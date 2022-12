Les stars de la Premier League U21 qui pourraient briller en 2023

La Premier League est de retour de sa pause en Coupe du monde lundi, et déjà cette saison, nous avons vu un certain nombre de stars des moins de 21 ans qui ont percé pour se faire un nom.

Ethan Nwaneri d’Arsenal est devenu le plus jeune joueur de la Premier League lorsqu’il est entré en jeu lors de la victoire 3-0 à Brentford en septembre à 15 ans, 5 mois et 23 jours, battant le record précédemment détenu par Harvey Elliott de Liverpool (16 ans, 30 jours) quand il était à Fulham.

Mais alors que Nwaneri devra peut-être attendre un peu plus longtemps avant de passer à l’équipe première, voici une liste de 10 jeunes de 21 ans ou moins qui, ayant déjà eu des opportunités dans leurs équipes premières respectives, ont une chance d’impressionner davantage dans le nouvelle annee.

Tor-Kristian Karlsen est un dépisteur et cadre de football norvégien et est l’ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de scoutisme.

Sans doute le nouveau venu adolescent le plus percutant, le milieu de terrain belge a signé pour 12 millions de livres sterling cet été de Manchester City (qui comprenait une clause de 40 millions de livres sterling pour le signer à nouveau dans l’accord.) Il n’a montré aucun signe de timidité après avoir été exposé à Premier Le football de ligue dans le cadre d’une équipe de Southampton en difficulté et bien que la taille de l’échantillon puisse être petite – six apparitions de départ car une blessure l’a empêché de jouer en septembre et octobre – Lavia a impressionné contre Tottenham Hotspur, Chelsea, Manchester United et Liverpool.

Dynamique, douée techniquement et en sécurité dans la possession, Lavia presse, récupère le ballon (six interceptions de ballon en 90 minutes) et distribue avec mesure, intelligence et précision. Son but bien marqué contre Chelsea – il contrôlait parfaitement un coin dégagé avec son pied gauche avant de l’enrouler de manière experte dans le coin droit depuis le bord de la surface – s’est avéré un instantané révélateur de sa maturité.

Alejandro Garnacho a fait sa marque dans l’équipe première de Man United. Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Propulsé sous les projecteurs contre le shérif Tiraspol en Ligue Europa, la performance d’homme du match de Garnacho lui a donné une chance de réaliser son potentiel évident sous Erik ten Hag. Le manager de United a ensuite évoqué le besoin de l’adolescent d’améliorer l’aspect défensif de son jeu “dans la partie pressing, dans la contre-presse, dans la transition défensive”. Mais il a également salué sa nouvelle attitude, ce qui suggère que Garnacho pourrait avoir plus de chances.

Marquer un but tardif pour battre Fulham 2-1 quelques semaines plus tard a consolidé sa position et l’attaquant argentin a les compétences nécessaires pour causer des problèmes aux défenseurs : rythme, ruse et envie de courir sur son adversaire à chaque fois qu’il récupère le ballon. Il favorise trop son pied droit et prend encore trop de dépassements lorsqu’il est en possession, mais son idole est Cristiano Ronaldo et vous pouvez voir pourquoi le joueur de 18 ans joue comme il le fait. Il pourrait être la clé pour remplacer Ronaldo, aujourd’hui décédé, dans le United XI.

Fabio Carvalho, 20 ans, milieu offensif, Liverpool

Après avoir aidé Fulham à gagner sa promotion, Carvalho est arrivé à Anfield pour environ 5 millions de livres sterling l’été dernier, prêt à avoir un impact immédiat. Cependant, en partie en raison de la nature instable de la configuration offensive de Liverpool et de l’augmentation de la compétitivité, il faudra peut-être encore du temps avant de voir une contribution cohérente de l’international portugais U21.

Il y a eu des éclairs de son talent: il a montré son opportunisme avec un vainqueur à la 98e minute contre Newcastle, tandis que sa volée contre Bournemouth a mis en évidence sa remarquable capacité technique. Qu’il soit aligné en tant qu’ailier inversé sur la gauche ou en tant que milieu de terrain offensif central, il rayonne habituellement de créativité et a une appréciation naturelle pour dériver (à la manière de Philippe Coutinho), recevoir et créer entre les lignes.

Leeds a repoussé la concurrence de nombreux clubs européens pour décrocher l’international italien pour un modeste 4,5 millions d’euros du FC Zurich cet été. Mais à part la mise en place du vainqueur lors de la victoire 4-3 contre Bournemouth en novembre, nous n’avons pas encore vu grand-chose de l’adolescent qui a joué dans les équipes de jeunes de l’Inter Milan. Sur la base de son talent intrinsèque, cependant, il devrait y avoir beaucoup plus à venir.

Gnonto a principalement été déployé sur l’une ou l’autre aile, mais est efficace partout où il peut trouver de l’espace. Débordant d’intensité et d’énergie, il exécute ses actions – qu’il s’agisse de dribbles, de coups, de mises à pied et de sprints – à grande vitesse et privilégie la puissance et l’urgence lorsqu’il s’agit de finir. Difficile à déséquilibrer, tenace et déterminé, c’est un fin porteur de ballon qui fonce sur les défenseurs avec un maximum de conviction.

Amadou Onana, 21 ans, milieu de terrain central, Everton

Avec plus de 50 matches de championnat déjà à son actif en Allemagne et en France – sans parler d’Everton payant des frais de transfert élevés de 35 millions d’euros pour le signer de Lille cet été – Onana est naturellement arrivé à Goodison avec de grandes attentes. Bien que ses performances aient jusqu’à présent été confortablement rassurantes plutôt que spectaculaires, il n’est pas difficile de voir que l’international belge (qui est sorti du banc à deux reprises lors de la Coupe du monde) joue déjà comme un joueur senior pleinement développé et possède tous les atouts d’un top milieu de terrain central du futur.

Non seulement Onana est agréable à regarder – il porte le ballon avec élégance et son athlétisme naturel et fluide lui permet de dépasser sans effort la pression au milieu de terrain – il est également positif dans son dépassement. Il a remporté près de 60% de ses défis jusqu’à présent cette saison et fait en moyenne trois dribbles toutes les 90 minutes, il peut donc se faire une place en tant que n ° 6 ou n ° 8.

Rico Lewis, 19 ans, arrière droit, Manchester City

Rico Lewis a impressionné lorsqu’on lui a donné une chance par Pep Guardiola. Mo Media/Getty Images

Sur la preuve de sept apparitions en équipe première, le patron de City, Pep Guardiola, tient clairement l’arrière droit anglais des moins de 19 ans en haute estime. Entre autres belles performances, Lewis a marqué lors de la victoire en Ligue des champions contre Séville et a réalisé une sortie assurée et mature lors de la victoire contre Chelsea en Coupe Carabao.

En plus de son adaptation presque transparente au football en équipe première, Lewis semble présenter toutes les exigences pour exceller au plus haut niveau : agile et ingénieux dans des espaces courts avec une touche fine. Alors que ses entraîneurs soulignent une excellente approche mentale, il est également un naturel pour le football combiné. Et bien qu’il y ait du travail à faire sur sa défense individuelle, son rythme explosif vient souvent à la rescousse.

Depuis ses débuts en Premier League au début de la saison, l’international écossais a parcouru un long chemin pour s’approprier le rôle d’arrière droit d’Everton. Principalement reconnu pour son rythme et sa capacité à exploiter l’espace sur le flanc droit, Patterson a semblé raisonnablement à l’aise au plus haut niveau, apportant fraîcheur et étincelle.

Bien qu’il puisse encore manquer de force physique suffisante pour être plus efficace dans les duels défensifs, l’ancien homme des Rangers se lie avec le milieu de terrain et chronomètre bien son mouvement hors du ballon pour trouver les bonnes positions d’où il peut envoyer le ballon dans la boîte.

La signature de 11 millions d’euros de Bochum a bien commencé la saison et a été exceptionnelle lors de la victoire 2-1 contre Leicester City en août, qui a conduit à une convocation senior pour l’Allemagne (il était un membre inutilisé de l’équipe de la Coupe du monde).

Bien que son style de défense intrépide soit évident, ses huit interceptions par match, son taux de réussite de 70% grâce aux défis et sa domination aérienne se classent également parmi les meilleurs défenseurs centraux. D’un autre côté, Bella-Kotchap doit devenir plus fiable avec le ballon et commet encore trop d’erreurs individuelles, mais il est déjà devenu un joueur important pour Southampton.

Signé sur un transfert gratuit cet été alors que son contrat expirait avec le comté de Derby, l’ailier anglais des moins de 20 ans a, peut-être étonnamment, déjà reçu trois camées en Premier League pour son nouveau club. Avec un équilibre solide et une force du haut du corps, Ebiowei a des traits potentiellement gagnants dans son jeu et il est clair de voir pourquoi le patron du palais, Patrick Vieira, a suivi son développement.

Bien qu’il se fie trop à son pied gauche et qu’il soit coupable d’une mauvaise prise de décision sur le ballon, ses compétences de dribble instinctives associées à des centres précis et à la précision des coups de pied arrêtés de sa position privilégiée à droite font de lui un adversaire dangereux et une perspective passionnante.