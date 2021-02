Les stars de Hollyoaks font allusion à une confrontation de vengeance EXPLOSIVE pour Sienna et Summer après le tournage

L’actrice de HOLLYOAKS Anna Pasey a taquiné une confrontation EXPLOSIVE entre Sienna Blake et Summer Ranger alors que son personnage tente de se venger après avoir été abattu.

Anna a révélé que Sienna, qu’elle jouait dans le feuilleton E4 depuis 2012, était déterminée à se venger après que Summer l’ait laissée se battre pour sa vie.

Sienna a été prise entre deux feux lorsque Summer a pointé l’arme sur Brody, qu’elle a découvert qu’elle était impliquée dans la mort de son père Cormac.

Elle était sous le choc lorsqu’elle a entendu que Brody, l’ex de Sienna, était avec Warren et Felix lors de l’attaque qui a laissé Cormac dans le coma.

Et même si elle avait prévu d’abattre Brody, Sienna s’est mise en travers et a été blessée dans l’attaque.

Parler à Le miroir, Anna a expliqué comment les événements ont poussé Sienna à chercher sa propre vengeance.

Anna a déclaré: « Je pense que nous devons absolument voir ces deux personnages se heurter.

« Parce que le public est avec Summer et sait ce qu’elle fait.

« Ils savent de quoi Sienna est capable, alors ils l’attendront.

«Alors c’est ‘comment ça va finir?’ Qui va céder, qui va réussir et quel peut être le résultat de ces deux femmes qui s’affrontent? «

Elle a ajouté: « Potentiellement assez destructeur. »

Rhiannon Clemments, qui a rejoint Hollyoaks en tant que Summer Ranger l’année dernière, a également révélé pourquoi elle cible Brody plus que Wayne et Felix.

Elle a déclaré: «Avec Brody, c’est plus personnel parce qu’il a été avec elle et lui a menti au visage et l’a manipulée, alors elle le poursuit parce que c’est une option facile pour elle, mais aussi parce qu’elle se sent la plus attaquée par lui.

« C’est lui qui l’a fait le plus sale même si les trois étaient ensemble, il a lancé le premier coup de poing et était censé être là pour elle mais l’a laissée tomber. »

Elle a poursuivi: « Elle regrette le tournage. Ses émotions ont pris le dessus sur elle et une explosion dont elle sait qu’elle a du potentiel, mais une explosion qu’elle ne s’attendait pas à avoir les répercussions que cela a. »

«Elle veut se venger de son père et des choses qui lui sont arrivées, et s’en prend spécifiquement à cela, mais elle finit par devoir faire face à, ‘d’accord, alors ce n’est pas ce qui s’est passé. Essayons d’utiliser cette situation différemment’, où d’autre peut-elle cibler certaines choses. «