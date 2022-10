Les stars de la K-pop vont servir dans l’armée — RT Games & Culture

Les sept membres du célèbre boys band sud-coréen pop (K-pop) BTS devront accomplir leur service militaire obligatoire, a annoncé l’agence de gestion du groupe. Le membre le plus âgé, Jin, 29 ans, sera le premier à partir plus tard ce mois-ci et devrait rester hors de vue du public pendant près de deux ans.

“Jin annulera la demande de retard d’enrôlement fin octobre 2022 et suivra les procédures d’enrôlement pertinentes de l’Administration du personnel militaire”, a-t-il ajouté. dit l’agence.

BTS, qui est devenu une sensation mondiale après ses débuts en 2013, ne se réunira probablement pas avant 2025, a déclaré Bighit Music, propriété de HYBE, qui gère le groupe, dans un communiqué séparé. Tous les membres du BTS sont “honoré de servir” disait le communiqué.

L’annonce intervient après un long débat national sur la question de savoir si le groupe devrait bénéficier d’une exemption du projet obligatoire de la Corée du Sud, qui exige que tous les hommes valides âgés de 18 à 35 ans servent dans l’armée pendant 18 à 21 mois, au milieu des tensions avec voisin doté de l’arme nucléaire, la Corée du Nord.















Les fans de K-pop et certains législateurs sud-coréens ont fait valoir que les membres du BTS avaient apporté une contribution considérable à l’économie et à l’image internationale du pays et devraient donc bénéficier d’exemptions similaires à celles accordées aux médaillés des Jeux olympiques et asiatiques, aux musiciens classiques et aux danseurs qui gagnent. premiers prix à certains concours.

D’autres responsables coréens, cependant, ont insisté pour que les membres du groupe remplissent leur devoir militaire de dissiper les accusations de favoritisme. Le ministre de la Défense Lee Jong-sup a déclaré au Comité de la Défense nationale plus tôt ce mois-ci qu’il était « souhaitable que les membres du BTS effectuent leur service militaire obligatoire », un sentiment qui a été repris par Lee Ki Sik, le commissaire de l’administration de la main-d’œuvre militaire, qui a affirmé que cela aiderait à garantir l’équité dans le système militaire du pays.

Selon la loi sud-coréenne, éviter le service militaire obligatoire est considéré comme un crime et passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 18 mois. Ceux qui refusent de servir pour des raisons morales ou religieuses se voient proposer à la place de travailler pendant trois ans dans le système pénitentiaire du pays en tant que cuisiniers, concierges ou administrateurs civils.