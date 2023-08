TMZ rapporte qu’ils font face à des accusations d’entrave aux forces de l’ordre, de coups et blessures simples et de coups et blessures contre un policier. Qui est surpris qu’Erica ait le cas le plus grave de sauvageage ?

La prison du comté de Fulton comptait davantage de visages célèbres ce week-end, avec trois autres stars de télé-réalité en détention. Des flics arrêtés Amour et hip-hop : celui d’Atlanta Erica et Bambi (Addie Richardson) et Amour et hip-hop : Hollywood ancien Zell (Rodney Shaw).

Donald Trump a réchauffé la caméra mugshot pour Amour et hip-hopIl s’agit d’Erica Mena, Bambi Richardson et Zell Swag, qui ont été arrêtés lors d’une bagarre dans un bar vendredi soir.

Erica Mena, Bambi Richardson, Zell Swag et Saucy Santana filmés lors d’un combat dans le salon d’Atlanta

TMZ a obtenu des images de l’intérieur du Lucca Lounge. Au moment où le clip chaotique commence, les boissons, les sacs à main, les cordes de velours et les meubles sont déjà partout. Il montre la police et la sécurité aux prises avec une femme tout en la traînant dehors, en lui donnant des coups de pied et en criant.

Une blonde Bambi Richardson semblait interrompre une autre bagarre près de la fenêtre avec la sécurité et une autre femme non identifiée. On dirait que Zell traverse un stand pour se joindre à eux pour interrompre l’action tandis que « Nice and Slow » d’Usher retentit en arrière-plan.

Il est difficile de comprendre ce qui se passe près de la fenêtre au plus fort de l’altercation. D’après les descriptions de cette nuit et de Bambi et Zell essayant de rompre, Erica ou un autre de leurs amis se dispute probablement dans cette cabine. Découvrez la mêlée désordonnée ci-dessous.





La Shade Room a partagé un autre angle de cette nuit-là. Lorsque le drame a éclaté, le boo de Zell, Saucy Santana, a décollé comme les « 200 miles au sprint » dans les bars de Future. Il est parti pendant que l’autre LHH les acteurs sont devenus actifs. Selon les propres mots du rappeur viral : « C’est comme ça que vous dégagez (out) ab*tch ! »

La police a inculpé les trois stars d’entrave aux forces de l’ordre. Zell a détecté une simple charge de batterie. En plus de cela, Erica a également été accusée de coups et blessures contre un policier. Ils étaient toujours en garde à vue samedi.

Regardez l’explication de Saucy Santana sur ce qui s’est réellement passé et les réactions en ligne après le flip !