Les Stars de la LNH annulent la soirée de surveillance après la fusillade dans un centre commercial du Texas

DALLAS (AP) – Les Stars de Dallas ont annulé une soirée de surveillance qui était prévue lors de leur match éliminatoire sur route dimanche soir sur la place à l’extérieur de leur arène, à moins de 30 miles d’un centre commercial du Texas où un agresseur a tué huit personnes le jour précédent .

Alors que le match 3 de la série éliminatoire de la LNH s’est déroulé comme prévu dimanche soir à Seattle, les Stars ont déclaré qu’ils avaient choisi de ne pas organiser la soirée de surveillance à l’extérieur de l’American Airlines Center « par respect pour les victimes, les familles et la communauté d’Allen ».

L’entraîneur des Stars Pete DeBoer, s’exprimant à Seattle lors de l’entraînement matinal de l’équipe dimanche, a déclaré l’équipe a eu le « cœur brisé » à propos de la fusillade de masse.

Allen Premium Outlets, un vaste centre commercial en plein air, se trouve à environ 22 km du centre d’entraînement et des bureaux des Stars à Frisco, au Texas. DeBoer, à sa première saison en tant qu’entraîneur de Dallas, a déclaré que sa famille y faisait ses courses et que les joueurs des Stars y allaient également.

« C’est vraiment proche de chez nous évidemment, et juste tragique », a déclaré DeBoer. « Franchement, quand vous entendez des victimes aussi jeunes que 5 ans, vous en avez marre de l’entendre. Je pense que lorsque vous entendez Sandy Hook et Parkland et Nashville, vous savez, à moins que ce ne soit dans votre jardin, vous le compartimentez et le mettez de côté. Et puis quand cela se produit dans votre jardin, vous réalisez, vous savez, l’horreur de cela.

DeBoer a reconnu qu’il était difficile de penser à jouer à un jeu après quelque chose comme ça.

Les Stars et Seattle Kraken ont partagé les deux premiers matchs de leur série au meilleur des sept qui ont été joués à l’AAC à Dallas les mardis et jeudis soirs. La soirée de surveillance qui avait été prévue dimanche soir était comme d’autres que les Stars ont organisées lors de leurs matchs éliminatoires sur la route.

