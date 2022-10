Les stars de I’m A Celeb sont obligées d’admettre des problèmes de drogue et d’alcool dans un strict « MOT de santé mentale » avant la jungle

Les candidats de I’M a Celebrity ont reçu des MOT de santé mentale pour s’assurer qu’ils ne craquent pas sous l’atmosphère d’autocuiseur de l’émission.

Cela comprenait la divulgation de tout problème de santé mentale antérieur et l’admission de tout problème d’alcool et de drogue.

Brian Conley a eu du mal dans la série en 2012

Les camarades de camp – dont la star de Corrie Sue Cleaver et l’icône de la radio Chris Moyles – ont tous subi des processus stricts.

Ils ont été contrôlés pour voir s’ils pouvaient supporter le stress d’être privés de sommeil, la pression des essais en équipe et d’être séparés de leurs proches.

Les célébrités ont été interrogées sur leurs peurs, leurs phobies et leurs angoisses et sur ce qui déclenche des problèmes ou des épisodes. Elles ont également été invitées à parler de tout problème de santé mentale, ainsi que des dépendances et des détails sur les médicaments qu’elles prennent ou ont pris.

Une source d’ITV a révélé : « La projection a lieu avant la signature des contrats.

« Les processus évaluent la capacité de quelqu’un à faire face à l’émission. Peu importe que quelqu’un soit célèbre – il est toujours humain et avec les mêmes fragilités que le reste de la population.

«Les processus montrent le devoir de diligence du créateur de programmes envers le bien-être des candidats et empêchent également les célébrités de s’effondrer au cours des premiers jours et de quitter la série.

“Ils sont invités à révéler tout problème qu’ils ont eu avec la drogue et l’alcool et si ces problèmes sont en cours ou dans le passé.”

Le comique Brian Conley a eu du mal à faire face pendant son passage dans l’émission Down Under.

En 2012, Brian, qui a lutté contre l’alcoolisme et la dépression, a arrêté après 10 jours suite à un effondrement.

Après sa convalescence, il a déclaré à la chaîne de télévision Lorraine que des problèmes étaient survenus lorsqu’il avait cessé de prendre des antidépresseurs.

ITV a été contacté pour commentaires.

Olivia Attwood va entrer dans la jungle