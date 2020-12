Le tournage de Jackass 4 a connu un début dramatique lorsque Johnny Knoxville et Steve-O ont été hospitalisés à peine deux jours après le tournage.

Le casting de l’émission emblématique de MTV et ses retombées cinématographiques sont de retour pour un quatrième long métrage, 10 ans après la sortie de Jackass 3D, et ils ont déjà rencontré des problèmes.

Le co-animateur des stars Bam Margera a révélé que Johnny, 49 ans, et Steve-O, 46 ans, avaient été emmenés à l’hôpital après s’être blessés « en sautant sur un tapis roulant à pleine vitesse avec un équipement de groupe ».

Bam, 41 ans, a partagé la nouvelle dans une vidéo sur son site Web, disant aux fans que le couple n’était pas gravement blessé et qu’il reviendrait au tournage dès qu’ils seront suffisamment en forme pour le faire.







(Image: WireImage)



Il a déclaré: « C’est déjà le deuxième jour de tournage de Jackass et Steve-O et Knoxville ont été hospitalisés en sautant sur un tapis roulant à pleine vitesse avec un équipement de groupe – comme un f ** king tuba. »

Révélant qu’il avait également été blessé en travaillant sur le film alimenté par des cascades et des farces, Bam a ajouté: « Alors oui, je suis ici maintenant à la clinique, en train de passer le test de l’ap **. Rock ‘n’ roll, oh ouais – J’ai aussi des cicatrices. Ouais mec. «

Jackass a fait d’énormes stars de ses membres de la distribution lors de sa première à la télévision en 2000.

Knoxville et le gang ont été filmés en train de participer à des cascades dangereuses et de se faire des farces sauvages les uns sur les autres et sur le public, utilisant même des déguisements pour tromper les gens.







(Image: camée)









(Image: Getty Images)



Il a couru pendant trois séries sur MTV entre 2000 et 2002 et a engendré trois films, bientôt quatre.

Knoxville a également joué dans le film de 2013 Bad Grandpa qui a été inspiré par son personnage de vieil homme dans la série.

L’émission a été entourée de controverse lorsqu’elle a commencé.

Malgré des avertissements disant aux membres du public que les cascades réalisées dans l’émission étaient très dangereuses et qu’elles ne devraient pas être reproduites, le casting a été blâmé pour un certain nombre de morts et de blessures après que les gens aient essayé de recréer des choses qu’ils avaient vues dans l’émission.

La tragédie a également frappé certaines des stars de l’émission.







(Image: camée)







(Image: Collection Ron Galella via Getty Images)



Ryan Dunn est décédé tragiquement en juin 2011 aux côtés de Zachary Hartwell, assistant de production de Jackass Number Two, lorsque sa voiture a quitté la route et a heurté un arbre avant de s’enflammer.

Un rapport de toxicologie a révélé que le taux d’alcoolémie de Dunn était plus du double de la limite légale lorsqu’il conduisait.

Il n’avait que 34 ans.

La star de la lutte, Stevie Lee, qui est également apparue dans la série, est décédée de manière inattendue d’une crise cardiaque plus tôt cette année à l’âge de 54 ans.