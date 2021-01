Une multitude de stars de la télé-réalité britanniques seront obligées de mettre en quarantaine à leur retour de leurs voyages de travail à Dubaï après que la destination ait été supprimée des zones de sécurité du Royaume-Uni à la suite d’une augmentation des cas de coronavirus.

À partir de mardi matin, les Émirats arabes unis ne seront plus inclus dans la liste des couloirs de voyage de la Grande-Bretagne – ce qui signifie que les voyageurs devront s’auto-isoler à leur retour.

De nombreuses célébrités et influenceurs ont afflué vers le haut lieu touristique pour les « affaires » cet hiver, ce qui leur a permis d’éviter les strictes restrictions de verrouillage dans lesquelles le Royaume-Uni a été plongé le 4 janvier.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Cependant, le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a annoncé ce soir que les Émirats arabes unis étaient retirés de la liste des couloirs de voyage immédiatement après une augmentation signalée des cas de Covid dans ce pays.

« Les DERNIÈRES données indiquent que nous devons immédiatement supprimer le #UAE de la liste #TRAVELCORRIDOR.

« A partir de 04h00 le mardi 12 janvier, toute personne arrivant des EAU devra s’auto-isoler », a-t-il ordonné.







(Image: INSTAGRAM)







(Image: Instagram)



Schapps a tweeté plus tard: « Les RESTRICTIONS NATIONALES actuelles ne permettent pas les voyages internationaux autrement que pour des raisons spécifiques.

«Ignorer les règles coûte des vies. Un comportement inconsidéré et égoïste met les autres en danger et est injuste pour ceux qui suivent les règles pour vaincre le virus.

« Restez à la maison. Sauvez des vies. »







(Image: Instagram)









(Image: Laura Anderson / Instagram)



L’interdiction pourrait affecter un certain nombre de stars de la télé-réalité qui restent à Dubaï, notamment Gabby Allen de Love Island et Hayley Hughes et Chloe Ferry de Geordie Shore.

Chloé a récemment révélé qu’elle prévoyait de rester dans la ville pendant au moins deux mois.

La jeune femme de 25 ans a documenté ses voyages sur les réseaux sociaux et a récemment partagé qu’elle s’était fait tatouer comme un rappel permanent du voyage.

Chloé pour « gardez-moi en sécurité » encré sur son poignet, tandis que son copain est allé pour l’art corporel assorti avec « Keep me radging » gravé sur son bras.

Cela est venu après que Chloé ait dit à ses partisans: « J’étais censé partir dans deux jours mais j’ai décidé que je resterais ici pendant deux mois. Je ne pars pas! »







(Image: Instagram / chloegshore1)







(Image: INSTAGRAM)



Alors que Gabby Allen, 28 ans, a déclaré aux fans plus tôt ce mois-ci qu’elle et son petit ami Brandon Myers profiteraient encore un peu des plages ensoleillées de Dubaï grâce au travail de son homme.

Prenant à son histoire Instagram, la star de la télé-réalité a expliqué que l’entreprise de Brandon est basée à Dubaï, et qu’elle y travaillera également «pour le prévisible».

Donnant aux fans un certain contexte sur la décision du couple, Gabby – qui vit à Londres – a écrit: « Hé les gars, juste pour vous le faire savoir, nous avons pris la décision de nous envoler pour Dubaï car mon entreprise de petit ami est basée ici et nous permet heureusement de voyager. . «