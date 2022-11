Les stars de la réalité Todd et Julie Chrisley condamnées pour fraude bancaire de 30 millions de dollars et évasion fiscale – National

Les stars de la télé-réalité Todd et Julie Chrisley ont été condamnées lundi à de lourdes peines pour un complot de plusieurs années avec leur comptable visant à frauder plusieurs banques de la région d’Atlanta et à cacher leur richesse aux autorités fiscales, tout en affichant leur style de vie somptueux devant les caméras de télévision.

Todd, 54 ans, a été condamné à 12 ans de prison et sa femme Julie, 49 ans, purgera sept ans derrière les barreaux après avoir été reconnus coupables de fraude bancaire, d’évasion fiscale et de complot en vue de frauder le US Internal Revenue Service (IRS). Julie a également été condamnée pour fraude électronique et entrave à la justice.

Les Chrisley purgeront chacun trois ans de liberté surveillée après leur peine de prison et ont été condamnés à verser une restitution d’un montant à déterminer ultérieurement.

Les procureurs disent que le couple, connu pour leur émission de téléréalité Chrisley sait mieux, a soumis de faux documents à des banques communautaires pour obtenir plus de 30 millions de dollars de prêts frauduleux. Le couple a ensuite dépensé l’argent en voitures de luxe, en vêtements de marque, en immobilier et en vacances, puis a ouvert de nouveaux prêts frauduleux pour rembourser les anciens, selon le procureur américain Ryan K. Buchanan dans un communiqué de presse de juin.

Après l’épuisement de leur argent, Todd a déposé son bilan et s’est éloigné de plus de 20 millions de dollars de dettes. À peu près à la même époque, les Chrisley ont commencé leur émission de téléréalité, où ils “ont affiché leur richesse et leur style de vie au public américain”, ont écrit les procureurs, puis ont caché les millions qu’ils avaient gagnés grâce à l’émission de l’IRS.

Le comptable du couple, Peter Tarantino, 60 ans, a été condamné à trois ans de prison pour son rôle dans le stratagème, et a été reconnu coupable de complot en vue de frauder l’IRS et de produire délibérément de fausses déclarations de revenus. Suite à sa peine de prison, Tarantino purgera trois ans de liberté surveillée.

Au lieu de faire profil bas tout en évitant les impôts, les Chrisley sont allés dans la direction opposée, ont déclaré les procureurs.

Chrisley sait mieux, qui a duré neuf saisons et a suivi le “magnat de l’immobilier” Todd et sa famille, a été annulé après la condamnation, ainsi que l’émission dérivée Grandir Chrisleyselon Date limite. Chrisley sait mieux a été initialement renouvelée pour une dixième saison avant que le couple ne soit condamné, et USA Network diffusera une poignée d’épisodes qui ont été filmés avant le procès.

Les procureurs disent que les Chrisley ont canalisé leurs revenus de téléréalité dans une société de prêt qui était uniquement au nom de Julie pour éviter de payer un demi-million de dollars d’impôts en souffrance dus par Todd. Lorsque l’IRS a demandé des informations sur les comptes de Julie, le couple a tenté de cacher davantage leurs revenus en transférant la propriété de leur compte bancaire d’entreprise à la mère de Todd.

“Les Chrisley ont construit un empire basé sur le mensonge selon lequel leur richesse provenait de leur dévouement et de leur travail acharné”, ont écrit les procureurs dans un dossier préalable au prononcé de la peine. “Le verdict unanime du jury remet les pendules à l’heure : Todd et Julie Chrisley sont des escrocs de carrière qui ont gagné leur vie en sautant d’un stratagème frauduleux à un autre, en mentant aux banques, en harcelant les vendeurs et en éludant les impôts à chaque coin de rue.”

Les Chrisley ont également soumis un faux document à un grand jury qui enquêtait sur leurs crimes, puis ont convaincu des amis et des membres de leur famille de mentir sous serment lors de leur procès, ont fait valoir les procureurs. Ni l’un ni l’autre n’ont montré de remords et ils ont plutôt blâmé les autres pour leur conduite criminelle, ont écrit les procureurs.

“Les Chrisley sont uniques compte tenu de la portée variée et étendue de leur conduite frauduleuse et de la mesure dans laquelle ils se sont livrés à des fraudes et à des comportements obstructifs pendant une période prolongée”, ont déclaré les procureurs.

Les avocats de Todd avaient fait valoir dans un dossier au tribunal qu’il ne devrait pas encourir plus de neuf ans de prison. Pendant ce temps, les avocats de Julie ont déclaré qu’une peine raisonnable pour elle serait une probation avec des conditions spéciales et aucune peine de prison.

Les avocats de Todd ont déclaré dans un dossier que le gouvernement n’avait jamais produit de preuve qu’il avait l’intention de frauder les banques et que le montant de la perte calculé était incorrect. Ils ont également noté que les infractions avaient été commises il y a longtemps et ont déclaré qu’il n’avait pas d’antécédents criminels graves et qu’il avait des conditions médicales qui “rendraient l’emprisonnement d’une dureté disproportionnée”.

Les avocats de Julie ont soutenu qu’elle avait joué un rôle minime dans le complot et n’était pas impliquée lorsque les prêts mentionnés dans les documents de condamnation ont été obtenus. Elle n’a aucune condamnation antérieure, est un atout pour sa communauté et a des “obligations familiales extraordinaires”, ont écrit ses avocats, alors qu’ils demandaient une peine de probation, de restitution et de travaux d’intérêt général.

Les Chrisley ont trois enfants ensemble et la garde complète de la fille de 10 ans du fils de Todd issue d’un mariage antérieur. L’un des enfants du couple, Grayson Chrisley, 16 ans, a été hospitalisé plus tôt ce mois-ci après avoir renversé un véhicule arrêté sur la I-65N, selon la police de Nashville.

Grayson était “incapable de se souvenir de quoi que ce soit de l’accident, peut-être en raison d’une blessure à la tête”, selon le département.