Perrie Edwards et Leigh-Anne Pinnock ont ​​veillé à ce que l’anniversaire de Jade Thirlwall se déroule avec un bang pendant que Jesy Nelson gardait ses souhaits d’anniversaire hors ligne.

Les camarades du groupe Little Mix lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux alors qu’elle célébrait ses 28 ans dimanche.

Perrie a téléchargé un joli collage des deux se tenant la main depuis qu’ils ont trouvé la célébrité ensemble il y a neuf ans.

Elle a légendé la photo: « Joyeux anniversaire à ma femme @jadethirlwall »

Leigh-Anne a emboîté le pas avec une photo de Jade dans les coulisses de son costume Strictly et la star l’a légendée: « Le plus grand des joyeux anniversaires pour cette âme incroyable et absolument magnifique.

« Mon rocher toujours et pour toujours, tu le sais déjà. Je t’aime tellement @jadethirlwall profite de ta journée! »









Elle a ensuite partagé une photo du couple dans les coulisses d’un concert et a déclaré: « Booty luv. Ils ne sont pas prêts! »

Jesy, cependant, est restée hors ligne des semaines après avoir quitté le groupe et n’est pas encore prête à revenir sur les réseaux sociaux après sa sortie.

Perrie, Leigh-Anne et Jade ont choisi le jour de Noël pour leur premier cliché sans la star alors qu’ils envoyaient à leurs fans un message festif.















Cela a été une année difficile pour le groupe car ils sont devenus trois en décembre, mais ils ont donné à leurs fans un coup de pouce avec un message doux alors qu’ils attendent avec impatience 2021 en tant que trio.

Les filles sont toujours en train d’accepter la décision de Jesy de se retirer – mais ont juré de continuer à trois.

Le sous-titré: « Joyeux Noël et Joyeuses Fêtes. Nous espérons que vous passerez la journée la plus magique xx ».







(Image: littlemix / Instagram)



Jesy a confirmé qu’elle s’éloignait pour se concentrer sur le temps passé avec ses proches après une période difficile.

Dans une déclaration franche, elle a écrit: «La vérité est que le fait d’être récemment dans le groupe a vraiment eu des conséquences néfastes sur ma santé mentale.

«Je trouve très difficile d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes.

«Il arrive un moment dans la vie où nous devons réinvestir dans la prise en charge de nous-mêmes plutôt que de nous concentrer sur le bonheur des autres, et j’ai le sentiment que le moment est venu de commencer le processus.