Les stars de la WWE NXT apparaissent lors des enregistrements de TNA Impact

Remarque : cet article contient des spoilers.

La relation entre la TNA et NXT s’est poursuivie samedi.

Lors des enregistrements de TNA Impact à San Antonio, au Texas, Jordynne Grace a fait équipe avec Sol Ruca pour affronter Wendy Choo et Rosemary. Grace a défendu avec succès son titre Knockouts contre Choo à Victory Road vendredi.

Lors des enregistrements, Kendal Grey et Carlee Bright ont également affronté Dani Luna et Jody Threat. Arianna Grace, qui dans le scénario sert de liaison entre la TNA et la NXT, est également apparue.

Les stars de la TNA et de NXT apparaissent régulièrement dans les deux programmes. Rosemary, qui s’est associée à Wendy Choo dans les deux promotions, affrontera Lyra Valkyria et Tatum Paxley mardi à NXT. Hammerstone a fait ses débuts à NXT lors du dernier épisode du programme, perdant contre Oba Femi.

Après que Zachary Wentz ait vaincu Wes Lee à No Mercy, Wes Lee a défié Wentz à un combat de rue lors de la première de NXT sur CW le 1er octobre.

