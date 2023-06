Les stars de la country célèbrent la fête des pères : Jason Aldean, Keith Urban et Luke Combs reçoivent l’amour pendant les vacances

Certains des plus grands crooners de la musique country portent également le titre de papa dévoué.

Pour marquer les vacances, certains ont posté sur leurs réseaux sociaux qu’ils étaient de fiers papas, tandis que d’autres ont reçu l’amour de leurs partenaires avec de jolies photos de famille.

De nombreuses stars se sont récemment réunies à Nashville pour le CMA Fest, où Jason Aldean et Keith Urban ont parlé à Fox News Digital de leurs plans uniques pour la fête des pères, soulignant à quel point ils voulaient juste être avec leur famille.

Jason Aldéan

« Mes plans pour la fête des pères sont toujours le même homme – je veux me réveiller, passer du temps avec mes enfants, peut-être griller, les regarder nager dans la piscine et regarder du baseball. Ou tout ce qui est à la télévision ce jour-là », a-t-il déclaré à Fox News. Numérique au CMA Fest. « La fête des pères est généralement une chose de courte durée pour moi car l’anniversaire de ma femme est comme deux jours plus tard. »

« Alors c’est comme la fête des pères : ‘Ok, c’est fini. Maintenant, c’est mon anniversaire.’ Et puis ça dure comme deux semaines », a-t-il plaisanté à propos de l’approche de sa femme Brittany pour les jours de fête. « Elle s’en sort très bien pour la fête des pères, s’assurant que ce soit comme un grand jour pour moi, mais son anniversaire… prend définitivement le gâteau quelques jours plus tard. »

Brittany aura 34 ans le 19 juin. Le couple partage deux enfants ensemble, Memphis et Navy. Il a deux filles, Keeley et Kendyl avec son ex-femme Jessica Ussery.

Aldean a également partagé un post dédié à son père sur Instagram.

« Bonne fête des pères au seul et unique @bigdawg1953 Je ne pense pas que vous vous rendiez compte de tout ce que les mamans et les papas font jusqu’à ce que vous ayez des enfants vous-même », a écrit Aldean. « Béni d’avoir eu ce type comme modèle. Je t’aime Pops. »

Il a également plaisanté en disant qu’il était « à peu près sûr que nous avions quelques verres de tequila lorsque nous avons pris cette photo », faisant référence aux boissons qu’ils ont en main sur la photo.

Keith Urbain

Urban a donné à Fox News Digital un aperçu de sa relation avec ses deux filles, Sunday Rose et Faith Margaret, qu’il partage avec sa femme depuis près de 17 ans, Nicole Kidman.

Le natif australien a ri lorsqu’on lui a demandé au CMA Fest si la foule à ses spectacles ou ses deux filles étaient plus difficiles à impressionner, admettant: « Eh bien, euh, ça peut être un peu des deux, non? »

« Je suis ravi pour la fête des pères », a-t-il poursuivi, reconnaissant que l’Australie célèbre la fête un jour différent. Cette année, ce sera le 3 septembre.

« Je pense que l’Australie a une date différente pour la fête des pères, ce qui est déroutant. Ou super – nous pouvons en avoir deux. … Mais j’espère toujours que la foule aime aussi ce que nous faisons », a-t-il déclaré, revenant à la question originale.

Urban a révélé qu’il n’avait aucun plan pour la fête des pères autre que « d’être avec la famille ».

Luc Peignes

Luke Combs et sa femme, Nicole Hocking, attendent leur deuxième bébé cette année, prévu pour septembre selon la page Instagram du chanteur.

Hocking a profité de son histoire IG pour partager un doux moment de Combs jouant de la guitare avec leur premier bébé, Tex, qu’ils ont accueilli en juin 2022.

« Bonne fête des pères au papa de Tex !! » Hocking a écrit. « Il a tellement de chance d’avoir un modèle comme toi dans sa vie. Tu écrases le jeu des papas. Nous t’aimons tous. »

Elle a également souhaité à son père une « bonne fête des pères », écrivant qu’il était « une légende absolue ».

Jana Kramer

Jana Kramer a récemment annoncé qu’elle attendait son troisième enfant, son premier avec son fiancé, l’ancien footballeur Allan Russell.

Kramer a deux enfants avec son ex-mari, l’ex-mari Mike Caussin – Jolie, 7 ans, et Jace, 4 ans. Russell a également un fils de 16 ans issu d’une relation précédente.

Pour la fête des pères, Kramer a célébré sa famille recomposée en partageant des photos de Russell, Caussin et de son propre père sur Instagram.

« Joyeuses fêtes des pères à tous les papas, en particulier à ces trois-là », a-t-elle écrit.

Toby Keith

L’icône country Toby Keith a partagé une photo de retour avec son fils, Stelen, pour célébrer les vacances.

« Qui est ton papa ?! », a-t-il écrit dans la légende ludique. « Bonne fête des pères à tous les papas là-bas. »

Keith est également père de deux filles, Shelley Covel Rowland et Krystal Keith, qui suit les traces musicales de son père.

Jessie James Decker

Jessie James Decker a posté une photo de famille sur la plage avec son mari, Eric Decker, et leurs trois enfants, Vivianne, 9 ans, et ses fils Eric Jr., 8 ans, et Forrest, 5 ans, pour les vacances.

« Bonne fête des pères à @ericdecker, le meilleur papa pour nos bébés », a écrit le chanteur dans la légende.

Elle a également partagé une photo papa/fille d’Eric avec Vivianne, et une photo de garçons avec ses fils Eric Jr. et Forrest, ainsi qu’une photo de famille élargie.

« Et bonne fête des pères à tous les papas formidables de notre famille », a ajouté Decker.

Chris Janson

Chris Janon a partagé un montage amusant de photos de famille sur ses réseaux sociaux au fil des années sur sa chanson « Bein’ a Dad ».

Il a réitéré son amour de la paternité dans la légende en écrivant : « J’adore Bein a Dad ! Joyeuse fête des pères ! »

Janson est père de deux enfants, Jesse Bo et Georgia, avec sa femme Kelly Lynn. Il est également le beau-père des deux enfants de Lynn issus d’une relation précédente.

L’artiste qui vend du platine s’est entretenu l’année dernière avec les co-animateurs de « Fox & Friends » Ainsley Earhardt, Pete Hegseth et Brian Kilmeade sur l’importance de la famille et ce pour quoi il veut qu’on se souvienne de lui.

« Les valeurs moralistes sont numéro un pour moi », a déclaré Janson. « Ainsi, chaque fois que je me présente à quelqu’un, je veux qu’il s’en souvienne. Je me fiche d’avoir un jour un héritage musical qui va et vient toujours avec quelqu’un aux yeux du public. Mais je veux qu’on se souvienne de moi comme d’un grand papa, un père formidable, un chrétien formidable, un mari formidable, un gars formidable pour la conservation, quelqu’un qui a aidé et fait sa part. »