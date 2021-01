Les célébrités et les stars de la télé-réalité échappant au verrouillage au Royaume-Uni pour les Émirats arabes unis baignés de soleil en empochent des milliers pour leurs publications Instagram.

Des stars de la réalité telles que Chloe Ferry, Laura Anderson et Hayley Hughes se sont envolées pour Dubaï avant le Nouvel An et gagneraient beaucoup d’argent pendant qu’elles poursuivent leur séjour.

Selon l’agence de marketing numérique Pilot Fish Media, la fille de Geordie Shore, Chloe, 25 ans, gagnerait environ 6 508 £ chaque fois qu’elle partage une mise à jour Instagram.

Alors que sa co-star Sophie Kasaei gagnerait 4395 £ par heure pour ses publications sponsorisées.







(Image: chloegshore1 / Instagram)







(Image: Instagram)



On dit également que les stars de Love Island gagnent beaucoup lorsqu’elles sont dans la ville ensoleillée.

Anton Danyluk, qui a joué dans la série 2019, commanderait jusqu’à 2244 £ par poste.

Alors que son ancienne co-star Laura Anderson, qui s’est récemment plainte du « travail acharné » en tant qu’influenceuse, est estimée à environ 3 113 £ pour ses téléchargements sur le site de médias sociaux.







(Image: Instagram)



Laura s’est exprimée à la suite de la réaction des fans qui se sont plaints de la publication de célébrités et d’influenceurs à propos de leur séjour à l’étranger alors que le Royaume-Uni était plongé dans des restrictions de verrouillage exténuantes.

Le joueur de 31 ans a déclaré: « Tout ce truc à propos de tout le monde qui déteste les influenceurs, je suis juste comme f ** k, c’est ce que je fais pour un travail à la minute. Je ne veux pas me sentir c ** p . «

La beauté écossaise a déclaré qu’elle espérait changer la façon dont les gens ressentent les stars des médias sociaux et voir que tout n’était pas aussi glamour qu’il n’y paraissait.







(Image: Instagram)







(Image: @ anton_danyluk / Instagram)



«Je pense que ce serait peut-être une bonne idée de donner un aperçu de la réalité d’être un influenceur.

« Je pense que beaucoup de jeunes voudront peut-être le faire, mais vous réalisez que ce n’est pas si génial quand vous voyez la réalité. J’ai vu quelqu’un dans mes commentaires dire que vous êtes en vacances, mais quand vous travaillez, vous » vous n’êtes pas en vacances.

« Les vacances ne veulent pas dire juste au soleil. Je veux que les gens comprennent alors peut-être qu’ils ne seront pas aussi ennuyés, ce n’est pas juste maintenant, tout le temps. »







(Image: Instagram)



Plus tôt cette semaine, le Mirror a rapporté que certaines célébrités craignaient de rentrer chez elles au cas où elles seraient interrogées par la police pour leurs voyages.

Une source proche d’une star de Love Island actuellement à Dubaï dit qu’il y a une «vague de peur» qui pourrait les interroger sur leurs voyages à leur retour au Royaume-Uni, et leur demander de prouver qu’ils étaient «liés au travail».

Une source a déclaré: «Un certain nombre de personnes ont affirmé avoir contacté les flics dans des messages sur leur compte, ce qui en a effrayé beaucoup d’entre eux.

« Certains de leurs agents ont été occupés à les supprimer, mais cela a laissé tout le monde paniqué, même s’ils peuvent prétendre qu’ils sont là pour le travail, ou quel que soit le travail pour eux. »

Lundi à partir de 4 heures du matin, les frontières avec le Royaume-Uni seront fermées à toute personne n’ayant pas de test Covid négatif.

Ceux qui reviennent doivent également être mis en quarantaine pendant 10 jours, selon les directives publiées par Boris Johnson cette semaine.

Le Premier ministre a déclaré qu’il fermait tous les couloirs de voyage restants dans le but de garder de nouvelles souches du virus.