches.

Après avoir mis fin à la série de 35 matches sans défaite de l’Algérie et bouleversé le Mali après une fusillade, les Équato-guinéens se tourneront vers les remarquables défenseurs centraux Saul Coco et Esteban Obiang pour contenir Mane.

