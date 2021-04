«@Clemmiemoodie a-t-il avalé un ballon de football?», «Je vois que @clemmiemoodie a fait du carbo-chargement ces derniers temps», «Wow! Ils ont un Oompa Loompa à l’écran @clemmiemoodie ».

Il y a quelques années, je passais régulièrement dans des émissions de télévision terribles, jaillissant diverses inanités du showbiz pour quelques centaines de livres et quelques heures hors du bureau.

La star de Big Brother Nikki Grahame est décédée d’anorexie à l’âge de 38 ans Crédits: Rex

Lors d’une telle apparition sur une émission de BBC3, personne ne se souviendra absolument – comme après un Noël particulièrement joyeux et 300 roues de Stilton – j’ai eu tellement honte humiliante sur Twitter que j’ai juré de ne plus jamais passer à la télé.

Et je ne l’ai pas fait. Pour une industrie qui se targue d’être à l’épicentre du Brave New Woke World, le showbiz est toujours terrifié par une seule chose: une femme de taille normale.

Prenez la mort tragique de l’ancienne star de Big Brother Nikki Grahame des suites de l’anorexie à l’âge de 38 ans.

Bien qu’il soit facile de blâmer les patrons de la télévision pour avoir laissé une fille aussi clairement vulnérable à l’écran, en vérité, elle combattait ces démons depuis son enfance.

Mais nous devons nous demander pourquoi.

FAT SHAMING

En 2021, on nous rappelle constamment le désir d’être diversifié.

À juste titre, peu importe que vous soyez gay, noir, du Nord, trans, handicapé, dyslexique ou tout ce qui précède. Il y a même une femme Dr Who!

Pourtant, il est toujours mal vu pour toute femme au-dessus d’une taille 12 de se dandiner (apparemment) sur le tapis rouge.

Dans les années 1940, Judy Garland a été gavée de barbituriques pour rester mince.

Une décennie plus tard, Joan Collins s’est vu prescrire des pilules amincissantes pour perdre du poids.

Soixante-dix ans plus tard, les choses ne vont pas mieux – en fait, elles sont pires.

Personne n’illustre mieux le problème que pose l’aérographe que Khloe Kardashian Crédit: Reportez-vous à la légende

Grâce aux filtres, à l’aérographe et à Photoshop, ce n’est plus l’apanage des stars de cinéma de ressembler, enfin, à des stars de cinéma. Les influenceurs, les C-listers et les superstars mondiales y sont tous.

Les jeunes adolescents impressionnables le sont donc de plus en plus. Bien sûr, personne ne illustre mieux le problème que Khloe Kardashian.

La soeur milliardaire en forme de bouteille de lait de Kim a récemment demandé aux avocats de retirer une photo de bikini au bord de la piscine.

Dans ce document, elle était ravissante. (Certainement, sa grand-mère de 86 ans, Mary Jo, qui l’a posté innocemment, le pensait).

Mais pas aussi «charmant» – tel que défini par les annonceurs, les sponsors, les dirigeants de la télévision, les marques de vêtements – que ses comptes de médias sociaux sanctionnés et hautement aérobies.

La Russie dirigée par Staline était plus effrayée par sa propagande.

Les adolescents, voyant les goûts de Khloe and co avec leurs mousses de truite, leurs fronts immobiles et leurs sourcils de Groucho Marx astucieusement soignés, grandissent en pensant que c’est la norme de la beauté. Ce n’est pas.

L’Autorité des normes de publicité a annoncé cette année qu’elle sévissait contre les influenceurs en utilisant des filtres pour exagérer les effets des marchandises qu’ils flagellaient.

Et il y a des appels pour que les célébrités soient honnêtes lorsqu’elles publient des photos retouchées.

À en juger par les derniers selfies de Madonna, ils ne prennent pas un avis aveugle (ce que vous devez être pour ne pas réaliser que Madge, 62 ans, n’a pas réellement l’air 12 IRL).

Mais revenons à la pauvre Nikki.

Dans son autobiographie de 2012, elle a parlé de sa maladie, révélant qu’elle avait tenté à deux reprises de se suicider.

De manière révélatrice et prophétique, le tome s’appelait «Fragile».

Son passage dans l’émission culte de Channel 4 en 2006 a clairement perpétué ces faiblesses.

Ne parvenant jamais tout à fait à se libérer des chaînes de sa renommée de télé-réalité, des apparitions ultérieures sur les spin-offs de Big Brother et d’une émission de Channel 5 intitulée Célébrités en thérapie, n’auraient certainement pas pu aider une femme avec un sentiment si tristement déformé propre apparence. Après tout, la télévision ajoute 10 livres – et personne ne le veut.

On peut dire qu’elle n’aurait pas dû être autorisée à s’approcher d’un studio de télévision.

Mais elle l’était, et lorsque le travail s’est tari et que le verrouillage a frappé, tout s’est avéré trop.

Comme amusant, la douce Nikki elle-même a déclaré dans son dernier post Instagram, avant Lockdown III: «Pas encore ça. . . ne peut sérieusement pas gérer.

Un appel à GoFundMe a été lancé par ses amis pour l’aider à obtenir le traitement médical coûteux dont elle avait besoin – mais c’était trop peu, trop tard.

Afin d’éviter que davantage de jeunes filles ne meurent inutilement, il est temps que les annonceurs arrêtent de payer leurs vaches à lait pour se cacher derrière ces filtres.

Jockey Rach franchit le dernier obstacle pour les femmes dans le sport

BRILLANT de voir Rachael Blackmore triompher à Aintree samedi.

Première femme à remporter le Grand National, elle a célébré avec un séjour dans un hôtel de quarantaine de Liverpool avant de reprendre le ferry pour rentrer chez elle en Irlande dimanche.

Rachael Blackmore célèbre après avoir remporté la Randox Grand National Handicap Chase Crédit: AP

Sachant que la première femme à participer à la course – en 1977 – a été transportée en première classe à New York sur Concorde comme un régal, le verrouillage a beaucoup à répondre.

Mais selon les rapports, le joueur de 31 ans est sur le point de rejoindre la jet-set millionnaire de la course.

Pour gagner autant que le fils prodigue du sport, Frankie Dettori, c’est enfin un sport dans lequel les femmes peuvent affronter les hommes – et être payées en conséquence.

Pour une fois, la biologie ne gêne pas une femme.

En fait, nos montures plus petites et vraisemblablement plus légères favorisent la gent féminine.

Les footballeuses professionnelles et les joueurs de rugby ayant payé une fraction de leurs homologues masculins, il est grand temps que nous créions une superstarlet sportive.

Rachael est la première femme à remporter le Grand National Crédit: WENN

Sophie devant

LES Windsors ont une nouvelle affiche.

Au cours des deux derniers jours, Sophie, comtesse de Wessex – une femme généralement si loin dans l’ordre hiérarchique royal que peu de gens peuvent réellement se souvenir de son titre – est devenue la sienne.

Sophie, comtesse de Wessex, a consolidé sa position en tant que colonne vertébrale douce et résiliente de la monarchie Crédit: PA

Depuis qu’elle a épousé le prince Edward il y a 22 ans, elle est restée en grande partie une figure périphérique marchant fermement dans l’ombre de Kate et Meghan, Fergie avant eux, et même feu Diana.

En février, il est apparu qu’elle avait discrètement fait du bénévolat avec St John Ambulance, aidant au déploiement du jab, et maintenant il est apparu qu’elle est l’une des quatre confidentes les plus fiables de la reine.

Mais c’est son hommage stoïque et aux yeux rouges au prince Philip – détaillant son passage pacifique aux caméras de télévision sans sembler à distance inapproprié – qui l’a confortée en tant que colonne vertébrale douce et résiliente de la monarchie.

L’armée est fabuleuse

À PARTIR d’aujourd’hui, ceux dans la quarantaine seront invités à recevoir leurs jabs Covid.

Et là se trouve un nouveau champ de mines social – demander à quelqu’un s’il a été vacciné.

Ma pauvre mère est toujours en ébullition après qu’on lui a demandé si elle avait eu son injection. À l’époque, ils déployaient des jabs pour les plus de 80 ans. . . et elle est un fouet-vivaneau de 68 ans (deux ans ou deux).

Accroché à ma trentaine comme je suis, je serai RAGING quand on me demandera si j’ai été «fini».

En fait, je l’ai fait, après m’être porté volontaire pour la brillante armée de Jabs du Sun.

C’est une expérience affirmant l’humanité que je recommanderais à tout le monde.

Rien ne résume Line Of Duty comme le mème ci-dessus qui fait actuellement le tour. . .

Donc VAR pas si bon

La Premier League a de nouveau été embourbée dans la controverse VAR ce week-end – notamment lors de la performance assez pitoyable des Spurs contre Man Utd.

Voir Son Heung-min descendre comme s’il avait été touché au pistolet était embarrassant – et je suis un fan de Tottenham.

Scott McTominay commet une faute sur Son Heung-Min menant à l’exclusion du but d’Edinson Cavani Crédits: Sky Sports

Mais ce faisant, la star sud-coréenne a réussi à renverser un but de l’opposition.

Et c’est le problème avec VAR; les joueurs savent que la plongée et la triche donnent des résultats.

À cause de cela, nous risquons d’élever une génération de mauviettes – de jeunes garçons et filles qui se tordent dans une prétendue agonie parce qu’ils voient leurs idoles le faire avec grand effet.

Le visage est sauvage

HIER, m’organisant avec enthousiasme pour rencontrer mon ami pour le déjeuner, je suis allé à l’effort extraordinaire de me maquiller et de me brosser les cheveux.

De manière humiliante, le logiciel de reconnaissance faciale de mon iPhone n’a pas réussi à réaliser qui j’étais, chassant comme il l’était pour la bête sauvage qui fixait son objectif depuis trois mois.

Retour aux affaires Je vais épargner à Mystic Meg un tour sur sa boule de cristal. . . Aujourd’hui, Boots sera à court de paracétamol, A&E sera plein et Deliveroo aura sa journée la plus chargée depuis des mois. Oui, la neige, la grêle et les vents n’ont pas pu empêcher les Britanniques robustes d’entrer dans le pub et la gueule de bois qui en résulte maintiendra la vente au détail de produits pharmaceutiques, les hôpitaux et les entreprises de restauration rapide fermement en activité pendant un certain temps.