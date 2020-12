Jarryd Hayne et Jack de Belin ont déboursé un total combiné de plus d’un million de dollars dans leurs affaires d’agression sexuelle – qui se sont toutes deux soldées par une annulation de procès.

Les stars de la LNR assiégées devront probablement maintenant accumuler encore plus d’argent pour compenser leurs aigles légaux de haut vol lorsque leurs nouveaux procès commenceront.

Les initiés estiment que Hayne, 32 ans, paie jusqu’à 13 000 $ par jour pour des avocats, tandis que de Belin, 29 ans, paierait plus de 10 000 $.

Jarryd Hayne (à droite) et Jack de Belin (à gauche) ont déboursé un total combiné de plus d’un million de dollars dans leurs affaires d’agression sexuelle qui se sont toutes deux soldées par une annulation de procès

L’affaire du verrou de St George Dragons a été classée par un jury Wollongong après un procès tendu de 20 jours.

De Belin a été accusé d’avoir violé une femme de 19 ans dans une unité de North Wollongong aux premières heures du 9 décembre 2018 – avec son coaccusé Callan Sinclair, 23 ans.

Les deux ont plaidé non coupables à cinq chefs d’agression sexuelle grave et le jury de sept hommes et cinq femmes n’a pu parvenir à un verdict unanime sur aucune des accusations.

On estime que le très respecté Silk de Belin embauché – l’avocat David Campbell SC – a facturé environ 7 000 dollars par jour au New South Wales Blues, a rapporté le Daily Telegraph.

Son équipe d’avocats coûte probablement plus de 3000 $ par jour.

Tout le procès pour viol de trois semaines et demie aurait coûté environ 250 000 $ lorsque les frais de préparation du procès sont inclus.

De Belin a été accusé d’avoir violé une femme de 19 ans dans une unité du nord de Wollongong aux premières heures du 9 décembre 2018 (photo avec son partenaire)

L’affaire du verrou de St George Dragons a été abandonnée par un jury de Wollongong après un procès tendu de 20 jours

De Belin a également porté le LNR devant la Cour fédérale d’Australie où il a perdu sa contestation contre la politique de retrait sans faute du code.

Cela lui a coûté 100 000 $ en frais juridiques et il a également été condamné à payer 300 000 $ supplémentaires pour couvrir les frais juridiques de la LNR.

De Belin envisage maintenant de débourser 150 000 dollars supplémentaires lorsque son nouveau procès débutera en avril.

La facture totale s’élèvera probablement à environ 800 000 $.

On ne sait pas encore si Jarryd Hayne se présentera pour un autre procès, mais jusqu’à présent, l’arrière latéral de Parramatta aurait dépensé environ 250 000 $.

Le joueur représentatif de la Nouvelle-Galles du Sud et de l’Australie a fait appel aux services de Phillip Boulten SC et de l’avocate Penny Musgrave.

Il a été accusé d’agression sexuelle grave et d’avoir infligé de manière imprudente des lésions corporelles réelles après avoir prétendument commis deux actes sexuels sur une femme de 28 ans dans une maison près de Newcastle, causant deux lacérations à ses organes génitaux.

On ne sait pas encore si Jarryd Hayne se présentera pour un autre procès, mais jusqu’à présent, l’arrière latéral de Parramatta aurait dépensé environ 250000 $ (photo avec son partenaire)

Mais plus tôt ce mois-ci, un tribunal de district de Newcastle n’a pas été en mesure de rendre un verdict unanime après le procès de 11 jours.

Des sources ont déclaré que son avocat principal facturait jusqu’à 9900 dollars par jour pour ses services.

« Boulten est la soie la moins chère de la planète pour son niveau d’expertise », a déclaré un avocat pénaliste de Sydney.

Le joueur représentatif de la Nouvelle-Galles du Sud et de l’Australie a fait appel aux services de Phillip Boulten SC et de l’avocate Penny Musgrave

« Il est l’un des avocats les plus respectés du pays et pourrait en fait facturer beaucoup plus. »

On estime que Mme Musgrave facture probablement environ 3000 $ par jour.

Un autre avocat pénaliste de Sydney qui n’a pas non plus pu être nommé a déclaré que le projet de loi pouvait inclure des éléments tels que les frais de voyage et d’hébergement ainsi que les frais de préparation du procès.

Les prix dépendent également de la complexité de l’affaire, a déclaré l’avocat.