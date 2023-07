Les stars de l’énorme drame de la BBC redémarrent 11 ans après le dernier épisode – et les fans se déchaînent

LES stars d’une énorme série dramatique de la BBC ont taquiné un redémarrage – 11 ans après le dernier épisode.

Matt Di Angelo est allé sur Instagram pour partager un nouveau cliché avec ses co-stars de Hustle et l’a simplement sous-titré : « We’rrrreeeee Baaaccckkkk. »

Instagram

Matt a partagé ce cliché de lui réunissant ses co-stars de Hustle

Sur la photo avec Matt se trouvaient Robert Glenister, qui jouait Ash « Three Socks » Morgan, la sœur de Matt à l’écran Kelly Adams et Michael Stone alias l’acteur de Mickey Bricks Adrian Lester.

Rob Jarvis, qui jouait le rôle du barman Eddie, avait été superposé sur la photo.

Hustle était basé sur un groupe d’escrocs spécialisés dans le « long con » – une arnaque sur une « marque » qui s’est déroulée sur des jours ou des semaines et a offert un retour lucratif.

Les fans se sont précipités pour commenter la photo de Matt, avec une écriture: « Honnêtement, je crierais si Hustle revenait de quelque manière que ce soit. »

Un autre a dit: « S’il vous plaît, dites plus Hustle, je vais pleurer. »

Quelqu’un d’autre a écrit: « Omg oui s’il vous plaît! »

Et un quatrième a simplement demandé : « Quand ??? »

Matt et Kelly, qui ont joué la sœur de Sean, Emma, ​​ont rejoint la série à partir de la cinquième série, succédant à Marc Warren et Jaime Murray, qui ont joué le rôle de Danny Blue et Stacie Monroe.

La star de Top Boy, Ashley Walters, a rejoint le casting pour une série, jouant Billy Bond dans la quatrième série.

L’acteur légendaire Robert Vaughn, décédé en 2016, a joué dans toutes les séries, jouant Albert Stroller.

Hustle a été diffusé à l’origine sur BBC1 de février 2004 à février 2012.

Adrian a précédemment admis qu’il ne pensait pas qu’un film Hustle se produirait un jour, en disant: « Je préférerais que les gens disent: » Oh, s’il vous plaît! S’il te plaît!’ que « Je ne peux pas croire que tu aies fait ça ». C’était horrible.' »