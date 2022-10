Les stars de la télévision ont secrètement quitté une énorme nouvelle émission de téléréalité, mais ont été “convaincues de rester” par les patrons dans des scènes dramatiques non diffusées

Les STARS de l’émission Netflix Dated and Related ont levé le voile sur leur expérience à l’intérieur de la luxueuse villa où les frères et sœurs s’entraident.

Les jumelles Nina et Diana Parsijani sont devenues les plus grandes stars de la série alors qu’elles cherchaient l’amour – et une chance de remporter le prix de 100 000 $.

Nina et Diana Parsijani[/caption]

Les superbes frères et sœurs sont allés chercher l’amour dans la villa[/caption]

Les jumeaux jouent dans l’émission à succès Netflix Dated and Related[/caption]

Le couple a noué des liens solides dès le début et est rapidement devenu le centre des scénarios les plus explosifs de la série.

Mais The Sun peut révéler que les producteurs ont coupé un rebondissement majeur de l’intrigue, qui a vu les jumeaux quitter la série le septième jour.

« Nous en avions assez », nous a dit Diana.

“C’était le septième jour quand nous sommes allés dire aux producteurs que nous partions.

« Il y avait beaucoup de pression sur nous et nous ne comprenions pas pourquoi nous obtenions de la chaleur alors que d’autres ne l’étaient pas. C’était trop.”

Au cours du premier épisode de 45 minutes, Diana est devenue la première à fondre en larmes après que son amour, Kaz, ait eu un rendez-vous avec Corinna.

Nina a également fait face à des défis avec ses propres rivaux amoureux – et a fini par se séparer du jumeau de Kaz, Kieran, après que sa tête se soit tournée vers la nouvelle arrivée Alara.

Alors que la pression montait sur le couple pendant le tournage d’un mois, les jumeaux se sentaient dépassés et étaient déterminés à retourner à Londres.





Nina a expliqué: «Nous voulions vraiment rentrer chez nous et lorsque nous avons parlé aux producteurs de ce que nous ressentions, ils nous ont dit d’être patients et de ne pas partir.

«Ils ont dit que nous devrions nous imaginer à l’extérieur si nous étions partis tôt et n’avions pas profité de l’occasion.

“Nous n’aurions probablement pas réagi de manière aussi spectaculaire si nous étions de retour dans le monde réel, mais les choses sont tellement plus intenses là-bas.”

Diana a ajouté: “Finalement, nous avons eu l’idée de lui donner un peu plus de temps, et nous sommes ravis de l’avoir fait. Nous aurions vraiment regretté de partir.

“Nous avons été surpris que cela n’ait pas été diffusé dans l’émission car c’était un moment assez important.”

Diana et Nina ont été approchées par Netflix pour faire l’émission de téléréalité – et l’ont saluée comme une “expérience incroyable”.

Ils se sont envolés pour une villa de 55 millions de dollars dans le sud de la France où ils ont rencontré 14 autres candidats à la recherche de l’amour.

Non seulement ils ont trouvé cela, mais Diana a remporté le spectacle avec son petit ami Kaz – et a empoché 50 000 $.

Cela fait un an depuis le tournage et malheureusement, Diana et Kaz n’ont pas fonctionné, mais restent de grands amis.

Elle et Nina traînent souvent avec leurs ex Kaz et Kieran où ils sont basés.

Nina est partie amoureuse de Daniel, mais la distance les a empêchés de rester dans une relation engagée.

Les jumeaux ont repris leur travail après avoir quitté la série, mais ont accumulé 134 000 abonnés sur Instagram et travaillent avec des marques telles que Oh Polly et Boux Avenue.

“Nous sommes ravis de ce que l’avenir nous réserve et des personnes que nous rencontrerons en cours de route”, a ajouté Nina.

Diana et Nina sont des jumelles non identiques[/caption]

Les stars de télé-réalité à la soirée de lancement Oh Polly d’Ekin-Su[/caption]