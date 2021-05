Les stars de la télévision soutiennent la campagne de vaccination Covid alors que plus de 90% des plus de 45 ans reçoivent au moins une dose de vaccin

UN HÔTE de stars de la télévision ont uni leurs forces pour encourager les gens à se faire vacciner contre Covid.

Sir Lenny Henry, Elizabeth Hurley et David Walliams se sont associés aux acteurs Lydia West et Navin Chowdhry pour soutenir la campagne de jab du NHS.

Sir Lenny Henry a soutenu la campagne de vaccination Covid

Elizabeth Hurley a également exhorté les Britanniques à accepter l’offre d’un coup

Les stars font semblant d’auditionner alors qu’elles s’attaquent à la désinformation sur les vaccins contre les coronavirus.

L’actrice Hurley exhorte les gens à «retrousser votre manche, ce n’est pas seulement votre propre vie que vous sauverez», tandis que l’homme drôle Sir Lenny dit: «Les gens de la communauté noire, asiatique, ethnique et minoritaire sont 20% moins susceptibles de prenez le vaccin.

West, une actrice dans la série télévisée It’s a Sin, a déclaré aux téléspectateurs que le vaccin «ne contient pas de porc, ni de matériel d’origine animale» et «il n’y a aucune preuve qu’il affecte la fertilité».

L’auteur et personnalité de la télévision Walliams appelle tout le monde à se faire vacciner, en disant: «Il est vraiment important que les gens de tous âges reçoivent le vaccin.»

Et même le chanteur Elton John fait une brève apparition juste à la fin du clip.

Le soutien des célébrités intervient alors que le NHS a confirmé que plus de neuf personnes sur 10 de plus de 45 ans avaient reçu au moins une dose d’un vaccin Covid.

Et le NHS England a déclaré que 120000 rendez-vous avaient été pris vendredi avant 9 heures du matin, alors que les vaccins étaient ouverts aux personnes âgées de 40 et 41 ans.

David Walliams s’est joint aux autres célébrités pour souligner « l’importance » de se faire vacciner

Elton John a également fait une brève apparition à la fin de la vidéo

Dans l’ensemble, les deux tiers de la population adulte en Angleterre ont reçu leur première dose et plus d’un quart ont été entièrement vaccinés.

Le médecin généraliste et directeur médical national du NHS pour les soins primaires, le Dr Nikki Kanani, a déclaré: «Notre effort pour augmenter l’adoption se poursuit et ce soutien d’une si incroyable liste de stars nous aidera grandement à rassurer les communautés sur le fait que le vaccin est sûr et simple. et efficace.

«Nous sommes très reconnaissants de ce merveilleux soutien.

«Depuis la présentation de notre plan d’action pour stimuler l’adoption en février, nous avons fait des progrès significatifs dans l’augmentation de l’adoption parmi toutes les minorités ethniques, y compris les communautés noires britanniques, où l’augmentation a en fait dépassé l’augmentation globale.»

Il suit Matt Hancock recevant son premier coup Covid plus tôt cette semaine du médecin-chef adjoint de l’Angleterre, le professeur Jonathan Van-Tam.

Le secrétaire à la Santé a déclaré que « cela n’a pas fait de mal du tout » en encourageant les autres à accepter l’offre d’un vaccin lorsqu’ils sont appelés.

Il a ajouté: «Le déploiement se poursuit à un rythme soutenu et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif d’offrir à tous les adultes une première dose du vaccin d’ici la fin du mois de juillet.

« J’étais très enthousiaste lorsque mon appel est arrivé, et j’exhorte tout le monde à accepter l’offre quand elle se présente et à faire partie de l’histoire du plus grand programme de vaccination jamais organisé au Royaume-Uni. »

Jusqu’à présent, près de 49 millions de vaccins ont été administrés au Royaume-Uni, 34 216 087 ayant reçu leur premier vaccin.

Un total de 14 532 875 ont reçu les deux doses, ce qui signifie qu’ils sont entièrement vaccinés contre Covid.

Une nouvelle recherche montre qu’une seule dose de vaccin Covid offre plus de protection aux personnes qui ont déjà contracté le virus.

Et les dernières données montrent qu’une seule personne sur 1000 en Angleterre a le virus – le niveau le plus bas depuis début septembre 2020.

La star de It’s A Sin, Lydia West, rassure les téléspectateurs sur le fait que le vaccin « ne contient pas de porc, ni aucune matière d’origine animale »

L’acteur Navin Chowdhry a rejoint la campagne du NHS