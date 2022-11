Les stars de I’m A Celeb doivent faire face à une infestation d’insectes suceurs de sang après des pluies torrentielles et des inondations dans le camp

Les stars de I’M A Celebrity doivent faire face à une infestation de tiques et de sangsues suceuses de sang dans le camp suite aux conditions météorologiques humides dans la jungle.

Il sera conseillé aux célébrités, dont le politicien Matt Hancock et Olivia Attwood de Love Island, de vérifier régulièrement leur peau pour éviter le risque d’infection par les piqûres.

Rex

Cela survient alors que les patrons paniqués d’ITV ont été contraints de fermer le camp après que des pluies torrentielles et des inondations ont frappé la région, ce qui a entraîné un afflux d’insectes qui se nourrissent de sang humain.

Un médecin du spectacle a expliqué: “La pluie a provoqué de nombreuses sangsues et tiques dans la jungle, de sorte que les célébrités devront continuer à se contrôler et à se contrôler les unes les autres.”

Les tiques sont des parasites qui se nourrissent de sang humain et animal et injectent des toxines qui peuvent provoquer des irritations tandis que les sangsues s’accrochent à la peau et la zone de la morsure peut s’infecter.

Pendant ce temps, les camarades de camp doivent également faire face à un mélange infernal de cafards, de moustiques et d’araignées géantes après que le camp a été frappé par des pluies torrentielles.

en savoir plus sur Je suis une célébrité MATT N’EST PAS SUR Les fans de I’m A Celeb “s’éteindront” alors que la pétition pour supprimer Hancock atteint 30 000 L’OREILLE C’EST ! Christine Lampard de Loose Women révèle le signal secret de sa co-star Charlene White

Les créatures effrayantes prospèrent dans les conditions humides et humides, ajoutant un défi supplémentaire à la vie dans la jungle.

Le professeur Dieter Hochuli, du groupe d’écologie intégrative de l’Université de Sydney, a déclaré au Mirror : “Le gros problème qui suscite de nombreuses inquiétudes pour cet été à venir, ce sont les moustiques.

« Leur biologie dépend de l’eau disponible et des températures plus élevées signifient qu’ils pourront se reproduire rapidement une fois que le temps se réchauffera.

« Les risques pour la santé publique sont importants et ce sera un été important pour se couvrir et porter un répulsif. Cet environnement humide aide vraiment les insectes à faire face à l’une des plus grandes menaces qui se dessèche.





La semaine dernière, les travaux sur le plateau ont été annulés, toute l’équipe ayant été forcée de quitter le site en raison des conditions extrêmes, quelques jours seulement avant l’arrivée des célébrités.

Une source locale a déclaré : « Le camp a été fermé hier en raison des fortes pluies. Aucun personnel n’était autorisé sur place car c’était trop dangereux.

« On leur a dit de sortir de la zone et des outils totalement abattus.

“Cela signifiait qu’une précieuse journée de préparation avait été perdue alors que l’équipage faisait face à une course contre la montre pour préparer le site.

“Mais ils étaient tous de retour sur place aujourd’hui, alors croisons les doigts pour qu’ils puissent rattraper le temps perdu.”

En savoir plus sur le soleil ÉCONOMISEUR SAVOUREUX J’ai fait un magasin à 5 £ chez Aldi pour me durer toute la semaine – voici tout ce que j’ai SANS BLAGUE J’ai 17 ans et je suis déjà maman… les trolls disent que je ne suis tombée enceinte que pour toucher des prestations

Un porte-parole d’ITV a déclaré: “Nous avons fermé le site pendant 24 heures par mesure de précaution en raison du mauvais temps.”

L’émission de téléréalité doit commencer le 6 novembre en Australie pour la première fois depuis 2019 après une interruption de deux ans pendant la pandémie.

Rex