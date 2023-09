Les stars de Jawan Shah Rukh Khan et Vijay Sethupathi répondent à sept questions amusantes sur le film

Le nouveau film de Shah Rukh Khan, Jawan, devrait sortir en salles ce jeudi 7 septembre et les gens sont incroyablement excités. La bande-annonce, pleine d’action, a laissé le public attendre avec impatience la sortie du film. Cet empressement est évident dans les réservations record pour le film. Pour accroître l’enthousiasme, les créateurs ont publié une vidéo sur les réseaux sociaux intitulée « 7 questions pour le 7 septembre ». Dans cette vidéo, nous avons un aperçu amusant du film.

Qui voulait travailler ensemble, Atlee ou SRK ?

Dans la première question, on a demandé à SRK s’il était vrai que lui et Atlee voulaient travailler ensemble depuis longtemps. Il a révélé qu’Atlee l’avait approché pendant le tournage de Bigil et avait présenté l’idée de Jawan avec SRK et cinq filles, c’est ainsi que le film est né.

Qui est le vrai méchant, Vijay Sethupathi ou SRK ?

Dans la deuxième question, on a demandé à Vijay Sethupathi, qui joue Kaali dans Jawan, comment il avait obtenu le rôle du méchant dans Jawan et si lui ou Shah Rukh Khan étaient les vrais méchants du film. Vijay a expliqué comment il avait exprimé son désir de travailler avec SRK, et SRK voulait également travailler avec lui. Concernant qui est le vrai méchant, Vijay a intelligemment déclaré que lui et SRK jouaient leur rôle de méchants l’un pour l’autre.

Expérience de travail en commun

Passant à la troisième question, on a demandé à SRK s’il était le méchant, le héros ou un mélange des deux. Il a répondu en disant qu’il était un homme ordinaire qui accomplissait des choses inhabituelles pour le bien commun. Pendant ce temps, parlant de la quatrième question, Vijay Sethupathi a été interrogé sur son expérience de travail avec SRK. Il a loué la spontanéité de SRK lors des interviews et la façon dont il continue de poser des questions pour mieux le comprendre.

Vidéo de paiement ;

Pourquoi SRK fait-il des films d’action ?

Dans la cinquième question, on a demandé en plaisantant à SRK s’il était un héros d’action ou simplement quelqu’un avec une excellente police d’assurance. Il a répondu avec humour que sa police d’assurance était terminée parce qu’il avait été blessé à plusieurs reprises. Il a ajouté qu’il faisait des films d’action parce que son plus jeune fils, Abram, les aimait. Dans la sixième question, on a demandé à Vijay Sethupathi comment il se préparait à un rôle antagoniste intense. Il a expliqué qu’il se concentrait sur le choix de bons scénarios et évitait d’encombrer son esprit de pensées inutiles.

Le moment « C’est pourquoi j’ai signé Jawan » de SRK

Et pour la dernière et septième question, lorsque Shah Rukh a été interrogé sur son moment « C’est pourquoi je me suis inscrit à Jawan », SRK a raconté un moment mémorable lors d’une scène d’introduction du héros chauve où Atlee a utilisé beaucoup de poudre et a éternué, mais le le dernier coup l’a convaincu de faire Jawan. SRK a conclu en taquinant qu’il y avait bien plus dans le film et en demandant à tout le monde de profiter de Jawan le 7 septembre 2023, uniquement dans les salles.