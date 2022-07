Les stars de la BBC méritent un salaire élevé car elles ne peuvent jamais dire au public de s’en aller

C’est cette période de l’année où la BBC est obligée de publier les salaires de toutes ses grandes stars afin que nous puissions tous nous fâcher.

Pas moi, cependant.

Le meilleur revenu de la BBC est Gary Lineker, animateur du match du jour, qui a gagné plus de 1 350 000 £, soit une baisse de salaire de 10 000 £ à partir de 2021.

Naga ne pourra jamais dire à personne de s'en foutre. Parce qu'ils diront qu'ils paient son salaire donc elle est leur propriété

Orla Guerin touche 164 000 £ par an. C’est plus que ce que le premier ministre obtiendrait si nous en avions un.

Et naturellement, les gens se demandent comment elle peut être autant payée alors qu’elle n’est à l’écran que quelques secondes par mois.

Je vais vous dire pourquoi.

Orla est correspondante de guerre. Elle passe sa vie à dormir dans des canalisations d’égout et des parkings souterrains, esquivant quotidiennement les balles et les bombes, afin de pouvoir nous apporter des nouvelles de tous les enfers grêlés du monde.

C’est pourquoi elle est payée plus qu’un professeur d’école du dimanche.

Alors qu’en est-il de Naga Munchetty ?

Elle n’a pas à se rendre au travail sous une pluie de mitrailleuses. Elle n’a pas à faire sa toilette sur un champ de bataille.

Alors pourquoi, alors qu’elle ne fait que s’asseoir sur un canapé et lire un autocue, va-t-elle perdre 369 000 £?

Eh bien, c’est le truc. Oui, Naga a un travail pépère et est sans aucun doute transporté tous les jours aux studios dans une Mercedes Classe E avec un désodorisant. Mais quand elle a fini sa journée, son travail n’est pas terminé. Elle sera constamment harcelée pour des selfies.

Quand elle est au supermarché, dans les toilettes d’une station-service d’autoroute, à un enterrement. Elle ne sera jamais autorisée à se rendre dans les magasins avec des chaussettes bizarres et sans soutien-gorge. Elle devra faire attention à ce qu’elle dit à tout le monde.

Et même si elle est fatiguée et stressée, elle ne pourra jamais dire à personne de s’en foutre. Parce qu’ils diront qu’ils paient son salaire donc elle est leur propriété.

C’est ce que les gens oublient de la célébrité. Ils pensent que c’est une vie de tapis rouges et des meilleures tables de restaurants. Mais, en réalité, c’est une prison à ciel ouvert.

Et, pour aggraver les choses, la BBC est obligée de publier votre salaire pour que les gens dans la rue puissent se moquer de vous et souligner que les personnes âgées meurent de faim pour pouvoir payer la redevance.

C’est peut-être pour cette raison qu’il n’y a aucune mention de Sir David Attenborough dans la liste des salaires publiée.

Il n’y a aucun moyen qu’il soit moins payé que Gary Lineker. Mais pour s’assurer que nous ne savons pas ce qu’il fait, ce qui pourrait exposer le trésor national au ridicule, il obtiendra son argent des studios secrets de la BBC – une organisation qui n’a pas à publier d’informations sur les salaires.

Comment puis-je le savoir ? Ha.

Parce que c’est ce que je faisais.

J’ai expliqué récemment que je ne pouvais plus télécharger de programmes depuis Sky.

Un technicien a dit que, pour une raison quelconque, lorsque j’essaie, l’ordinateur central considère ma demande comme une menace et m’exclut.

Et maintenant, j’ai reçu une missive d’Apple disant que je ne suis plus dans le cloud.

Le problème avec tout ce genre de choses, c’est que je ne comprends tout simplement pas le langage qu’ils utilisent.

Je ne connais pas la différence entre le téléchargement et le streaming. Je ne sais pas ce qu’est le nuage. Je ne peux pas joindre de liens aux tweets.

Je ne parle pas technique, alors même quand ils me disent comment remédier à la situation, je ne sais pas de quoi ils parlent.

Prendre des photos de l’espace ? Allons-y hardiment à la place

TOUTE la semaine, nous avons été éblouis par cette étonnante photographie prise de l'autre côté de l'espace – même s'il faudrait 40 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche

Au lieu de gaspiller de l'argent dans des appareils photo qui photographient des endroits que nous ne pourrons jamais visiter, nous ferions mieux d'essayer d'inventer des moteurs à distorsion, comme ceux de Kirk, cela signifie que nous le pourrions ?

TOUTE la semaine, nous avons été éblouis par cette étonnante photographie prise de l’autre côté de l’espace.

Je me demande cependant pourquoi nous consacrons tant de temps et d’efforts à la construction de télescopes spatiaux alors que le simple fait est que, avec la technologie actuelle des fusées, il nous faudrait 40 000 ANS pour atteindre même l’étoile la plus proche.

Alors, au lieu de gaspiller de l’argent dans des appareils photo qui photographient des endroits que nous ne pourrons jamais visiter, nous ferions mieux d’essayer d’inventer des moteurs à distorsion qui signifient que nous le pourrions ?

Le nom n’est pas Hood

Nous avons appris cette semaine que l'aéroport de Doncaster Sheffield a perdu sa principale compagnie aérienne, Wizz Air, et devrait fermer à l'automne. Il me semble que le problème est qu'ils l'ont appelé l'aéroport Robin Hood

BIEN, le plan du gouvernement pour niveler le Nord et le Sud se déroule bien. . . à part le fait que ce n’est pas le cas.

Nous avons appris cette semaine que l’aéroport de Doncaster Sheffield a perdu sa principale compagnie aérienne, Wizz Air, et devrait fermer à l’automne.

Il me semble que le problème est qu’ils l’ont appelé l’aéroport Robin Hood (Sheffield prétend que le hors-la-loi est un local). Ce qui veut dire que personne qui arrivait de l’étranger ne savait vraiment où c’était.

Et ceux qui l’ont fait auraient supposé que c’était à Nottingham.

Ce qu’ils auraient dû faire s’appelle Londres Doncaster. C’est ce que tout le monde fait.

C’est pourquoi nous avons Londres Luton, Londres Heathrow, Londres Stansted et même, hilarante, Londres Oxford.

EXAMENS A-RATE IDIOCY UN étudiant sur six a admis avoir triché lors de ses examens en ligne l’année dernière. Ce qui signifie que cinq sur six sont des menteurs. Qui s’en soucie, cependant? De toute façon, tous les étudiants obtiennent des A*s à chaque examen qu’ils passent, même s’ils ont mal épelé leur nom. Ce qui signifie qu’ils vont tous à l’université, où ils contractent tous une tonne de dettes avant d’émerger avec un 2:1 sans valeur en arts culinaires. Bien mieux, dans mon esprit, ne pas s’embêter du tout avec les examens et devenir plombier.

Conte du brave Mr Biro

Histoire VRAIE de la campagne cette semaine.

Un type de fonctionnaire a reçu une liste de propriétés dans sa région qui n’avaient pas de droits de licence.

Alors il a enfilé sa chemise à manches courtes, a mis un stylo bille dans sa poche supérieure et est monté dans sa Vauxhall de location pour pouvoir frapper à certaines portes.

Malheureusement pour lui, l’une des propriétés sur sa liste était une caravane sur un site de voyageurs.

Faisant preuve d’un mépris herculéen pour son propre bien-être, il s’est rendu sur le site, a ramassé son presse-papiers à l’air important, a frappé à la porte de la caravane et a été accueilli par un grand monsieur, qui a dit: “Que voulez-vous?”

Le fonctionnaire a expliqué qu’il était du service des licences de télévision et qu’il voulait s’assurer qu’il n’y avait pas de télévision sur la propriété.

Et quand il eut fini, le grand monsieur dit : « Alors pourquoi regardais-tu par la fenêtre mon gosse nu ?

Le fonctionnaire a dit qu’il ne l’était pas, mais une grande foule était alors arrivée, lui demandant ce qu’il voulait.

“Il regardait mon enfant nu”, a déclaré l’homme.

Je ne sais pas ce qui s’est passé ensuite.

Mais je ne peux pas imaginer que c’était bon.