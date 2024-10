Les stars de la télévision les plus populaires d’Amérique sont mises en garde alors que l’industrie est avertie d’un bouleversement majeur

Le paysage télévisuel américain pourrait être sur le point de changer pour de bon avec les contrats de certaines des plus grandes stars du pays sur le point d’être renouvelés à un moment où les principaux diffuseurs cherchent à réduire leurs dépenses.

Cela pourrait contraindre des personnalités bien connues des principales chaînes de télévision – des informations du matin aux émissions-débats de fin de soirée – à devoir soit accepter une réduction drastique de leurs salaires de plusieurs millions de dollars, soit peut-être quitter complètement leurs chaînes.

Cela pourrait également voir des noms moins familiers se hisser rapidement au sommet alors que les patrons du réseau cherchent à organiser leurs listes de talents, mais pour une fraction du prix actuel.

Une partie du problème auquel les entreprises de médias se trouvent confrontées vient de la diminution des rendements des revenus publicitaires des opérations traditionnelles de câble et de diffusion de télévision traditionnelle.

De même, leurs activités de streaming respectives ne rapportent tout simplement pas les dollars nécessaires pour combler le déficit.

Abandonner l’un des présentateurs permettrait à Disney d’économiser instantanément des dizaines de millions, mais le trio ABC News est une formule gagnante depuis des années, GMA remportant la guerre des audiences. Sur la photo, de gauche à droite, Michael Strahan, Robin Roberts et George Stephanopoulos

« Nous avons subi un énorme bouleversement dans la façon dont la télévision est diffusée et reçue, et l’entreprise traverse une lutte majeure pour tenter de conserver et d’augmenter ses revenus », a déclaré Joe Peyronnin, un ancien responsable de l’information télévisée qui enseigne aujourd’hui le journalisme à New York. L’université a dit au Le journal Wall Street.

Aucun réseau ne semble être à l’abri des réductions de coûts, y compris ceux de la Maison de la Souris, Disney, qui vaut actuellement 172 milliards de dollars et qui possède ABC.

Les présentateurs de son émission matinale, Good Morning America, ont chacun conclu des contrats d’une valeur de 25 millions de dollars.

Les initiés pensent que tous les trois, George Stephanopoulos, Robin Roberts et Michael Strahan, auront du mal à obtenir un salaire aussi élevé au moment où les négociations contractuelles arriveront.

Stephanopoulos a déjà entamé ses négociations avec Disney pour un nouvel accord, mais il est probable qu’il ne pourra pas éviter une réduction de salaire.

Stephanopoulos, 63 ans, est un bourreau de travail et a un emploi du temps plus rigoureux que celui de ses hôtes, bien que Roberts soit toujours considéré comme le visage de la série puisqu’il travaille pour GMA depuis 2005.

Roberts, 63 ans, et Strahan, 52 ans, ont encore plus d’un an pour exécuter leur contrat actuel.

« L’époque des joueurs à 20 millions de dollars sera rare », a déclaré un agent artistique à WSJ.com avertissant que les talents sont essentiellement en préavis et doivent se préparer soit à rester avec le même salaire, soit à s’attendre à une réduction de salaire.

Sur le réseau Peacock, la couverture des Jeux olympiques de cet été a finalement vu Today passer à la première place au troisième trimestre de l’année.

La présentatrice de NBC Today, Hoda Kotb, 60 ans, a annoncé le mois dernier qu’elle se retirait de Today au début de l’année prochaine.

Si Hoda Kotb, partie, avait décidé de rester chez NBC, il est très peu probable qu’elle ait obtenu un autre contrat de 20 millions de dollars par an, ont suggéré ceux qui sont familiers avec de telles négociations. La co-animatrice Savannah Guthrie, 52 ans, est photographiée au centre aux côtés de Jenna Bush Hager, 42 ans,

Si elle avait décidé de rester chez NBC, il est très peu probable qu’elle ait obtenu un autre contrat de 20 millions de dollars par an, ont suggéré ceux qui sont familiers avec de telles négociations.

La co-animatrice Savannah Guthrie, 52 ans, a encore plus d’un an pour exécuter son contrat, mais elle pourrait être confrontée à un resserrement similaire des cordons de la bourse, même si le départ de Kotb lui donnera un certain poids lorsqu’il s’agira de négocier son prochain accord salarial.

Pourtant, son salaire de 20 millions de dollars est bien inférieur à celui de Matt Lauer, qui gagnait 25 millions de dollars – avant d’être évincé à la suite d’un scandale de harcèlement sexuel en 2017.

Les réalités économiques des médias audiovisuels mettent à rude épreuve le montant des paiements que des entreprises comme NBC peuvent verser lorsqu’elles résilient des contrats avec leurs talents expérimentés.

Il y a dix ans, le Today Show et Good Morning America attiraient en moyenne 5 millions de téléspectateurs, mais leur audience a désormais été réduite de moitié.

Et à mesure que leurs téléspectateurs vieillissent, leur emprise sur le public plus jeune devient quasi inexistante – avec environ 600 000 téléspectateurs dans la tranche d’âge de 25 à 54 ans.

Même CBS, propriété de Skydance-Paramount, n’est pas à l’abri et a déjà commencé à s’éloigner des stars ces dernières années.

La présentatrice de CBS Evening News, Norah O’Donnell, 50 ans, sera bientôt remplacée par un probable trio de présentatrices – dont peu sont de grands noms, mais qui sont toutes moins exigeantes économiquement.

Au cours des cinq années de mandat d’O’Donnell, les audiences ont plongé d’environ 25 pour cent, plaçant le journal télévisé fermement derrière ses rivaux d’ABC et de NBC.

L’ancien présentateur de CBS Evening News, Jeff Glor, 49 ans, a récemment été licencié après avoir été rétrogradé à une présentation seulement une fois par semaine sur CBS Saturday Morning.

Le journaliste de CBS News, John Dickerson, et le présentateur du WCBS, Maurice DuBois, devraient reprendre l’Evening News.

Les changements surviennent alors que la société mère de CBS, Paramount, est en train de licencier 2 000 employés afin d’économiser 500 millions de dollars sur son budget.

« L’époque de l’icône médiatique, de la personnalité de la télévision remarquable et autonome sur le devant de la scène, touche à sa fin », a déclaré Frank Sesno, professeur de médias et d’affaires publiques à GWU et ancien chef du bureau de CNN DC.

Rachel Maddow de MSNBC pourrait être parmi les premiers grands noms à voir leur accord salarial révisé.

Maddow, 51 ans, anime l’émission la plus populaire du réseau et bénéficie actuellement d’un contrat de 30 millions de dollars par an – mais celui-ci prend fin après les élections.

Alors que Maddow animait une émission quotidienne, depuis mai 2022, son émission n’est désormais diffusée qu’une fois par semaine, le lundi, ce qui signifie qu’elle gagne la somme énorme de 600 000 $ pour chaque épisode aux heures de grande écoute.

À l’autre bout de la grille, les coûts sont déjà en cours sur les trois réseaux grand public, les émissions de fin de soirée ne produisant plus de nouveaux épisodes le vendredi.

Le Tonight Show de NBC avec Jimmy Fallon, le Late Show de CBS avec Stephen Colbert et Jimmy Kimmel Live d’ABC travaillent tous quatre jours par semaine.

NBC avait réfléchi à l’opportunité d’abandonner complètement l’émission de fin de soirée de Seth Meyers, mais elle a réussi à s’accrocher avec seulement le groupe qui a montré la porte.

Suite au départ de James Corden de CBS, le Late Late Show n’a pas été renouvelé avec un nouvel animateur après 28 ans d’existence.

L’élimination progressive des talents chevronnés va très probablement s’accélérer lorsque viendra le temps de renouveler et de renégocier les contrats.