Les stars de Line of Duty INTERDITES de mentionner la saison 7 au milieu des rumeurs d’un retour épique

Les stars de LINE of Duty ont été INTERDITES de mentionner quoi que ce soit à propos de la saison sept alors que les rumeurs sur le retour épique de la série se multiplient.

La dernière série du drame policier très apprécié a diffusé son dernier épisode de la série six en mai et a laissé les fans se demander ce qui les attend pour l’avenir.

La star de Line of Duty, Ace Bhatti, a révélé que les acteurs ne savent rien de ce que l’avenir réserve à la série[/caption]

Depuis que l’émission est arrivée sur nos écrans en 2012, les téléspectateurs ont désespérément besoin de découvrir l’identité du mystérieux « H » qui est en charge de tous les actes de corruption au sein des forces de police.

Après neuf ans à deviner qui cela pourrait être, il a été révélé plus tôt cette année que le « quatrième homme » est en fait DS Ian Buckells (joué par Nigel Boyle).

Et maintenant que le mystère a été résolu, les fans veulent savoir si la série – écrite par Jed Mercurio – reviendra bientôt, car beaucoup ne sont pas convaincus par la fin.

Mais l’acteur Ace Bhatti, qui joue PCC Rohan Sindwhani, a admis que les acteurs devaient garder le schtum à ce sujet.

Je n’en ai aucune idée, je n’en ai aucune idée. Personne ne savait qui était ‘H’, aucune de ces choses.

Lors d’une conversation avec Gethin Jones et Janette Manrara sur Morning Live hier, la star de la télé a avoué : « Nous n’avons pas le droit de le dire.

Il a poursuivi : « La réponse à Line of Duty a été fantastique.

«La dernière série dans laquelle j’étais, la série cinq, quand c’était à la télévision, j’étais dans un bar et j’ai demandé à quelqu’un de m’approcher et de glisser 20 £ sur le bar et de le faire glisser et de dire« êtes-vous H?

« Je prenais juste un verre et j’étais comme non, je m’appelle Ace. »

Bien que ‘H’ soit démasqué, les fans espèrent qu’il pourrait y avoir un tournant majeur au coin de la rue, et c’est en fait quelqu’un d’autre.

Tout le monde veut savoir qui est ‘H’.

Gethin a ajouté : « Tout le monde veut savoir qui est ‘H’, peut-être le savons-nous déjà ? Qui sait. C’est ce qui est génial dans la série.

Ace – qui est sur le point de jouer dans la deuxième série de Baptiste de la BBC – a expliqué un peu plus pourquoi il pense que le format de l’émission a si bien fonctionné.

Il a expliqué: « Je pense que cela a aidé que les acteurs ne sachent pas qui était ‘H’, nous ne le savions pas. Vous ne savez pas qui va mourir, vous ne savez pas qui va vivre, et c’est en quelque sorte la vraie vie au loin.

Cela vient après que la star de la saison trois, Daniel Mays, a laissé un indice ÉNORME pour la saison sept le mois dernier.

L’acteur est convaincu que ‘H’ n’a pas encore été révélé et il pense que Marcus Thurlwell pourrait encore être en vie.

« Je ne pense pas que James Nesbitt soit mort », a-t-il déclaré à Phillip Schofield et Holly Willoughby dans This Morning.

Il a poursuivi: « Je ne le sais pas, mais j’ai un soupçon sournois qu’il pourrait être l’homme principal. »

Regardez les saisons 1 à 6 de Line of Duty sur iPlayer.

Ace a parlé de travailler sur Line of Duty sur Morning Live hier[/caption]

Ian Buckells a été identifié comme ‘H’ dans la série six[/caption]