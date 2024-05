Al Roker, Craig Melvin, Savane Guthrie, Hoda Kotb et Sheinelle Jones

Les tensions étaient vives sur Aujourd’hui cette semaine, après que les co-animateurs se soient lancés dans un débat animé au milieu de la diffusion en direct.

C’était le mercredi 22 mai épisode de l’émission matinale de NBC, lorsque les co-animateurs Savane Guthrie, Hoda Kotb, Craig Melvin, Al Roker et Sheinelle Jones tous semblaient avoir des opinions contrastées sur les 10 meilleurs albums de tous les temps d’Apple Music, qui étaient révélé en ligne le même jour.

Alors que Jones, 46 ans, lisait la liste à haute voix, ses co-animateurs n’avaient initialement aucun scrupule avec les albums qui figuraient dans le Top 10, notamment Beyoncé‘s Limonade (2016), Nirvana‘s Pas grave (1991), Amy Winehouse‘s Retour au noir (2006), Kendrick Lamar‘s bon enfant, mAAd city (2012) et Stevie Wonder‘s Chansons dans la clé de la vie.

Mais les choses ont commencé à s’échauffer une fois qu’ils sont entrés dans le Top 5, en commençant par le numéro 5, Blond (2016) par Franck Océan, ce qui a fait laisser échapper Melvin « Quoi ?! » plusieurs fois.

« Je suis désolé, mais non », a alors interrompu Roker, 69 ans, avant de répéter: « Non, non, non ».

Alors que certains des autres co-animateurs de la conversation, vraisemblablement Kotb, 59 ans, et Guthrie, 52 ans, pouvaient être entendus rire à cause de la dispute, Jones a apparemment essayé d’éviter leurs opinions passionnées, rappelant à ses collègues qu’elle « lisait simplement ». la liste. »

Mais le groupe semblait d’accord sur le top 4 des albums dont Prince & La Révolution Pluie mauve (1984), Les Beatles Route de l’abbaye (1969), Thriller (1982) par Michael Jackson et enfin, Lauryn Hilll’album de 1998 La mauvaise éducation de Lauryn Hill.

« C’était une transformation », a déclaré Melvin à propos de l’album en tête des charts de Hill, avant de plaisanter : « L’album était si bon qu’elle n’en a jamais fait un autre ! »

Guthrie a ensuite quitté la conversation sur une note positive en déclarant que tous les albums qui figuraient sur la liste étaient « géniaux ».

