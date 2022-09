Les stars de High School Musical semblent méconnaissables alors qu’elles se réunissent 14 ans après le dernier film

HIGH School Musical a conquis le monde des films pour adolescents lorsqu’il est sorti sur grand écran en 2006.

Il a lancé la carrière de l’idole adolescent Zac Efron, et maintenant une partie de la distribution originale de 14 Y£ARS réunis après le dernier film.

Loin de leur jeunesse, Lucas Grabeel, Corbin Bleu et Monique Coleman ont partagé une photo d’eux-mêmes ensemble.

La raison de la grande réunion – ils tournent des scènes pour l’émission télévisée dérivée de Disney’s High School Musical.

Une série d’acteurs et d’actrices clés de la célèbre trilogie se réunissent également pour retrouver le personnage de l’épisode spécial.

Variety rapporte: «Les membres de la distribution originale de la franchise High School Musical… ont rejoint la saison quatre de la série Disney + High School Musical: The Musical: The Series.

“La nouvelle saison prendra une méta tournure, avec le personnage principal Gutierrez annonçant que Disney a décidé de faire le film tant attendu High School Musical 4: The Reunion sur place dans leur lycée en spectacle.”

Malheureusement, les stars principales Vanessa Hudgens et Zac n’ont pas été nommées parmi les invités – mais cela ne signifie pas qu’ils n’apparaîtront pas.

Les deux stars ont récemment partagé des images et des photos d’elles-mêmes sur le plateau de l’émission télévisée Disney +.

S'adressant à Instagram en juillet, Zac a partagé une photo de lui posant à l'extérieur d'un bâtiment scolaire, la main dans le ciel, et a ajouté une légende : « Ne m'oublie pas… »





Mais, comme nous pouvons le voir sur la photo d’aujourd’hui, les favoris de High School Musical, Lucus, Corbin et Monique, figureront dans le grand épisode de retrouvailles.

Dans les films High School Musical, Lucas a joué le jumeau intrigant Ryan Evans.

Alors que le reste de sa distribution a eu une vie assez mouvementée après High School Musical, Lucas a réussi à voler régulièrement.

Il a décroché un rôle en tant que jeune Lex Luthor et Conner Kent dans la série télévisée Smallville, et est également apparu dans les films Little Women, I Kissed a Vampire et College Roadtrip.

Pendant ce temps, Monique, maintenant âgée de 41 ans, est apparue dans les films High School Musical en tant que Taylor McKessie, qui devient la meilleure amie de Gabriella (Vanessa).

Monique a continué à faire des apparitions dans des émissions telles que Gilmore Girls, Veronica Mars et Malcolm in the Middle.

En 2006, elle est apparue dans Dancing With The Stars et a atteint la huitième semaine, faisant d’elle la candidate la plus durable de sa série.

En dehors du showbiz, Monique a été une philanthrope active et a même été nommée championne de la jeunesse des Nations Unies.

Corbin Bleu, 33 ans, est devenu célèbre en tant que Chad Danforth, le meilleur ami basketteur de Troy (Zac).

Après la fin du troisième film, il a tourné ses talents musicaux vers Broadway et s’est imposé comme un incontournable dans le monde du théâtre américain.

Il a foulé les planches pour In The Heights, God Speed ​​et Holiday Inn, la nouvelle comédie musicale d’Irving Berlin.