Les stars de I’m A Celeb seront terrorisées par des rats de la taille d’un chat et des sons terrifiants la nuit, révèle Razor Ruddock

Les stars de I’M A Celebrity vont être terrorisées par des rats de la taille d’un chat et des sons terrifiants la nuit.

La révélation choc a été faite par l’ancien camarade de camp et footballeur professionnel Neil ‘Razor’ Ruddock avant la nouvelle série commençant dimanche.

Télévision de Grenade

Razor Ruddock a déclaré que les camarades de camp seraient terrorisés par des rats de la taille d’un chat[/caption]

Rex

Décrivant ce que la nouvelle gamme de célébrités a en réserve en s’appuyant sur ses propres expériences après son apparition en 2004, il a déclaré: “Cela semble très amusant, mais ils ne montrent qu’une heure de séquences de 24 heures, et la plupart du temps c’est effrayant. Vous avez des rats de la jungle de la taille d’un chat !

Parlant au nom de Wren Kitchens, la star s’est empressée d’ajouter: “Tout dans la jungle, tout, tous les animaux viennent vers vous parce que vous avez genre, eh bien pas beaucoup de nourriture mais vous avez comme un peu de pomme de terre, un morceau de viande et une carotte !

« Mais il y a de la nourriture là-dedans, donc tu ramènes tous les animaux, et tu ramènes toutes les mouches… donc tout vient vers toi ! C’est un endroit assez effrayant la nuit.

« Et, quand la jungle devient sombre, les bruits que vous entendez sont incroyables, vous entendez des choses que vous n’avez jamais entendues de votre vie ! Alors préparez-vous à cela, mais pour votre article de luxe, prenez une belle chaise – une chaise gonflable !

Au cours de sa conversation franche, Razor a également déclaré qu’il restait en contact avec Kerry Katona, co-vedette de I’m A Celeb.

“Je l’ai rencontrée à Manchester l’autre mois et nous nous parlons souvent”, a-t-il déclaré.

Les camarades de camp de la nouvelle série sont arrivés Down Under, et il ne reste pas longtemps avant que l’émission ne démarre sur ITV.





I’m A Celebrity fait son grand retour en Australie et débutera le 6 novembre 2022, a confirmé ITV.

La populaire émission de téléréalité a eu lieu au Pays de Galles au cours des deux dernières années en raison des restrictions de voyage causées par la pandémie de coronavirus.

Mais les célébrités participant à la nouvelle série ont droit à l’expérience FULL Aussie.

Et bien sûr, Ant McPartlin et Declan Donnelly reviendront en tant qu’hôtes.

Getty

Razor a décrit le spectacle comme “effrayant”, surtout avec l’ajout de gros rats[/caption]