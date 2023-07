Surnommées les expertes des « ours en peluche », Amanda Middleditch et Julie Tatchell de The Repair Shop ont révélé leur « habitude » en coulisses aux fans.

Dans une récente séance de questions-réponses sur Instagram, le couple a expliqué pourquoi ils se tenaient du même côté lors du tournage du programme populaire de la BBC.

Les ‘Teddy Bear Ladies’ ont révélé pourquoi elles supportent la raison pour laquelle elles le font sur le plateau[/caption] Bbc

Le couple est ami depuis 2006[/caption]

Amanda Middleditch et Julie Tatchell se sont rendues sur leur compte Instagram commun Teddy Bear Ladies pour répondre à quelques questions sur l’émission.

Le couple, qui était ami bien avant d’apparaître dans The Repair Shop, semblait de bonne humeur lorsqu’il interagissait avec ses abonnés.

Dans la vidéo de réponse aux questions-réponses, Julie commence la vidéo et elle a déclaré: « C’était tellement agréable de voir toutes vos réponses à notre petite divulgation douce sur le fait d’être du même côté l’un de l’autre à chaque fois.

« Mais vous avez également demandé pourquoi, et voici pourquoi. »

Amanda est ensuite montée sur scène et a déclaré : « Parce que lorsque nous avons commencé à travailler sur The Repair Shop, certains angles de caméra étaient plus faciles parce que je suis légèrement plus petite que Julie et Jay. [Blades] c’est comme ici.

Julie a ensuite démontré la différence de hauteur.

« Alors il serait de ce côté. » continua Amandine. « Alors on était comme des notes de musique comme ça, c’est ça ?

« Bref, donc c’est devenu une habitude, et c’est facile maintenant parce que tout le monde se souvient de nos noms parce que c’était autre chose.

« C’était toujours les Bear Ladies, jamais Julie et Amanda, c’est pourquoi. »

La semaine dernière, les dames ont posté une photo ensemble, qui était sous-titrée : « Tests, tests, changements de paramètres sur l’appareil photo et voilà, nous sommes sur la bonne voie. Désolé si nous vous avons confondu.

Leurs abonnés ont couru vers la section des commentaires alors que l’un d’eux taquinait: « C’est mieux, c’est agréable de voir les charmantes dames dans le bon sens. »

Un deuxième a commenté : « J’ai eu le vertige pendant un moment. Maintenant, tout dans le monde a raison.

Un troisième a écrit: « Et de retour dans la pièce comme vous étiez des dames. »

Un quatrième a écrit : « Merveilleux ».

Un cinquième admiré : « Les belles dames adorent votre travail Love from Australia. »

L’atelier de réparation est sur BBC One à 20h.

Bbc

Amanda Middleditch et Julie Tatchel avec Jay Blades sur le plateau[/caption] Bbc

L’équipe de l’émission de la BBC The Repair Shop[/caption]