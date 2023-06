Les stars de la série dérivée à succès rompent le silence alors que le spectacle est annulé après une seule série

Les STARS d’une série dérivée à succès ont rompu leur silence après l’annonce de l’annulation de leur émission après une seule série.

La série préquelle de Supernatural, The Winchesters, n’a pas été renouvelée pour une deuxième saison.

Les Winchesters ont été licenciés après une série de The CW – et ses stars ont rompu leur silence[/caption] LA TC

Le spectacle était une série préquelle de Supernatural[/caption]

Le drame fantastique – que les téléspectateurs britanniques pouvaient regarder à l’aide d’un VPN – suivait l’histoire d’amour entre Mary Campbell (Meg Donnelly) et John Winchester (Drake Rodger).

Le couple finira par devenir parent des frères chasseurs de démons de la série originale.

Le réseau de l’émission, The CW – qui a également diffusé l’émission sur son site Web et son application – a décidé de ne pas la renouveler car il se concentre davantage sur la programmation à faible coût et les séries non scénarisées.

La co-vedette de Supernatural Jensen Ackles a été producteur exécutif et narrateur de The Winchesters, et il a maintenant confirmé que les espoirs de trouver une nouvelle maison pour la série étaient minces.

Il a tweeté : « À vous tous qui avez regardé, suivi et soutenu cette histoire, MERCI. Et à tous ceux qui ont donné vie à ce spectacle… Je ne pourrais pas être plus fier de ce que nous avons tous fait ensemble.

Faisant référence à la grève des écrivains en cours en Amérique, il a poursuivi: «Mais comme on dit… le timing est tout. Avec un changement massif de réseau couplé à une grève de l’industrie… welp… c’est un moment malheureux.

« Dormez bien, mes Winchesters… jusqu’à ce que nous nous revoyions. Quelque part sur la route.

Fellow Supernatural alun Misha Collins s’est également rendu sur les réseaux sociaux pour commenter la fin prématurée de la série, après avoir précédemment exprimé son intérêt à reprendre son rôle de Castiel pour la série.

Il a écrit: « Je sais que toute l’équipe de Winchesters a mis tout son cœur dans ce projet et j’espère sincèrement que ce n’est qu’un autre carrefour du long voyage surnaturel et qu’il y a un long chemin à parcourir. »

Les autres émissions CW qui attendent leur sort sont Superman & Lois, All American: Homecoming et Gotham Knights.