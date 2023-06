Au cœur des chanteurs les plus talentueux se trouve leur capacité innée à écrire une musique significative.

Dans le monde de la musique country, il y a une prime pour les artistes qui peuvent non seulement chanter mais écrire leurs propres tubes, donc pour certaines stars de la country, le concept d’intelligence artificielle utilisé dans l’industrie de la musique est un non-sens.

« J’aurais du mal à penser que quelque chose qui ne pouvait pas ressentir puisse vraiment écrire une chanson, faire ressentir quelqu’un d’autre », a déclaré le musicien Riley Green à Fox News Digital à propos de la menace de l’IA dans la musique aux ACM Awards.

« Je veux dire, le monde va toujours changer. Tout va arriver. Rien ne vaut la peine de paniquer, je pense que c’est le principal. … Les vrais écrivains country, je pense, vont être là pour toujours », a déclaré le chanteur Nate Smith.

D’autres artistes ont des craintes quant à l’implication de l’IA dans l’industrie.

« Je ne sais pas vraiment. J’ai joué avec … un peu de trucs d’IA », a déclaré Tracy Lawrence à Fox News Digital. « C’est un peu effrayant que ce soit un peu là-bas dans le Far West. J’aimerais voir plus de réglementations à ce sujet. »

Mitch Glazier, président-directeur général de la Recording Industry Association of America (RIAA), affirme que la réglementation est une préoccupation majeure.

« Par le biais d’avis de retrait, de lettres de cessation et d’abstention » et d’autres mesures d’application, la RIAA s’est donné pour priorité de supprimer la musique sur les services de streaming qui est créée artificiellement et porte atteinte au nom et à l’image d’un artiste, a déclaré Glazier à Fox News Digital.

« Nous avons également examiné et envisageons tout litige nécessaire pour protéger les droits de nos artistes. Donc, une réponse très, très rapide, comme vous pouvez l’imaginer », a déclaré Glazier. « Ce que les fans veulent vraiment, c’est de la vraie musique. »

« J’ai peur que ça devienne rapidement incontrôlable », a déclaré Lawrence. « J’espère que nous mettrons en place des tampons. Les auteurs-compositeurs devraient pouvoir écrire leurs chansons à partir de leur esprit. Ils n’ont pas besoin de l’IA pour les aider à écrire des chansons. Nous pouvons probablement l’utiliser pour beaucoup de choses, nous devrions vraiment ‘t, donc nous verrons comment ça se passe. »

Glazier comprend pourquoi les créatifs se sentent menacés : « Quand vous êtes un artiste, vous passez toute votre vie à vous demander ce que vous voulez montrer au monde, comment vous voulez exprimer vos idées, quel est votre art », a-t-il déclaré. « Et souvent, c’est très personnel, et cela reflète votre expérience vécue.

« C’est votre génie. … C’est l’essence de qui vous êtes. Donc, vous faire retirer cela est un acte très personnel et répréhensible », a-t-il déclaré à propos de la manipulation musicale. « Et même si c’est fait, vous savez, parfois par des gens qui pourraient aimer votre travail… ce n’est pas l’art que l’artiste est… accepte de faire et qui reflète qui il est. Avoir votre nom et votre ressemblance et votre image et votre voix appropriée est un acte incroyablement effrayant et vulnérable que je pense que [artists] prendre très personnellement. »

Cependant, l’exécutif de la musique admet que, aussi préoccupante que soit l’IA – principalement « la vitesse à laquelle [it] peut produire de faux produits » – il y a aussi des avantages.

« Il existe de nombreuses utilisations incroyables de l’IA dans [the] l’industrie de la musique, de l’augmentation de la productivité aux applications que les artistes peuvent utiliser pour repousser les limites de leur expression ou pour créer une expression qu’ils veulent créer d’une manière qu’ils ne pouvaient pas faire auparavant, ou des idées que les artistes peuvent avoir et les maisons de disques peuvent avoir sur tout, des meilleurs endroits pour tourner à l’analyse des données qui les aideront à gérer efficacement leurs droits et leur art.

« Donc, c’est… une technologie extrêmement excitante que je pense que l’industrie adoptera sans réserve tout en protégeant avec force ses droits », a-t-il ajouté.

Le musicien Tyler Hubbard voit les deux côtés de la médaille, déclarant à Fox News Digital : « Je ne sais pas grand-chose sur l’IA… J’en ai un peu entendu parler. On dirait que ça pourrait être assez génial et aussi joli fou et effrayant aussi. »

« Tant qu’il n’apprendra pas à écrire des chansons et à se produire sur scène, ça ira. Mais on ne sait jamais », a-t-il plaisanté.

