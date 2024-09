Les stars de « La vie secrète des épouses mormones », Zac et Jen Affleck, n’ont aucun lien réel avec Ben Affleck : rapport

Il semble que les stars de « Secret Lives of Mormon Wives » Zac et Jen Affleck aient quelques explications à donner.

Une source proche du couple aurait révélé que l’affirmation de Zac et Jen selon laquelle ils seraient liés à la star de « Gone Girl », Ben Affleck, était « absolument fausse ». par personne.

« Il n’y a aucune relation. Je ne pense tout simplement pas que ce soit très juste à ce sujet non plus », a déclaré la source au média, ajoutant que la généalogie est considérée comme une question très sérieuse au sein de la foi mormone.

Une source proche des stars de « Secret Lives of Mormon Wives » Zac et Jen Affleck, photographiées ci-dessus, aurait révélé que l’affirmation du couple selon laquelle ils étaient liés à Ben Affleck était « absolument fausse ». Jen Affleck/Instagram

« Il n’y a aucune relation. Je ne pense tout simplement pas que ce soit très juste à ce sujet non plus », a déclaré la source à People à propos de leurs liens réels avec la star. CBS via Getty Images

L’initié a en outre décomposé l’arbre généalogique de la maman-fluenceuse, notant : « Donc Zac Affleck est son mari. [His father] est David Affleck. Le grand-père de Zac est Gordon Affleck. Les arrière-grands-parents de Zac — ce qui [establish] cousins ​​germains – il s’appelle Alan Burt Affleck.

« Alors le père de Ben est Tim Affleck. Son grand-père est Myron Junior. Son arrière-grand-parent est Myron Senior. Non, Alan Burt et Myron Senior ne sont pas frères ou quoi que ce soit.

La source a ensuite imputé la nouvelle renommée du couple comme étant la raison pour laquelle ils n’ont pas encore abordé les spéculations sur leur famille, affirmant qu’ils ont été « submergés » par leurs nouvelles personnalités publiques, ce qui « n’est pas leur tasse de thé ».

« J’imagine, les connaissant, qu’ils espèrent juste que tout cela s’arrêtera… et ne sera plus rien. »

Dans la série Hulu, Jen a affirmé que son mari était un cousin germain de la star de « Argo », affirmant que son beau-père était le cousin des acteurs Ben et Casey Affleck. Jen Affleck/Instagram

Cependant, la source a expliqué : « Les arrière-grands-parents de Zac – ce qui [establish] cousins ​​germains – il s’appelle Alan Burt Affleck. jenniferlaffleck/Instagram

Lors de la première de l’émission Hulu, Jen a affirmé que son beau-père était le cousin des célèbres frères Ben et Casey Affleck.

Elle a également expliqué les liens familiaux dans un TikTok de septembre 2022 – peu de temps après que Ben et Jennifer Lopez se soient mariés – disant à ses abonnés qu’elle « ne peut pas oublier que Ben Affleck est [her] le cousin germain du mari.

Se moquant du changement de nom de Lopez, qui les a tous deux rendus Jennifer Lynn Affleck, la star de MomTok a plaisanté en disant que le chanteur de « On the Floor » « avait volé [her] nom. »

« Quand vous pensiez que vous alliez être le prochain JLO, mais à la place, elle a volé votre nom et vous le confiez à Mme Rachel », a-t-elle sous-titré la vidéo d’elle dansant sur « Wheels on the Bus » de Mme Rachel. »

Malgré leur prétendue parenté, Jen a admis qu’elle n’avait jamais rencontré Ben auparavant. Jen Affleck/Instagram

« Le père de Zac a [met them]quand [Ben] était très petit », a-t-elle déclaré, ajoutant : « » J’espère le rencontrer un jour aussi ! Disney

Bien qu’elle prétende avoir des liens familiaux avec la star de « Argo », Jennifer a également partagé qu’elle et Zac n’avaient « jamais rencontré » Ben auparavant.

« Le père de Zac a [met them]quand [Ben] était très peu », a-t-elle déclaré à People en septembre.

Jen a ajouté : « J’espère aussi le rencontrer un jour ! »