Les stars de la télévision Charrul Malik, Kavita Kaushik et d’autres pleurent la disparition de l’acteur Deepesh Bhan de Bhabi ji Ghar Par Hai

Vendredi, la star de Bhabhiji Ghar Par Hai, Deepesh Bhan, alias Malkhan Singh, est décédée après s’être effondré en jouant au cricket. Les médecins l’ont déclaré mort après avoir été transporté à l’hôpital. Cette nouvelle a choqué toute l’industrie de la télévision, ils se sont tournés vers les médias sociaux et ont pleuré la disparition de l’acteur.

Selon E-Times, le co-acteur Charrul Malik a déclaré: “Je n’arrive toujours pas à y croire. J’ai appris cela le matin. Je l’ai rencontré hier et il allait bien. Nous avons fait quelques vidéos ensemble. . Je le connais depuis huit ans et il était le plus proche de moi sur les plateaux. Nous avions l’habitude de manger notre nourriture ensemble. Elle ajoute : “En plus d’être un acteur talentueux, c’était aussi un être humain incroyable. Il me guidait à travers mes scènes. Nous avons perdu un être humain et un acteur incroyables.”





Les producteurs de l’émission, Sanjay & Binaiferr Kohli, ont partagé : “Nous sommes profondément attristés et choqués par la disparition soudaine de notre bien-aimé Deepesh Bhan. L’un des acteurs les plus dévoués de Bhabiji Ghar Par Hai et comme notre famille. Il manquera profondément à tous. Notre sincères condoléances à sa famille, que son âme repose en paix éternelle.”

L’acteur principal Rohitashiv Gour a déclaré: “Notre heure d’appel pour l’émission était un peu tardive aujourd’hui. Donc je pense qu’après sa salle de gym, il est allé sur un terrain de cricket pour jouer au cricket. Cela fait partie de sa routine de remise en forme. Mais tout en pratiquant ce sport, il s’est soudainement effondré et est tombé. Cela a été un grand choc pour nous tous. C’était quelqu’un qui menait une vie saine, c’était un passionné de fitness. Je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens. Nous sommes tous à chez lui actuellement, toute l’équipe de l’émission.”

La star de la télévision Kavita Kaushik s’est rendue sur Instagram et a écrit: “Sous le choc, vidé, peiné d’apprendre que Deepesh Bhan est décédé hier à l’âge de 41 ans, un acteur très important dans le sapin, était un gars en forme qui n’a jamais bu / fumé ou a fait n’importe quoi pour nuire à sa santé, a laissé derrière lui une femme, un enfant d’un an, des parents et nous tous. … Trop le cœur brisé pour traiter cela .. c’est un jour sombre .. RIP Deepu.”





Pour les non-initiés, Dipesh a joué le rôle de Malkhan Singh dans Bhabi ji Ghar Par Hain. La nouvelle a été confirmée par l’assistant réalisateur de l’émission. Vaibhav Mathur, qui joue Tika Singh, a également réagi à la malheureuse nouvelle. Il a dit: “Oui, il n’est plus. Je ne veux rien dire à ce sujet, car il n’y a plus rien à dire”, à Dainik Bhaskar.