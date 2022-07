Les stars de la série ‘High School Musical’ taquinent l’avenir et les débutants d’EJ et Gina – Hollywood Life

L’école est officiellement terminée pour l’été et les Wildcats gardent la musique vivante au camp d’été. EJ, Gina, Kourtney, Carlos, Ashlyn et Ricky se rendront au Camp Shallow Lake pour un été de plaisir, de rires et finalement de drame dans High School Musical : La comédie musicale : La série saison 3. EJ finit par devenir le directeur de la Congelé musicale, et Matt Cornett a déclaré EXCLUSIVEMENT à HollywoodLife que cette tournure entrave définitivement les plans originaux d’EJ.

“Il entre dans l’été prêt à avoir le meilleur été de tous les temps, et il est rapidement déraillé par le fait qu’il doit être le réalisateur”, a expliqué Matt. “Cela le prend au dépourvu, donc je ne pense pas qu’il soit tout à fait prêt pour cela. Il ne sait pas à quoi s’attendre. Il n’a jamais fait cela auparavant, donc cela prend en quelque sorte tous les plans qu’il avait et fait tout le contraire. Cela jette tout par la fenêtre, et maintenant il essaie de naviguer cet été et de trouver où se concentrer dans différents domaines. Donc c’est dur pour lui. Il est très dépassé et fait quelques erreurs comme le fait EJ.

EJ et Gina arrivent au Camp Shallow Lake en tant que couple d’été parfait. Mais leur bonheur durera-t-il ? « C’est super amusant. Ils commencent la saison heureux et ensemble. Ils sont ravis de passer l’été ensemble », a poursuivi Matt. “De toute évidence, avec EJ à la réalisation, il y a une sorte de défis qui vont avec, car l’accent est passé d’essayer de se concentrer sur la relation florissante au camp d’été pour diriger maintenant ce spectacle. Il y a beaucoup de choses qui s’ensuivent. Bon et peut-être un peu de drame. Je ne sais pas. Mais nous verrons. C’est un été très excitant, et je pense qu’il y a beaucoup de choses que les gens vont aimer et beaucoup de choses qu’ils pourraient ne pas aimer. Je ne sais pas.”

Quant à savoir si Ricky peut causer des problèmes ou non – nous tout a vu ce moment dans la bande-annonce de la saison 3 – pour le couple, Matt a déclaré: «Je ne sais pas. Nous verrons. Nous verrons où va l’été.

Les Wildcats découvriront de nouveaux personnages, Maddox et Jet. Ils garderont certainement nos favoris sur leurs pieds cet été. “Tout d’abord, Saylor [Bell] et Adrien [Lyles] sont des talents. Je veux dire, le talent qu’ils possèdent est absolument emblématique », a révélé Dara à HollywoodLa Vie. Bien que le groupe ne démarre peut-être pas du bon pied avec Maddox et Jet au début, Dara a révélé que les fans seront «vraiment ravis de voir comment ils se mêlent lentement à notre cercle et trouvent leur chemin avec leurs propres chemins. Ils apportent tellement de lumière à ces personnages, et ce sont des êtres humains merveilleux et talentueux. »

Camp Shallow Lake présentera une production de Congelé, ce qui signifie que nous allons inévitablement obtenir des numéros musicaux du film bien-aimé de 2013. « Moi, personnellement, ma chanson préférée de Congelé grandir était la reprise de «Pour la première fois depuis toujours» où elles vont et viennent en tant que sœurs », a admis Dara. “L’un est comme, je te soutiens, et l’autre est comme, non, je ne veux pas te faire de mal. Je pensais juste que leurs voix étaient si puissantes. Je ne peux pas dire quelles chansons sont chantées mais je dirai que c’est allumé.

EJ ne sera pas au centre de la comédie musicale cette année, mais sa voix ne se reposera pas tout l’été. “Vous pourriez entendre EJ lancer quelques notes sur ces cordes vocales”, a déclaré Matt HollywoodLa Vie. “Il y a en fait un duo que Mlle Sofia Wylie et moi avons qui est un duo très amusant. C’est l’une des chansons pour lesquelles je suis personnellement le plus excité et dont je dois faire partie. C’est beau. Et il y a toutes sortes de divertissements. Je ne veux pas trop en dire parce que je veux que les gens en fassent l’expérience, mais c’est tellement amusant. High School Musical : La comédie musicale : La série La saison 3 sera diffusée le 27 juillet sur Disney+.