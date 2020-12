Je suis une célébrité … Sortez-moi d’ici! les stars sont prévenues de ressentir de la dépression et de la honte lors d’un « inévitable » comedown post-down.

La série à succès ITV s’est terminée la semaine dernière, avec Giovanna Fletcher couronnée reine du château après trois semaines dans le nord du Pays de Galles.

Et bien qu’elle puisse se sentir ravie de la victoire, on ne peut pas en dire autant de ses camarades de camp célèbres.

« Gagner cette compétition sera une vraie victoire car les défis eux-mêmes sont un travail difficile », a déclaré le psychothérapeute Noel McDermott au Mirror.

« Passer à travers eux seuls est une victoire, donc les finalistes ne devraient pas et, espérons-le, ne pas avoir l’impression d’avoir échoué. »







Il a ajouté: «Être capable de faire partie d’un effort d’équipe fonctionnel pour gagner de la nourriture pour vos camarades de camp et aussi briller en tant qu’individu pour le public à domicile est un exploit à réaliser et Giovanna devrait se sentir très fière.

« Elle se sentira sans aucun doute heureuse mais aussi soulagée que tout soit fini. »

M. McDermott ajoute que si la plupart – sinon tous – ressentiront un sentiment de soulagement que leur séjour au château soit terminé, ils doivent être prêts pour le « comedown » qui vient après le spectacle.







« Nous ne pouvons pas rester au niveau d’intensité que le spectacle génère et revenir à une vie normale peut sembler assez ennuyeux après cela », a-t-il ajouté.

« Il peut y avoir une période de symptômes dépressifs légers à suivre et dans certains cas, il est possible que l’exposition de l’émission laisse un sentiment de honte possible. »

On dit aux célébrités de «se remettre dans la vie» après leur passage dans la série dans le but de rendre leur retour plus facile à gérer.







« C’est une expérience unique et les concurrents devraient être gentils avec eux-mêmes pendant cette période et se remettre en vie un peu à la fois », ajoute Nr McDermott.

« Tout sentiment d’exposition doit être traité en comprenant doucement que l’environnement unique produit des réponses uniques. »

