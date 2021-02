Les stars de la Bundesliga offrent leur soutien aux footballeurs gays

Plus de 800 joueurs, hommes et femmes, à travers l’Allemagne ont offert leur soutien à tout footballeur gay abordant son orientation sexuelle.

Les footballeurs ont déclaré qu’ils offriraient leur soutien à tous ceux qui se débattent dans leur décision de se manifester en public et, si nécessaire, les défendraient « face à l’hostilité. Parce que vous faites ce qu’il faut et que nous sommes de votre côté ».

« Nous sommes maintenant 2021 – et il n’y a toujours pas un seul professionnel de football ouvertement gay dans le football masculin en Allemagne », a déclaré l’appel, publié par le magazine de football allemand 11 Freunde.

«Personne ne devrait être cajolé à sortir. C’est un choix libre et individuel. Mais c’est notre objectif que tous ceux qui décident de franchir cette étape puissent être certains de notre soutien total.

In der neuen 11FREUNDE Ausgabe # 232 stärken Almuth Schult und über 800 weitere Fußballerinnen und Fußballer in Deutschland homosexuellen Spielern den Rücken.⁠ pic.twitter.com/On5rQPYvxP – 11FREUNDE_de (@ 11Freunde_de) 17 février 2021

L’appel a été signé par l’international américain Bobby Wood, l’ensemble des équipes des clubs de Bundesliga Borussia Monchengladbach, Borussia Dortmund, Hoffenheim, Schalke, Werder Brême et Fribourg, la star de l’Union Berlin Max Kruse et les internationaux allemands Jonas Hector et Niklas Stark, et les internationales féminines allemandes. Alexandra Popp et Almuth Schult.

« Il y avait des clubs comme l’Union Berlin qui étaient vraiment favorables à cela. Et il y en avait d’autres où les équipes devaient d’abord se positionner », a déclaré Philipp Koster, rédacteur en chef du 11 Freunde, à ESPN. « Certains clubs ont dit qu’ils n’en feraient pas partie et ils ont expliqué leurs raisons. »

Philipp Bommer de Hertha Junxx, le premier fan club gay de Bundesliga, formé en 2001, a déclaré à ESPN que l’appel était « incroyablement important pour les joueurs et un signal important pour les fans et la société ».

Pendant ce temps, l’ancien capitaine allemand Philipp Lahm a déclaré qu’il ne conseillerait pas aux footballeurs homosexuels de parler de leur orientation sexuelle.

« Les gens avec une attitude inhumaine seront également sous les dizaines de milliers de personnes qui se rassemblent dans un stade de football. De l’anonymat de la foule, ils insulteraient et diffameraient des joueurs avec une autre orientation sexuelle », écrit-il dans Bild. « Un joueur pourrait-il y faire face, et si oui, pendant combien de temps? »

Mais Koster a déclaré à ESPN que Lahm n’était peut-être pas au courant des développements récents dans les scènes de fans où plusieurs grands groupes ultra ont travaillé activement contre le racisme et la xénophobie, et que les chants discriminatoires, courants jusqu’à la fin des années 1990, sont devenus une rareté.

Bommer a ajouté: « Le symbolisme est important, mais il est encore plus important que ces joueurs protègent leurs coéquipiers et adversaires en cas de coming out et en cas d’hostilités à l’intérieur ou à l’extérieur du stade. »