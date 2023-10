Les stars de la LNH réfléchissent à l’héritage de Patrice Bergeron

Charlie McAvoy l’avait fait des centaines de fois.

Lorsque les Bruins de Boston ont gagné, les joueurs ont serré leur capitaine dans leurs bras avant de quitter la glace.

Toujours.

Cela a commencé avec Zdeno Chara. Lorsque l’imposant défenseur est parti, il a passé le flambeau et le « C » à Patrice Bergeron.

La tradition s’est poursuivie.

Lorsque les Bruins, vainqueurs du Trophée des Présidents, ont subi une superbe défaite dans le septième match contre les Panthers de la Floride lors des séries éliminatoires du printemps dernier, Bergeron, 37 ans, les larmes aux yeux, a lancé une courbe et a embrassé chacun de ses coéquipiers sur la glace. dans les instants qui ont suivi cette cuisante défaite.

Seul un petit cercle de confidents le savait, mais le futur six fois vainqueur du trophée Selke décerné au meilleur attaquant défensif de la LNH venait tout juste de jouer dans la ligue pour une dernière fois.

McAvoy souhaite maintenant s’être accroché un peu plus longtemps à cette étreinte d’ours.

« C’est émouvant, non ? » » a déclaré le défenseur des Bruins lors de la tournée médiatique des joueurs de la LNH et de l’AJLNH le mois dernier. « Quelque chose qu’il a fait à chaque match aussi longtemps que j’étais là. Tu perds, tu sors de la glace. Tu gagnes, il est toujours là. Il se tient juste à côté de la porte. Pendant les six années où j’ai joué avec lui, c’est lui. que vous faites un câlin. C’était (Chara) et puis lui. Et puis (Chara) est parti et c’était juste lui. Vous donnez à Bergy ces gros câlins – des câlins d’ours – à chaque fois que vous gagnez.

« Peut-être que je n’ai pas assez apprécié ce moment. Ça m’a tellement piqué. Si vite et si tôt. Mais je savais ce qu’il faisait, il les raccrochait. »

Bergeron a officiellement pris sa retraite à la fin juillet, mettant un terme à une carrière qui le mènera sans aucun doute au Temple de la renommée du hockey.

Le produit de L’Ancienne-Lorette, banlieue de Québec, a terminé avec 427 buts et 613 passes pour 1 040 points en 1 294 matchs en 19 saisons.

Sélectionné au 45e rang au repêchage de 2003, Bergeron a ajouté 128 points (50 buts, 78 passes) en 170 matchs éliminatoires, dont une victoire de la Coupe Stanley en 2011 pour accompagner deux autres participations finales (2013, 2019).

Il a également remporté l’or olympique avec le Canada en 2010 et 2014 avant d’ajouter la couronne de la Coupe du monde de hockey 2016.

Outre la demi-douzaine de victoires individuelles de Selke, le centre bidirectionnel a également remporté le King Clancy Award pour le travail communautaire en 2013 et le Mark Messier Leadership Award en 2021.

« C’est incroyable, dans le jeu, ce qu’il a fait », a déclaré McAvoy. « Changer le trophée Selke en Bergeron (trophée) à un moment donné. C’est incroyable. »

Les distinctions, pour être clair, ne s’arrêtent pas à son désormais ancien coéquipier.

« Chaque fois que nous jouions, j’avais mal au dos à cause des mises en jeu », a déclaré le capitaine des Red Wings de Détroit, Dylan Larkin. « Il est fort. Il était si bon lors des mises en jeu. Vous saviez que cela donnait le ton. Jamais hors de position.

« Et puis c’est un gars tellement sympa. C’est un homme de classe. Je ne pense pas l’avoir jamais mis en colère, mais il serait un de ces gars où si vous l’énervez, vous voudriez vous excuser. »

En tant que plus jeune joueur de la ligue, le tireur d’élite des Canadiens de Montréal Cole Caufield s’est émerveillé devant le jeu complet de Bergeron.

« C’était spécial, c’était constant, c’était 200 pieds », a-t-il déclaré. « C’est cool de voir à quel point il se souciait de lui, à quel point ses coéquipiers se souciaient de lui.

« C’est triste de voir un gars comme ça partir. »

L’ailier des Maple Leafs de Toronto Tyler Bertuzzi s’est joint aux Bruins avant la date limite des échanges de la saison dernière après avoir joué contre Bergeron avec Detroit.

« Un gars génial, un leader génial », a déclaré Bertuzzi. « La façon dont il se comporte sur et hors de la glace, vous voulez lui ressembler et travailler aussi fort que possible.

« Parce que tu sais qu’il l’est. »

Le centre des Sabres Tage Thompson a eu un échange mémorable avec Bergeron avant la soirée « Hockey Fights Cancer » de Buffalo la saison dernière.

L’épouse de Thompson, Rachel, avait été diagnostiquée il y a quelques années, mais elle n’était pas atteinte de la maladie. Bergeron a tapoté les protège-tibias de son adversaire avant la première mise en jeu et lui a offert des mots d’encouragement.

« Joueur de hockey parfait », a déclaré Thompson. « Un gars parfait. »

Leur lien dans le jeu remontait cependant bien plus loin.

Bergeron a joué avec le père de Thompson, Brent, pour les Bruins de Providence de la Ligue américaine de hockey lors du lock-out de la LNH en 2004-2005.

« J’étais vraiment petit », se souvient Thompson. « Il venait dîner chez nous et jouait au hockey de rue.

« Chaque fois que jouer contre lui (dans la LNH) était toujours un moment vraiment cool. »

Sur la glace, le défenseur du Lightning de Tampa Bay Mikail Sergachev a déclaré que les compétences offensives de Bergeron étaient éclipsées par ses prouesses défensives.

« Vraiment doué pour trouver des places libres », a déclaré Sergachev. « Très, très intelligent à cet égard. Difficile de jouer contre lui parce que parfois on le perdait.

« Ce type était dangereux, des deux côtés. »

McAvoy a déclaré que même si quelques membres du cercle restreint des Bruins savaient que Bergeron prévoyait prendre sa retraite, comme il ne l’a pas annoncé tout de suite, ils ont commencé à se demander si les plans avaient changé.

« Il n’a rien dit et il n’a pas déposé (de papiers de retraite) », a déclaré le défenseur. « Vous vous dites : « D’accord, je n’ai toujours rien entendu. Il est juste sorti et a patiné avec nous et il était le meilleur joueur sur la glace. Genre, pourquoi diable patine-t-il ? »

« Quelques-uns d’entre nous en parlaient. Nous nous disions : ‘Il a encore fini, n’est-ce pas ?’

Mais la nouvelle finirait par tomber.

« Encore une fois blessé », a déclaré McAvoy. « Vous vous dites : ‘Oh, wow, c’est vraiment vrai. »‘

L’héritage de Bergeron à Boston, a-t-il ajouté, est cimenté aux côtés des grands sportifs de la ville.

« Une légende », a déclaré McAvoy. « Il est parfait. Cela n’existe pas, n’est-ce pas ? Ça n’existe pas. Mais on peut le laisser exister, et c’est lui, de première classe, c’est Bergy. »

Il y aura d’autres câlins – lorsque son numéro 37 sera hissé aux chevrons du TD Garden et que son nom sera appelé par le Temple de la renommée.

McAvoy sera sûr de tenir le coup un peu plus longtemps qu’après le match 7.

« C’était un bon câlin », a-t-il déclaré. « J’ai eu de bien meilleurs câlins dont je me souviens de notre temps ensemble.

« Mais nous aurons celui-là aussi. »



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 8 octobre 2023.