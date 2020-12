La star de TOWIE, Chloe Sims, a ravi les fans cette semaine alors que sa fille de 15 ans, Maddie, la rejoignait pour un épisode spécial de Noël de TOWIE.

C’était une vraie affaire de famille avec les sœurs de Chloé Frankie et Demi apparaissant également aux côtés du duo mère et fille.

Alors que Chloé et ses proches partagent leur vie sur la série ITVBe depuis près d’une décennie, la mère a gardé son unique enfant Maddie loin des projecteurs.

À l’exception des apparitions éphémères sur Instagram de la star, la décision de Chloé de garder Maddie loin de sa série télévisée avait laissé de nombreux fans choqués d’apprendre qu’elle avait une fille après leur sortie cette semaine.

Nous jetons un regard rétrospectif sur d’autres stars de la télé-réalité et les membres de leur famille mini-moi que vous ne voyez pas à la caméra.

Izzie Warner – Boîte à lunettes







(Image: Instagram)



La fille de Leeds Izzie partage l’écran avec sa sœur Ellie dans l’émission très appréciée de Channel 4.

Mais loin des caméras, Izzie est une maman pratique pour les adorables enfants Bobby, cinq et dix mois Bessie-Rose.

Annonçant l’arrivée de Bessie en février, Izzie a déclaré: « Je suis ravi d’annoncer l’arrivée en toute sécurité de notre chérie bébé Bessie Rose. Née le 3 février 2020 à 13 h 44, pesant 7 lb 3 oz.

« Nous sommes tous totalement frappés par elle, nous nous sentons tellement bénis et heureux. Merci à tous pour tous vos voeux. »

Bessie a ensuite fait une brève apparition sur Goggblebox alors que tante Ellie changeait sa couche – une pour lui montrer quand elle est plus âgée!

La famille Malone – Gogglebox







(Image: Instagram)



Les Malone n’aiment rien de plus que de ranger leur salon avec plusieurs membres de la famille et leurs chiens bien-aimés.

Mais les téléspectateurs ne savent peut-être pas qu’il y a beaucoup plus de Malones que vous ne voyez pas à la caméra.

En plus de Tom Jr et Shaun, Julie et Tom sont également les parents du fils bodybuilder Lee et de la fille infirmière Vanessa.

Vanessa a également trois enfants: Saoirse, Brogan et Harley.

L’oncle affectueux Tom Jr aime partager des clichés de ses nièces et neveux sur sa page Instagam, mais ils sont rarement apparus dans l’émission.

Tanya Bardsley – Les vraies femmes au foyer du Cheshire







(Image: Instagram)



La fille de Tanya, Gabriella, n’apparaît pas dans la série de télé-réalité remplie de drames de sa mère, mais elle essaie déjà de devenir une célébrité seule.

Contrairement à ses autres héritières, Gabriella, 19 ans, avait évité le style de vie des influenceurs dans l’espoir de poursuivre une carrière de mannequin crédible et avait même rendu son Instagram privé!

Alors que Gabriella a depuis fait demi-tour sur ses réseaux sociaux, ses efforts semblent porter ses fruits puisqu’elle a signé un contrat pour être le visage de la marque de mode My Glam Style.

Mary Fitzgerald – Vente au coucher du soleil







(Image: Instagram)



Les fans du hit de Netflix Selling Sunset sauront tout sur l’agent immobilier Mary et son parcours avec le chef français Romain.

Mary a aussi un autre homme dans sa vie – son fils Austin Babbitt, né lorsque la star était adolescente.

Malgré leur lien étroit, Austin n’est pas apparu dans l’émission – à l’exception de quelques photographies – et l’identité de son père n’a jamais été révélée.

Les téléspectateurs ont pu en apprendre un peu plus sur la vie passée de Mary dans la série 2, où elle a révélé lors de sa partie de bachelorette qu’elle était tombée enceinte la première fois qu’elle avait eu des relations sexuelles.

Son fils Austin a fait un clin d’œil et vous manquerez son apparition dans la série alors qu’il promenait sa mère dans l’allée le jour de son mariage avec son grand-père.

Fred Sirieix – Premières dates







(Image: Instagram)



Les fans connaîtront Fred comme le maître à la conversation douce lors de First Dates et pour avoir parlé avec les copains Gino D’Acampo et Gordon Ramsay lors de leurs émissions spéciales télévisées sur la route.

Mais ils pourraient être choqués d’apprendre que Fred, 48 ans, a deux enfants – dont une fille très talentueuse qui est une championne de plongée britannique.

Fred est le père très fier d’Andrea Spendolini-Sirieix, 16 ans.

Sur son Instagram, Fred aime mettre à jour ses followers avec certaines des réalisations sportives d’Andrea, y compris sa victoire en remportant son premier titre britannique.

Il était également ravi quand Andrea a été nommée la BBC Young Sports Personality of the Year 2020 la semaine dernière.

Nadiya Bychkova – Strictly Come Dancing







(Image: Instagram)



Dédié Strictement les fans connaissent peut-être les jumeaux d’Anton Du Beke et que Gorka Marquez partage un enfant avec l’ancienne concurrente Gemma Atkinson, mais les professionnels masculins ne sont pas les seuls parents sur le plateau.

Nadiya Bychkova est maman de la mini-fille Mila, qu’elle partage avec son partenaire Matija Skarabot.

Quand elle n’est pas dans la salle de bal Elstree, Nadiya, 31 ans, est une maman très active et partage souvent des clichés de ses vacances de rêve mère-fille avec Mila sur sa page Instagram.